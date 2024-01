Gigi Becali a anticipat transferul record al lui Drăgușin: ”Uitați-vă, am spus la Fanatik”

Imediat după meciul România – Kosovo 2-0, din preliminariile Euro 2024, patronul FCSB prevestea într-o ediție specială a emisiunii ”Max Profețiile lui Mitică” că .

Transferul lui Rdu Drăgușin, anticipat de Gigi Becali

După realizarea transferului lui Radu Drăgușin la Tottenham pentru 30 de milioane de euro, Gigi Becali și-a amintit de declarația facută în discuția cu Horia Ivanovici și a precizat că dacă fundașul era la echipa sa îl vindea cu și mai mulți bani.

”Eu am spus acum 4-5 luni că Radu Drăguşin se va da pe 30-40 de milioane de euro. Exact aşa a fost. Uitaţi-vă la FANATIK, că acolo am zis. Eu nu mă pricep foarte tare. Am văzut două meciuri şi valoarea se vede.

Eu am vândut sub preţ din România? Ce vreau să vă arăt? Dacă Drăguşin era la mine, îl vindeam pe 35. Luam mai mult. Eu vând cu 5 milioane în plus tot timpul. Am dat pe 13 milioane (n.r. – Dennis Man), pe Chiricheş l-am dat pe 10 milioane şi apoi a plecat pe 7. Eu iau 3 milioane în plus.

Stai să iasă ceva şi o să vedeţi cum vând. Dacă nu am nici de 20, nu pot să iau. Jucătorii care sunt foarte valoroşi îi iau echipele mari. Echipele de mijloc nu dau banii ăştia. Dau 5 milioane, 7 milioane”, a declarat Becali.

Ce cote de piață au jucătorii de la FCSB

Patronul FCSB este de părere că în acest moment nu are niciun jucător pe care să-l vândă pe bani mulți, explicând că pe Florin Coman nu face mai mult de 5 milioane de euro, iar ca să ajung la 30 de milioane de euro.

”Ca să dai jucători cu 30 de milioane trebuie să aibă super valoare şi să ceri 50-60. Doar echipele mari dau banii ăştia. Sunt vreo 10 echipe maximum care dau bani mulţi pe jucători. În Anglia 5-6 echipe, în Italia una-două, Inter, Juventus. Anglia, Spania şi Germania, chiar şi Franţa.

În funcţie de situaţia economică. Şi de cât se ia din activitate. N-ai văzut în Anglia, stadion plin, plin, plin. Din 5 meciuri îl cumpără pe Drăguşin, numai din bilete. Poţi să te baţi cu ei? N-ai cum.

E ambasador. Dacă el funcţionează acolo… Imediat. Nu vezi că nu avem? Cine? Am zis de Tavi (n.r. – Octavian Popescu), dar a căzut. Ce să îşi revină? Pe Coman pot să iau doar 5 milioane, că am clauză. Olaru e bun jucător, dar nu e de 30 de milioane.

Nu e de Anglia. Este de Italia, de Spania. Cât poţi să mai creşti? La el atâta e. Îi cunoaştem ce joacă. Singurul pe care nu l-au văzut, au avut ochii închişi este Coman. Dar o să îl vadă. 5 milioane de euro sunt bani de seminţe”, a mai spus Becali.