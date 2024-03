Într-un interviu difuzat de Antena 3, Simona Halep a arătat cu degetul un laborator din România care a analizat proba de sânge care a incriminat-o, iniţial, pe sportivă. Jucătoarea de tenis a declarat că proba a fost deteriorată şi susţine că a fost ceva ciudat cu acel laborator.

Fostul preşedinte ANAD, răspuns la acuzaţiile Simonei Halep: “Este exclus să se ştie numele sportivului! Refuz să cred asta”

, a explicat la FANATIK SUPERLIGA, că este imposibil ca cei de la laborator să ştie numele unui sportiv în momentul în care analizează o probă de sânge:

“ANAD nu a fost implicat în acest proces niciodată. Există, în schimb, posibilitatea să îi fi fost prelevate probe în România şi ITIA să decidă, ca probele să fie analizate la cel mai apropiat laborator, în Bucureşti.

Doar că, orice laborator din lume, în momentul în care primeşte probe de analiză, nu are cum să cunoască numele sportivului. Ei analizează o cifră, un cod. N-au cum să ştie numele lui Halep.

Nu ştiu când s-a făcut analiza. Cei de la ITIA pot să ceară analize şi după ce sportivul este în procedură de audiere. Există situaţii, nu ştiu dacă şi în cazul acesta, când se continuă cu analizele.

“Cei de la ANAD, care sunt independenţi faţă de laborator, nu au fost implicaţi în acest caz”

Repet, când probele ajung în laborator, este exclus ca cei din laborator să ştie numele sportivului. Refuz să cred asta. Nu am cum să comentez declaraţiile Simonei, ştiu cum funcţionează laboratoarele.

Aşa e procedura la nivel mondial. Nu au cum cei din laborator să facă o legătură între acel număr şi numele sportivului. Cei de la ANAD, care sunt independenţi faţă de laborator, nu au fost implicaţi în acest caz.

Sub nicio formă. Imaginaţi-vă, în toată perioada în care am fost şeful ANAD, n-am fost niciodată în laborator. Nici nu ştiu cum arată. O cunosc pe directoare, ne-am întâlnit la conferinţe.

“Dacă cei din laborator ar putea afla numele sportivului, acel laborator ar fi închis”

În aceeaşi clădire eram localizaţi. Ei la parter, noi în etajele superioare şi niciodată nu am intrat în laborator. Cei de la ANAD nu au nicio legătură cu această speţă.

Dacă printr-o breşă, cei din laborator ar putea să afle numele sportivului, acel laborator ar fi închis”, a spus Cristi Balaj, fostul preşedinte ANAD, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Simona Halep: “A fost un şoc în care eu eram suspendată, pe un document venit din România”

când a aflat că suspendarea de patru ani vine după o probă de sânge analizată în România, mai ales că acea probă ar fi fost neconformă pentru că nu s-au respectat condiţiile de păstrare:

“A fost aşa de şocant că nu am realizat documentele. Doar vorbeam cu avocaţii. A fost şocant că se întâmplă cu sângele. Să vă povestesc de unde am aflat treaba cu sângele. La Lausanne erau mai multe ecrane mari.

Apare documentul, nu am realizat, nu eram atentă. Şi mi-a spus fratele meu: “tu vezi că scrie în română”. Am avut un moment în care nu am apucat să spun nimic. A fost un şoc în care eu eram suspendată, pe un document venit din România.

“Nu a indicat nicio urmă de dopaj în sânge. Cei de la tribunal au fost surprinşi”

A fost cel mai mare şoc din viaţa mea. Proba din Bucureşti a fost testată la temperaturi care nu au fost în regulă. Nu puteam să mai fac nimic. Chiar şi aşa, proba de sânge a fost în valori normale.

Nu a indicat nicio urmă de dopaj în sânge. Cei de la tribunal au fost surprinşi. Eu mi-am exprimat şi acolo că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijenţă, rea-voinţă sau nu respecţi persoana pe care o testezi”, a spus Simona Halep la Antena 3.

