Explicațiile handbalistelor României după victoria cu Polonia: ”Am fost fricoase în prima repriză”

Handbalistele din echipa națională a României au explicat prima repriză modestă din meciul cu Polonia și au pus prestația pe seama fricii.

Fetele pregătite de Bogdan Burcea au învins Polonia, scor 26-20, după ce la pauză au intrat la cabine cu un dezavantaj de patru goluri: 11-15.

În urma acestui succes, tricolorele și-au asigurat calificarea în grupele principale de la turneul final al Campionatului European, înaintea duelului ci Norvegia, care va avea loc luni, 7 decembrie.

Victoria în fața Poloniei le-a descătușat pe handbalistele României

”Știam că trebuie să câștigăm. Am vrut să fim cât mai exacte. Am fost fricoase, speriate. Ne bucurăm că am câștigat. Am spus că dăm totul sau nimic. Nu am vrut să plecăm de aici. Am vrut să plecăm de aici cu o victorie. Este un cadou de Moș Nicolae și voiam să facem pentru toți românii acest cadou”, a declarat Ana Maria Iuganu.

”Cred că apărarea și poarta ne vor ajuta foarte mult să mai obținem victorii. Atâta timp cât vom juca una pentru cealaltă, nu văd să nu avem succes. Situația este dificilă pentru toată lumea. Sper că ne-am descătușat după aceste meciuri”, a mai spus handbalista României după victoria în fața Poloniei.

”Este important că am câştigat acest meci. Importante erau punctele. Nu a fost uşor, a fost un meci crucial pentru noi. Din punct de vedere psihic am stat mult mai bine. Am început prost meciul, dar ne-am revenit pe final”, a afirmat și Cristina Laslo, desemnată cea mai bună jucătoare a întâlnirii.

”Am început cu emoții împotriva Germaniei. Nu am început cu încredere, dar azi a fost mai bine. A fost un meci mult mai greu, dar am fost unite și am reușit să învingem”, a precizat Lorena Ostase.

”Am colaborat excelent cu portarii. Consider că echipa a jucat bine. Ele m-au ajutat să marchez acele goluri. Norvegia este un adversar dificil, nu avem nimic de pierdut. Răsuflăm mai ușurate”, a încheiat handbalista noastră.

Căpitanul echipei naționale a României, Cristina Neagu, a stabilit un record la turneul final, fiind jucătoarea cu cea mai rapidă aruncare. Reușita care făcut ca scorul pauzei să fie 11-15 a stabilit recordul de viteză al unei aruncări la această competiție. Interul stânga a aruncat de la 7 metri cu 129 km/oră.

