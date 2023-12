Fosta legendă a ”câinilor” a refuzat Dinamo după plecarea lui Burcă: “A arătat a casting”

Nici schimbarea tehnicianului nu a adus rezultate mai bune, iar ”câinii roșii” au ajuns la 15 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, iar retrogradarea este tot mai aproape.

Claudiu Niculescu a refuzat Dinamo după plecarea lui Ovidiu Burcă

Înainte de numirea croatului Zeljko Kopic, oficialii lui Dinamo au discutat cu mai mulți antrenori pentru înlocuirea lui Ovidiu Burcă. Deși nu a apărut pe nicio listă, Claudiu Niculescu, fostul golgheter din Ștefan cel Mare, a fost și el contactat, dar nu a fost interesat de post.

”Habar nu am, vom vedea dacă mă voi mai întoarce la Dinamo. E clar că poate în viitor să îmi doresc iarăși să antrenez Dinamo. Acolo mi-am petrecut ani frumoși, cei mai frumoși ani din fotbal.

Am fost și eu sunat, dar am zis din start nu. Am început un proiect aici (n.r. – la CSC Șelimbăr) și cred că nu este momentul să plec. Nu mi s-a părut în regulă cum s-a procedat, asta e părerea mea.

În momentul în care clubul se decide la un antrenor, jucătorii se gândesc la cine poate veni și se creează o confuzie. Din punctul meu de vedere trebuie să ai un top. A arătat a casting, cam asta a fost.

Conducerea alegând antrenorul, el trebuie să fie susținut de toată suflarea dinamovistă. Noi putem să îl susținem doar cu sufletul, altceva nu avem. Dinamo trece printr-o perioadă foarte grea și nu știu cum va ieși”, a declarat Niculescu, la .

Zeljko Kopic ar putea fi dat afară în iarnă

Ioan Andone a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a fost sunat de oficialii lui Dinamo pentru a prelua echipa după plecarea lui Ovidiu Burcă. ”Fălcosul” și a menționat că Andrei Nicolescu i-a cerut referințe despre antrenorii Florin Maxim, Florin Bratu sau Liviu Ciobotariu.

Cornel Dinu a făcut o a lui Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA. Legenda echipei din Ștefan cel Mare este de părere că Andrei Nicolescu nu a dat lovitura pe banca tehnică. “Procurorul” susține că tehnicianul croat nu o va putea ajuta pe Dinamo să rămână în SuperLiga.

Fostul atacant Robert Niță a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că de la Dinamo încă din această iarnă dacă va pierde și ultimele 2 meciuri din acest an, cu FC Botoșani și FC Voluntari.