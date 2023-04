Gabi Balint, dedicație specială de ziua „Fiarei” Marius Lăcătuș. Fotografie de colecție cu cele două legende ale Stelei

, iar pe lângă suporteri, foștii colegi au ținut de asemenea să îi facă urări speciale de ziua lui. Este și cazul lui Gabi Balint.

Marius Lăcătuș, fotografie virală alături de Gabi Balint: „La mulți ani, Lăcă!”

Gabi Balint și-a adus aminte de momentele frumoase petrecute , iar fostul mare fotbalist al Stelei a ținut să felicite „Fiara” și printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, unde a scris: „Hai, cântă una cu dedicație pentru Lăcă! Azi e ziua lui. La mulți ani, Marius Lăcătuș!”.

ADVERTISEMENT

Pe cei doi foști colegi îi leagă o prietenie de lungă durată, fiind extrem de apropiați și după ce și-au încheiat cariera de jucători, așa cum se poate observa și din această poză.

Lăcătuș a refuzat un cadou de ziua sa din partea suporterilor FCSB

Jurnalistul Gabi Safta a dezvăluit la că Marius Lăcătuș a refuzat un cadou din partea „Asociației Salvați Steaua”: „Mâine este ziua lui Marius Lăcătuș și Asociația ‘Salvați Steaua’ l-a contactat prin intermediul meu dacă acceptă un cadou, un gest de prețuire pentru ce înseamnă Marius Lăcătuș, indiferent că unii sunt cu FCSB, alții cu CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

Trist am fost când am auzit că Marius Lăcătuș refuză cadoul chiar dacă noi nu am reușit să facem public acest gest. A spus că nu vrea să audă Peluza Sud. Într-un fel să nu-i supere pe băietii din Peluza Sud și refuză cadoul de la Asociația ‘Salvați Steaua’”.

Pe pagina de Facebook a FCSB, mai mulți suporteri l-au taxat pe simbolul Stelei pentru că susține echipa Armatei: „A fost un mare jucător și a făcut performanță… în rest, noi îl felicităm, el ne face în toate felurile la TV… a luat bani de la echipă, acum se face că a uitat…

ADVERTISEMENT

„Tot ce ne dorește el nouă, îi dorim înzecit. Cândva idol, acum doar un altul care ne-a trădat! Mulțumim! #FCSBeSTEAUA”, au fost doar două dintre cele mai acide mesaje.

Gheorghe Mustață: „O să rămână legendă pentru 300 de fani”

Liderul galeriei FCSB e dezamăgit total de Marius Lăcătuș: „Dacă omul (n.r. – Marius Lăcătuș) are impresia asta eu nu pot să i-o schimb. Am vorbit cu foste glorii și mi-au spus că nu vor să intre în chestia asta pentru că nu vor să se supere nici ăia, nici ăia. Și au preferat să nu discute. Nea Imi, la fel, tot așa mi-a spus: ‘nu vreau să mă bag, eu știu cine este Steaua pentru mine și merg înainte’.

ADVERTISEMENT

Faptul că 3-4 foste glorii spun că vezi Doamne nu e Steaua, că s-a furat… Măi oameni buni, eu am actele alea, eu am fost acolo, dacă aveau zece mâini, zece mâini ridicau. Eu în 2003 eram acolo când s-a votat. Toți ridicau mâinile pe sus ‘da, domne, să se privatizeze’.

ADVERTISEMENT

La noi nu vorbim de 3-400 de suporteri, vorbim de milioane de suporteri. Oamenii postează pe Tik Tok, îl jignesc pe Lăcătuș și îi rog în privat să șteargă filmările. Nu vreau asta, pentru că Marius este o legendă pentru noi. Se pare că vrea să fie legendă doar pentru 300 de oameni și e păcat”, a mai spus Gheorghe Mustață,