Final Four Champions League la handbal feminin. Gyor vrea să redevină regina Europei. Programul complet și televizările

Final Four-ul ediţiei 2021-2022 a Ligii Campionilor la handbal feminin are loc sâmbătă, 4 iunie (semifinalele) şi duminică, 5 iunie (finala mică şi finala). Este al treilea an consecutiv în care cea mai bună echipă din România, , a ratat prezenţa la turneul pe care l-a câştigat în 2015.

Programul meciurilor din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin 2022

Sâmbătă, 4 iunie, Semifinale

ora 16:15: Gyor – Esbjerg (Digi Sport 2, Prima Sport)

ora 19:00: Kristiansand – Metz (Digi Sport 2, Prima Sport)

Duminică, 5 iunie

ora 16:15: Finala mică (Digi Sport 2, Prima Sport)

ora 19:00: Finala mare (Digi Sport 2, Prima Sport)

Unde se joacă Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, ediţia 2021-2022

Ca de obicei, turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin are loc şi în 2022 în capitala Ungariei, la Budapesta, o decizie totuşi ciudată a Federaţiei Internaţionale de handbal, mai ales în condiţiile în care campioana Ungariei, Gyor, nu a lipsit niciodată şi practic a jucat ca şi acasă sezon de sezon.

La Final Four-ul ediţiei a 30-a a Ligii Campionilor la handbal feminin s-au calificat Gyor, Vipers Kristiansand, neaşteptata învingătoare anul trecut, Esbjerg şi Metz. Danezele de la Esbjerg sunt cele care au lăsat acasă CSM Bucureşti, după două meciuri extrem de echilibrate, decise de un singur gol diferenţă.

Gyor, extrem de motivată pentru a-şi lua revanşa

Va fi un Final Four foarte interesant. Campioana Ungariei, Gyor, cea care are deja trei succese în palmares în Final Four, este extrem de motivată să repună lucrurile la punct, adică să recapete o supremaţie pierdută absolut neaşteptat din 2019 încoace, deşi Final Four a continuat să se joace la Budapesta.

Mai există o motivaţie mare pentru Gyor, aceasta fiind prima dată când Final Four-ul se va ţine în noua şi multicomplexa sală MVM Dome, cu o capacitate de 20.00 de locuri, cea mai mare şi mai performantă pentru handbal în Europa şi unde vor avea loc în următorii ani turnee finale de Europene la handbal masculin şi feminin şi turneu final de CM la feminin,

Ambros Martin şi Crina Pintea luptă la Gyor pentru trofeu

La Gyor, a revenit pe bancă omul cu care campioana Ungariei a făcut performanţă în Final Four-ul Ligii Campionilor, fostul selecţioner al României, spaniolul Ambros Martin. Iar dintre jucătoare o avem pe internaţionala noastră , la ultimele apariţii în tricoul „alb-verde”, pentru că din sezonul viitor va juca din nou la CSM Bucureşti.

Gyor este o adevărată mulinaţională de valori, cu nume grele din Norvegia, Franţa, Suedia sau Danemarca, dar are două piese importante out, ambele jucătoare urmând să nască. Este vorba de pivotul norvegian Kari Brattset Dale şi de interul stânga muntenegrean Jelena Despotovic.

Vipers se bazează pe veterana din poartă, Katrine Lund

le ştim bine, din păcate, din dubla manşă din pe care au câştigat-o cu victorie în ultima secundă în România şi egal acasă. Esbjerg va avea o misiune extrem de dificilă, pentru că vor întâlni în semifinale tocmai pe Gyor, care nu mai concepe alte rateuri după cele din ultimele sezoane.

Campioana de anul trecut, Vipers Kristiansand, a mai pierdut din jucătoare, dar a rămas puternică, atu-ul principal fiind veterana de 42 de ani dintre buturi, Katerine Lunde. Metz e cum s-ar spune urmaşa lui Brest Bretagne, cea care elimina în 2021 la lovituri de departajare pe Gyor în semifinală. De la Metz vor deveni rapidiste după încheierea Final Four portarul Ivana Kapitanovic şi interul Orlane Kanor.