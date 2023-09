Fiica lui Adi Ilie, antrenoare de fotbal! „Vrea să pregătească o echipă de băieți!”

Adrian Ilie a fost unul dintre cei mai talentaţi din toate timpurile. Iar fiica lui, Milana, în vârstă de 22 de ani, îi calcă pe urme şi activează tot în lumea fotbalului.

Fiica lui Adi Ilie, antrenoare de fotbal: “Mi-a spus că într-o zi va fi antrenoare la o echipă de băieţi”

Adrian Ilie a povestit la FANATIK SUPERLIGA că fiica lui a început deja cursurile de antrenor la Barcelona, după ce a terminat facultatea în oraşul spaniol. Ambiţia ei este ca într-o bună zi să antreneze o echipă de băieţi:

“Ea a jucat fotbal. Ce vedeţi este tricoul de la club. Este antrenoare la Şcoala Americană. Merge în turnee. A făcut nişte cursuri la Barcelona. A fost jucătoarea lor vreo trei ani de zile. Este antrenoarea lor la baschet şi fotbal.

Antrenoare de fotbal feminin. Face şi cursuri la Barcelona. Fire mai încrezătoare, mi-a spus că într-o zi va fi antrenoare la o echipă de băieţi. Trebuie să schimbăm lucrurile. O cheamă Milana.

“Chiar ştie fotbal, vrea să înveţe mult tactic”

Până acum a stat la Barcelona, a terminat acolo facultatea. Când a terminat, a fost aleasă antrenoare la Şcoala Americană la fotbal şi baschet.

Chiar ştie fotbal, vrea să înveţe mult tactic. Când avea 17 ani, m-am dus la antrenament şi le-am învăţat o schemă tactică. În fiecare meci au marcat din schema aia. Acum mi-a spus să o mai ajut puţin.

O să plece în turneu la Budapesta acum. Ea ştie ce va face. O să vedem”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiţă: “Hagi se bate la campionat la fotbal feminin. Nu va mai fi monopol al Clujului”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă a declarat la emisiunea moderată de Horia Ivanovici că România are o generaţia U-19 de mare perspectivă :

“Am fost în urmă cu câteva zile la Ruse. Am văzut echipa U-19 a României cu Bulgaria. Am câştigat acolo cu 2-0 şi am văzut foarte multe fete promiţătoare, din mai multe colţuri ale Europei. Născute şi în Anglia care joacă pentru România.

Şi Milana este tot o româncă. Ea şi-a început deja cursurile de antrenor. Hagi se bate la campionat la fotbal feminin. Nu va mai fi monopol al Clujului. Au apărut mai multe echipe”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

