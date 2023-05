Exclusiv. Gigi Becali sparge banca! ”Transferuri mari de tot” anunțate dacă ia campionatul cu FCSB: ”De la Hagi nu poți să iei!” Video

Cu două etape înainte de finalul sezonului, , iar în etapa următoare va avea loc meciul direct dintre cele două echipe, la Ovidiu.

Ce transferuri pregătește Gigi Becali la FCSB

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Gigi Becali a dezvăluit că în cazul în care FCSB va ieși campioană va face patru, cinci transferuri extrem de importante.

”Dacă iau campionatul o să fac niște transferuri mari. Pe posturi acolo, nu o să dau acum nume. Dacă iau campionatul o să fac patru transferuri, cinci poate. Louis Munteanu nu este, nu am nevoie acolo, pentru că el joacă pe partea cu Tavi Popescu și cu Coman și nu e mai bun nici ca ăla, nici ca ăla.

Mazilu este jucător de viitor, pe mine mă interesează acum, repede. N-am spus că fac investiții de viitor și pentru a câștiga. În plus, pe Mazilu nici nu poți să-l iei că nu cred că Gică îl dă sub trei milioane. Și eu nu pot să dau trei milioane. Am dat pentru Coman, am dat două și unul pentru procente, dar… De la Hagi nu poți să iei acum.

Alibec ce? Are 30 și ceva de ani. Ar fi un jucător, dar nu vreau să vorbesc de atac. Nu mă interesează Alibec, avem meci cu Farul. Mă interesează fundași centrali și un singur atacant. Și eventual un mijlocaș mai creativ și mai agresiv. O să vedem atunci, mai întâi să luăm campionatul”, a declarat Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

De ce nu se sperie Becali de ”finala” cu Farul

Gigi Becali a fost extrem de bucuros că Arena Națională a fost aproape plină la derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-0 și crede că formația sa doar și pentru suporteri.

Imediat după succesul în fața campioanei en-titre, finanțatorul ”roș-albaștrilor” s-a arătat în etapa viitoare și este de părere că jucătorul care va face diferența va fi Florinel Coman, pe care l-a comparat cu Diego Maradona și Lionel Messi.

”Normal, pe valoare și având în vedere că nu este Alibec, suntem noi favoriți, cred. Mai ales că noi jucăm ultima etapă cu Rapid, care va juca cu multă ambiție, dar CFR va juca la concurență cu Craiova. Noi jucăm ultima etapă pe Național Arena, iar Farul joacă la CFR.

Când vrei să fii o echipă campioană nu te mai gândești. Mai ai două jocuri. Nu te mai gândești la rezultate. Bați și punct. Joci cu Farul și te bați la titlu, păi bate pe Farul, altfel lasă-te dacă vrei să fii campioană”, a spus Becali.

