Gabi Torje, marea surpriză a lui Dusan Uhrin pentru meciul de la Mioveni. Ce absențe sunt în lotul lui Dinamo. Exclusiv

se confruntă în continuare cu probleme de lot din cauza accidentărilor și nu poate folosi cel mai bun unsprezece nici la meciul cu CS Mioveni.

Gabi Torje revine în lotul lui Dinamo pentru meciul cu Mioveni. Nu a mai jucat de la meciul cu Rapid

FANATIK a aflat că al doilea căpitan al „câinilor”, , revine în sfârșit în lotul deplasat pentru meciul de la Mioveni, după ce a lipsit la partidele cu Sepsi, Chindia Târgoviște și FC U Craiova 1948. Ultima apariție a lui Torje în tricoul lui Dinamo a fost în partida pierdută în fața Rapidului, scor 1-3, în prima etapă a play-out-ului. Ca o coincidență, meciul s-a jucat tot pe stadionul din Mioveni.

Cu toate acestea, Dinamo are în continuare mai mulți jucători accidentați sau nerefăcuți complet: Andrei Radu, Marco Ehmann, Cosmin Matei, Desire Azankpo, Marius Tomozei și prima variantă U21 pentru Uhrin, Antonio Bordușanu, care are umărul dislocat.

Costin Amzăr, o altă variantă U21, nu poate fi folosit după ce a fost suspendat șase etape, în urma bătăii de pe terenul din Ghencea la meciul dintre CSA Steaua și Dinamo U19.

Chiar dacă Dinamo are șanse mici să mai evite locurile de baraj, chiar și cu o victorie cu CS Mioveni, Gabi Torje consideră că situația din Ștefan cel Mare nu este atât de dramatică: „Staţi să ne înţelegem. Situaţie dificilă este la Clinceni şi Gaz Metan. Nu este o situaţie atât de dificilă. Cu tot cu ceea ce a fost: probleme, datorii, Dinamo nu a suferit nicio depunctare.

Pe criteriu sportiv nu au fost realizări, într-adevăr, dar Dinamo nu a fost o situaţie critică niciodată de când sunt eu aici. Plăţile au fost la zi, ceea ce ţinea de club s-a achitat, s-a plătit, s-a făcut. Este clar că performanţele sportive au lipsit şi am ajuns în acest final de sezon să avem emoţii pentru rămânerea în Liga 1”, a declarat jucătorul .

Gabi Torje consideră că evoluțiile sale din acest sezon de Casa Pariurilor Liga 1 au fost influențate și de problemele sale medicale repetate: „A fost un sezon bun până când au intervenit accidentările şi răcelile. Am avut şi COVID”.

Dinamo ar putea scăpa de cei mai grei adversari de la baraj

După colapsul financiar de la Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș, care le-a adus „câinilor” și patru jucători, pe lângă salvarea directă de la retrogradare, și în privința adversarilor de la barajul de menținere în Liga 1.

Hermannstadt are probleme mari financiare și are șanse mici să mai promoveze, în timp ce CSA Steaua București nu are dreptul legal să evolueze la baraj, deși e pe locul al patrulea.

