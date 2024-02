Oficialii FRF şi-au făcut calculele pentru Liga Naţiunilor: „4 puncte cu Kosovo şi apoi gestionezi Cipru şi Lituania”

Joi seara, la Paris, a fost avut loc tragerea la sorți a grupelor Nations League, ediția 2024/2025. Retrogradată în Liga C, unde le va avea adversare pe Kosovo, Cipru și învingătoarea barajului dintre Lituania și Gibraltar.

Mihai Stoichiță și-a făcut calculele pentru Liga Națiunilor: vrea 4 puncte din „dubla” cu Kosovo și locul 1 în Grupă

În lipsa selecționerului staff-ul naționalei a fost reprezentat la Paris de directorul tehnic Mihai Stoichiță și de secundul Jerry Gane. Iar primul singurul adversar mai dificil fiind Kosovo, căruia, totuși, i-am luat 4 puncte din 6 în preliminariile pentru Campionatul European.

Văzând Stoichiță e de părere că naționala României nu-și poate propune ca obiectiv decât ocuparea primului loc în grupă, lucru împărtășit și de selecționerul Edi Iordănescu.

„E o grupă bună, o grupă accesibilă, pe care trebuie să o câștigăm. Din ce am discutat și cu Edi Iordănescu, acesta este principalul obiectiv. Nu are rost să ne mai fandosim acum, asta vrem să facem, acesta este obiectivul pe care-l avem.

Până atunci, însă, trebuie să ne vedem de European, de meciurile astea amicale, să-și consolideze strategia pentru vară și după aia, în cazul că vom avea un European bun, o figură frumoasă, o prezență frumoasă, hai să-i spunem în felul ăsta, ni se va întări încrederea pentru toamnă.

A fost ok totul, fără emoții cum a fost la tragerea la sorți a Campionatului European… Acum era altă companie, nu riscai să-ți iasă în cale foarte multe echipe de mare valoare. Așa că totul a fost ok…”, a declarat Mihai Stoichiță la emisiune ce poate fi urmărită LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

Mihai Stoichiță, mulțumit de programul pe care România îl va avea în grupele Ligii Națiunilor

Oficialul FRF este mulțumit și de „Tricolorii” vor debuta pe 6 septembrie în Kosovo, iar campania o vom închide în noiembrie cu două partide pe teren propiu, cu aceeași Kosovo și cu Cipru.

„Am văzut și programul, l-am primit în dimineața aceasta. E ok, e foarte bun. Eu zic că dacă am le-am luat 4 puncte celor din Kosovo în meciurile din preliminarii, de ce nu am face și acum la fel? Dacă reușești sa iei 4 puncte cu Kosovo, urmează apoi doar să gestionezi foarte bine meciurile cu celelalte două.

Acum, care vor fi, om vedeea… Dar eu cred că va fi Lituania. Mi se pare mult mai puternică decât Gibraltar și cu o mai mare tradiție în fotbal decât Gibraltarul. În meciurile alea, în mod normal, trebuie să iei toate punctele.

Și atunci, nu-ți rămâne decât să faci același lucru contra Kosovo pe care l-ai făcut în preliminarii. Așa fac eu socotelile. Primul meci e foarte important”, a mai spus Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră poate fi urmărită de la 17:30 în fiecare luni, marți și vineri, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik.

Ce OBIECTIV are Romania in Liga Natiunilor