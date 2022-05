Garry Kasparov, discursul de 30 de minute în care a expus toate slăbiciunile lui Putin: “Se va sfârși pentru el! Și se va întâmpla mai repede decât crede lumea”

De 20 de ani, în legătură cu pericolul pe care Vladimir Putin îl reprezintă. A fost ignorat. Doar ororile comise de soldații dictatorului rus în Ucraina le-au putut deschide ochii.

Garry Kasparov, discurs de 30 de minute despre Vladimir Putin. Care sunt slăbiciunile și cum poate fi scos din scenă sângerosul dictator

“De ce nu l-am ascultat pe Kasparov?”, este întrebarea care și-o pun acum mulți dintre ei. Asta în vreme ce Garry Kasparov, cel mai mare șahist din toate timpurile, este cu o mutare înaintea lor. Calculează deja modul în care Putin va fi învins. Și când va fi învins, pentru că marele campion nu are nicio îndoială. Armata criminală a lui Vladimir Putin va fi oprită.

Acum, când o lume întreagă așteaptă fiecare indicație venită din partea lui Kasparov, marele campion este la București. Unde a dat startul Superbet Chess Classic, . Un circuit pe care chiar el l-a înființat. După ce miercuri a făcut deschiderea oficială a turneului și a evitat, pe cât posibil, să vorbească despre Putin, Kasparov le-a promis jurnaliștilor că joi va fi mai deschis pentru acest subiect.

La hotelul Sheraton, Garry Kasparov a făcut prima mutare în partida vedetă a zilei din runda 1, cea dintre Fabiano Caruana și Alireza Firouzja. O remiză înregistrată după 29 de mutări. Apoi, Kasparov a transmis jurnaliștilor că, timp de 30 de minute, va răspunde la toate întrebările legate de Vladimir Putin.

FANATIK vă redă întreg discursul lui Garry Kasparov de la hotelul Sheraton, un discurs care a fost urmărit cu maximă atenție de lumea întreagă. Kasparov este cel care a avertizat în privința lui Vladimir Putin, dar este și cel care dă răspunsurile despre cum poate fi învins temutul dictator.

Garry Kasparov, despre sfârșitul lui Vladimir Putin: “Mai devreme decât ar crede lumea”

Sunteți cunoscut ca unul dintre cei mai aprigi contestatari ai lui Vladimir Putin. Știți dacă este adevărat că ofițerii FSB din jurul lui Putin s-au săturat de acest război și plănuiesc să îl trădeze.

Nu am nicio o idee. Dacă aș ști numele unui om care conspiră împotriva lui Putin, acela ar fi deja mort probabil. Eu sunt obișnuit să judec fapte, nu speculații. Nu am nicio idee dacă Putin este bolnav, fizic sau psihic. Probabil că este. Am citit cărți de istorie și știu că dictatorii sunt mereu în pericol când arată slăbiciune.

Nu cunosc nimic despre vreun complot, dar orice se poate întâmpla. Mai ales dacă va pierde războiul din Ucraina. De fapt, cred că este mai bine să nu spun dacă. Ci atunci când va pierde războiul din Ucraina. Și când sancțiunile impuse vor face ca milioane de ruși să protesteze din cauza deteriorării drastice a condițiilor lor de trai.

Așa că pentru el se va termina, ca și pentru mulți înaintea sa… să spunem că va fi scos fără voia sa din cariera politică. Și s-ar putea întâmpla mai devreme decât crede lumea. Cred că viitorul dictaturii lui Putin depinde exclusiv de modul în care se va termina războiul din Ucraina.

Garry Kasparov: “Dictatorii, ca Vladimir Putin, nu se întreabă ‘de ce?’… ei se întreabă ‘de ce nu?’

Credeți că Putin a pierdut contactul cu realitatea? Mai este rațional ce face el?

Să nu ne pierdem timpul cu ce este rațional sau nu. Printre oamenii din această cameră nu ar exista această dilemă. Noi știm ce e bine, ce este rău. Ce este alb, ce este negrul. Coordonatele noastre sunt stabilite de lumea civilizată. Putin este un dictator care conduce de 22 de ani. Realitatea lui este, cel mai probabil, distorsionată.

Puterea absolută ar afecta pe oricine, chiar și pe un om nobil, inteligent, cu intenții bune. Ceea ce Putin nu este, niciuna dintre ele. În realitatea lui, a fost rațional. A făcut atâtea în trecut, atâtea crime, o listă lungă fără consecințe. Din perspectiva lui s-a pus întrebarea: ‘De ce nu?’. Dictatorii nu se întreabă ‘de ce?’, ei se întreabă ‘de ce nu?’.

Kasparov: “Putin a crezut că războiul se va termina în câteva zile. A fost surprins de rezistența și eroismul ucranienilor”

El a crezut că războiul se va termina în câteva zile. Apropo, asta au crezut și serviciile americane. Și că apoi își va pune conducătorii marionetă în Ucraina. Și mai negocia după. A fost cu siguranță surprins de rezistența și eroismul ucrainienilor. De abilitățile de lider ale lui Zelensky și de acest front unit al lumii libere, care susține Ucraina. Treptat, realitatea lui se întâlnește cu a noastră. Iar pentru el este o descoperire neplăcută. Dar este într-o capcană acum. Nu poate accepta înfrângeri politice și militare.

Dar chiar și cu puținele lui cunoștințe despre istorie simte că pierderea războiului înseamnă pierderea puterii. De asta va arunca în luptă toate resursele și va comite crime de razboi pentru a întoarce lucrurile. Dar încercările lui vor fi inutile.

Am văzut multe sancțiuni impuse Rusiei, dar în continuare nu a fost descurajată. Care ar trebui să fie următorul pas al Vestului pentru a îl descuraja pe Putin?

Singurul mod de a încheia acest război este de a lichida armata lui Putin în Ucraina și de a ne asigura că nu are fonduri pentru a continua acest război. Nu există argumente pentru negocieri. Atâta timp cât Putin rămâne la putere și va avea resursele pentru a continua aceste orori, nu se va opri. Sancțiunile sunt foarte serioase, vor fi pur și simplu imposibil de suportat pentru Rusia după sancțiunile legate de petrol.

Amenințarea lui Putin în Europa se va termina doar când steagul Ucrainei va flutura la Sevastopol.

Nu mai sunt sancțiunile de acum opt ani, acele “înțepături de țânțar”, de care Putin râdea. Acum sunt sancțiuni serioase, care îl lasă pe Putin fără resurse și afectează grav economia Rusiei. Economia Rusiei depinde de tehnologia Vestului. Tocmai din acest motiv ei au rămas fără anumite tipuri de rachete, iar prelungirea acestui război va falimenta Rusia economic, politic și militar.

Singura modalitate este să dăm Ucrainei tot ce are nevoie să câștige acest război. Amenințarea lui Putin în Europa se va termina doar când steagul Ucrainei va flutura la Sevastopol.

Care credeți că este viitorul lui Sergei Karjakin în lumea șahului? Situația lui este asemănătoare cu aceea prin care a trecut Alekhin (n.r. – amenințat cu suspendarea din cauza viziunilor sale naziste)?

Diferența este Alekhin era campion mondial, dar chiar și el a fost în pericol să fie descalificat din competiții. Alekhine măcar a negat rolul său în propaganda nazistă. A semnat unele articole, dar nu cred că a continuat cu acea viziune. Karjakin și-a făcut alegerile, dar eu nu am putere la FIDE. Vă pot asigura că la Grand Chess Tour nu va mai participa niciodată.

Ceea ce a făcut el este imoral și îl plasează în afara standardelor lumii civilizate, cel puțin după standardele mele. Sunt oameni care mor! Și este o mare diferență între războiul din Ucraina și WWII. Este pentru prima dată în istorie când urmărim genocidul online. Acum știm despre ororile naziștilor, dar nu le vedeam în timp ce se întâmplă. Acum totul e chiar în fața ochilor noștri. Iar toți cei care susțin comiterea acestor orori trebuiesc trași la răspundere.

În acest moment sunteți unul dintre marii inamici ai lui Vladimir Putin. Vă este teamă pentru viața dumneavoastră?

Nu m-ar ajuta să îmi fie. Am stilul meu de viață de foarte mulți ani. M-am opus lui Putin cam de când a apărut pe plan politic. Primul meu articol împotriva lui Putin a fost pe 4 ianuarie 2001. În 2004 m-am retras din șahul profesionist pentru a putea lupta împotriva lui. Am ales cu mult timp în urmă. Pericolul există mereu, dar acum avem o șansă că regimul lui Putin să se termine. Și sper ca în viitorul apropiat să îmi ajut patria să redevină o țară civilizată.

“Câți ruși îl susțin pe Putin? Am două vești. Vestea rea este că nu știu. Vestea bună este că nici Putin nu știe”

Propaganda de la Kremlin spune că 80 la sută din populația Rusiei îl susține pe Vladimir Putin. Sunteți în contact cu mulți ruși, este acest lucru adevărat? Sau este doar o manipulare.

Este clar că media din Rusia este controlată de guvern. Și oferă o imagine care nu are nicio legătură cu realitatea. Nu doar distorsionări ale adevărului, sau minciuni. Ci adevărul este întors la 180 de grade. Am făcut un efort uriaș pentru a vedea două programe de știri și a fost suficient pentru mine. Este greu de imaginat că poți spune așa ceva, că naziștii ucrainieni își distrug propria țară.

Că soldații ruși salvează viețile ucrainienilor nevinovați. Pur și simplu nu îți vine să crezi ce auzi. Totul e făcut foarte profesionist, doar că este SF. Aceste informații le primesc rușii în fiecare zi. Câți îl susțin pe Putin? Am două vești. Vestea rea este că nu știu. Vestea bună este că nici Putin nu știe. Nimeni nu știe. În Rusia, dacă suni pe cineva să întrebi despre Putin și despre război, 9 din 10 oameni vor închide telefonul. Nu vrei să vorbești despre asta, riști să mergi la închisoare. De fapt, mergi la închisoare și dacă zici că este război.

Ei spun că este o operațiune militară. Avem o parte importantă a populației care îl susține pe Putin? Da! 80 la sută? Nu, nu cred asta. Poate 30 la sută! Totuși, este o parte importantă a populației care trăiește în această lume a iluziilor. Dar nu cred că vor mai rămâne mult timp în starea asta. Vedem pierderile Rusiei care se adună în Rusia, vorbim despre 20.000 de soldați care au fost uciși. Și probabil alți în jur de 80.000 de răniți. Se pare că 20.000 de oameni trimiși acasă în saci nu este un număr suficient pentru a opri acest război. Poate 30.000 vor fi. Poate 40.000.

Când primele rachete ucrainiene vor exploda în Crimeea, rușii vor trăi un șoc. Vor înțelege că războiul merge în direcția greșită

Ce preț la pâine va face oamenii să se revolte. Nu știu! Dar nici Putin nu știe. Dictatorii nu au o modalitate de a măsura nemulțumirea populației. Oamenii acolo așteaptă victoria, Putin a făcut promisiuni pentru 9 mai. Rușii vor înțelege că războiul nu se termină niciodată și nu poate fi câștigat. Iar sancțiunile le vor îngreuna viețile. Este doar o chestiune de timp până la răspunsul opiniei publice și anumite cercuri se vor ridica. Când primele rachete ucrainiene vor exploda în Crimeea, rușii vor trăi un șoc. Vor înțelege că războiul merge în direcția greșită.

În legătură cu data de 9 mai, este posibil ca Rusia să declare oficial război Ucrainei la această dată?

Totul e posibil! Dacă Putin vrea să declare război, nimeni nu îl poate opri. Dar cred că ar fi lipsită de rațiune o astfel de mutare. Oamenii din marile orașe, Moscova, Sankt Petersburg, nu simt problemele legate de acest război. Cei de pe front sunt, în mare măsură, din zonele rurale. Din regiuni sărace.

Dacă se declară război începe mobilizarea. Cei care se uită la război din fotoliu, la televizor, vor realiza că trebuie să intre și ei în focuri. Și va fi dificil. Totul se schimbă dramatic. Cei care au acces la surse de informare reale probabil că spun acum că este propagandă. Economic, Rusia este o cauză pierdută deja.

“Un atac nuclear trebuie tratat cu aceeași măsură. Oamenii lui Putin nu se tem că vor fi judecați la Haga în 5 ani. Ci de o rachetă care se întoarce după 15 minute”

Credeți că Putin ar fi dispus să folosească armele nucleare? Iar generalii ar fi dispuși să ducă astfel de ordine mai departe?

E bine că ați împărțit întrebarea în două. Lumea trebuie să înțeleagă că nu Putin apasă butonul, ci este un lanț de ordine. Poate ajunge Putin atât de disperat? Cred că e improbabil, dar să spunem că e atât de nebun. Dar trebuie să evaluăm și nebunia celor de lângă el. Aștept ca UE și SUA să spună clar ce ar urma pentru ei. Orice atac nuclar trebuie tratat cu aceeași măsură.

Generalii lui Putin probabil că nu știu nici ei cum ar răspunde. Dacă îi ameninți cu Curtea de la Haga, peste 5 ani, nu le va păsa. Dar dacă vor crede că sunt șanse mari ca o rachetă NATO să vină înapoi în cinci minute, nu cred că Putin are o armată de kamikaze.

Garry Kasparov, răspuns genial la comparațiile cu Magnus: “Ca și cum ai întreba Newton sau Einstein. Un student la fizică din ziua de azi știe mai multe ca ei”

Credeți că dumneavoastă, în perioada cea mai bună, l-ați fi putut învinge pe Magnus Carlsen la nivelul la care este acum?

Este o întrebare irelevantă, pentru că perioada mea de glorie a fost în 1989, înainte ca Magnus să se nască. Sigur, m-am descurcat bine și în ’99. Probabil că au fost mai multe momente de vârf în cariera mea. Dar Magnus Carlsen a crescut într-o lume a șahului care a învățat de la Garry Kasparov. Nu doar că a lucrat cu mine un an, în 2009, dar a învățat din meciurile mele.

Așa cum eu am învățat de la Fischer, de la Tal, sau Botvinik. E dintr-o generație nouă și cunoașterea jocului a avansat. Probabil că e imposibil și să comparăm talentul. E ca și cum ai vrea să faci diferența între Newton și Einstein. Iar probabil că în ziua de azi un student în domeniu știe mai multă fizică decât cele două genii împreună.

Este pur și simplu o acumulare a cunoașterii. Sunt bucuros că șahul face progrese, nu stă pe loc. Magnus este un jucător grozav, cu o contribuție excelentă în acest joc. Iar asta mă bucură.