Gabi Balint la 60 de ani. „Mi-aș dori să ia Farul lui Gică Hagi campionatul în 2023, dar îi va fi greu, CFR Cluj are lotul cel mai echilibrat, și valoric, și numeric” Exclusiv

Gabi Balint împlinește azi, 3 ianuarie 2023, cifra rotundă de 60 de ani. l-a găsit acasă, la Crainimăt, satul săsesc în care al nostru și-a găsit liniștea la „poarta spre vârsta a treia”, cum chiar el spune. Ce speranțe are de la fotbalul românesc, ce spune șanse la titlu îi dă prietenului său , cine îl aleargă prin livadă cu mingea în… gură, aflați din interviul exclusiv care urmează.

Ziua bună, Gabi, la mulți ani de ziua ta înainte de la mulți ani pentru noul an 2023! Unde ești?

– Acasă, la Crainimăt… Satul ăsta unde suntem noi, Crainimăt… cu „t”, nu cu „ț” la sfârșit, că l-am văzut scris și așa, primul sat săsesc atestat la noi, este la 12 km de Bistrița, pe drumul spre Cluj.

Am o casă săsească de 115 ani, ca la țară, cu sobe, cu teracotă, cu o curte mare… alții, săracii, care stau în blocuri, mă gândesc că nu știu ce-i bucuria la curte…

Ceva zăpadă în primăvara asta hibernală?

– Nu, nicicând, niciunde, e cald și bine.

Cu ce gând, cu ce amintire te-ai trezit azi-dimineață?

– Că cifra 60 este, totuși, mare… (râde) …Este poarta de intrare în vârsta a treia, cum o numesc eu. Dar eu mă simt bine, mai tânăr decât cifra, asta contează. Nu simt anii respectivi… deocamdată… Sunt bine, sănătos, asta contează. Și mai contează că sunt înconjurat de oameni dragi care-mi aduc liniște, de iubita mea, de sora mea, de tatăl meu…

Să vă Dea dumnezeu sănătate la toți… Inimioara e cuminte?

– Da, da… Este, este… se mai întâmplă și accidente în viață, dar cu credință, grijă și încredere trec toate.

Gabi, ce poate aduce anul 2023 în fotbalul românesc? Nu ce vrem noi, că vrem multe… Ce se poate… Obiectiv, profesionist…

– Vreau să se vadă un progres… pentru că se poate să progresăm… Să vină tinerii din spate să aducă altă calitate fotbalului românesc. Încet, încet, trebuie să avem răbdare… Eu zic că se poate.

Gabi Balint: „Gică are la echipă fotbaliști cu mare talent, promisiuni mari. Pitu, Grameni, Borza, Louis Munteanu, Mazilu…”

Există acești tineri de care spui? Cine sunt ei?

– Eu zic că sunt. Important e cum sunt susținuți, ce șanse li se dau, nu cum sunt criticați dacă mai greșesc… Și sunt… sunt…

De exemplu la Gică (n.a. – Hagi). Gică a lansat mulți jucători tineri și are și acum la echipă fotbaliști cu mare talent, promisiuni mari. Pitu, Grameni, Borza, Louis Munteanu…

Și mai este unul care va apărea anul acesta, sunt sigur că o să-i dea drumul Gică… Mazilu îl cheamă, Adrian Mazilu, 17 ani are… A jucat, de fapt, chiar a marcat un gol, cu Rapid. Jucător cu mari calități.

Pe ăștia i-am cam urmărit eu, că acolo, la Farul, are Gică „făbricuța” lui de fotbaliști, dar mai sunt și alții care vin din urmă. Trebuie să le dea curaj antrenorii. …Și patronii. Octavian Popescu este numai un exemplu.

La campionat cine are prima șansă? Se mai poate amesteca vreo echipă în lupta dintre Farul și CFR Cluj?

– Echilibrat campionatul… Echilibrat… Mai echilibrat ca în alți ani. Nu pot să dau o câștigătoare. Mi-aș dori să fie Farul, pentru Gică, dar va fi greu și pentru ei, că lotul lui CFR Cluj, cred eu, este cel mai echilibrat, și ca valoare, și ca număr de jucător… este peste tot ce au ceilalți.

Mai este și FCSB acolo, poate să urce, să nu uităm că se înjumătățesc punctele în play-off. Mai e și Rapid, care vrea să-și onoreze suta de ani de existență cu un titlu. Mai e și Universitatea Craiova care nu se lasă… Sunt ambiții, sunt dorințe, să vedem cine are și putirința, cum se spune. (râde)

Prince Ozzy îl aleargă pe „Pele” al lui cu mingea… în gură!

Prietenul cu patru lăbuțe ce mai face?

– Numa’ nebunii… (râde) Mă duc acuma să-i dau drumul din țarcul lui în curte, în livadă, are loc destul să alerge…

Pe 7 mai împlinește…

– Patru ani, este născut în data când am câștigat noi Cupa Campionilor Europeni… la o diferență considerabilă de ani însă… numa’ numa’ vreo 33, că el e născut în 2019.

Frumoasă coincidență… L-ai primit cadou sau l-ai căutat tu să fie născut pe data asta?

– Ei îmi doream tare un ciobănesc… chiar căutam să-mi iau un ciobănesc… și persoana care îl avea, mare fan stelist, mi-a spus că are un pui născut pe 7 mai, așa că n-am mai stat pe gânduri, am profitat de conjunctură și l-am luat. Are un pedigree foarte, foarte bun, tatăl lui e din Germania, a câștigat o mulțime de concursuri, și mama lui e de la Cluj.

La câte luni l-ai luat?

– La trei luni, am niște filmări cu el când era mic o nebunie… de dulce ce era, ziceai că e desenat, făcut 3D pe calculator ca să iasă perfect… A ieșit campion la juniori în februarie 2020, la Cluj Napoca, la concursul „Dog Show”…

Gabi Balint își dorește în 2023 ca „viața mea liniștită să continue la fel, cu cei dragi împrejur, sănătatea și iubirea contează cel mai mult”

De unde Prince? De la celebrul muzician? Știu că îți place mult rock-ul…

– Păi în certificatul lui de naștere este trecut Ozzy, de la Ozzy Osbourne, dar noi îi spunem Prince. Ni s-a spus că trebuie să-i punem un nume cu „O”, e o ordine care se respectă la puii de campioni, am făcut un consiliu de familie, cu prietena mea și cu băiatul ei și la toți ne-a plăcut Ozzy. Iubitori de muzică, asta e…

Dar el se știe Prince, e minunea noastră, ce să mai zic… E disperat după minge, nu obosește, nu se satură niciodată să-i tot arunc mingea să mi-o aducă, e plin de energie.

Mai face și prostii prin curte, am o grămadă de lemne de foc și mă trezesc cu ele prin mijlocul curții… Dar n-ai ce să-i faci că e copil…

Cea mai mare dorință a lui Gabi Balint pentru Gabi Balint în 2023?

– Nu-mi propun lucruri mărețe… Viața mea liniștită să continue la fel, să-mi ofere copii bucurii, sunt foarte mulțumit aici, acasă, cu cei dragi împrejur, contează că tata trăiește și e încă bine, sănătatea și iubirea contează cel mai mult.

Atunci la mulți ani cu sănătate și iubire!

– Așa să dea Dumnezeu tuturor!