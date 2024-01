Gigi Becali a anunțat ultima destinație pentru Andrea Compagno: ”E o echipă mare”

După victoria cu 3-0 obținută pe terenul Universității Craiova, patronul ”roș-albaștrilor” a declarat la FANATIK SUPERLIGA că trebuie să uităm de atacantul italian și că .

Gigi Becali îl vinde pe Andrea Compagno în Grecia

În ceea ce privește plecarea lui Andrea Compagno de la FCSB, Gigi Becali a dezvăluit că în acest moment se discută despre cedarea lui la o formație de top din Grecia, dar omul de afaceri nu a oferit nume.

ADVERTISEMENT

”Când să mai apară? Nu are rost să vorbim despre Compagno, e un jucător care valorează mult, dar eu am renunțat la el. Pentru Compagno am dat o hârtie de 450.000 de euro în Grecia, e o echipă mare, zic ei. Compagno nu mă mai interesează. Pleacă, nu pleacă, nu mă interesează.

Cel mai cuminte om. Nu am avut jucător așa cuminte ca el, și cum se antrenează și tot. Fiecare om are cât creier are, eu am creierul pe cel mai mic și n-am știut să-l țin pe Compagno. Dacă nu am atât de mult creier, am făcut ce trebuia să fac și m-am dus la 11 puncte și la 16 puncte”, a declarat Becali, la .

ADVERTISEMENT

Becali exclude transferul lui Compagno la Dinamo

Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că pe tema aducerii lui Andrea Compagno la Dinamo și ar vrea să mai vorbească dacă sumele de transfer s-au schimbat între timp.

Deși l-a scos de la inimă pe atacantul de 27 de ani și vrea să-l vândă cât mai repede de la FCSB, Gigi Becali nici . El consideră că marea rivală nu are banii necesari pentru un astfel de transfer.

ADVERTISEMENT

”Deja încep să mă enervez când zi de zi tot sunt întrebat de Compagno. Ca să îl transferi pe Compagno de la FCSB trebuie ca eu să fiu de acord cu suma de transfer, iar tu, ca echipă, trebuie să ai și bani să îi plătești salariul lui Compagno”, a spus patronul ”roș-albaștrilor”.

Atacantul Andrea Compagno va pleca mai mult ca sigur în această iarnă de la FCSB, iar Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că acesta are o .

ADVERTISEMENT

Aktobe îi propune italianului un contract valabil pe doi ani din care poate încasa, cu tot cu bonusuri, nu mai puțin de 1.000.000 de euro, însă soția fotbalistul, care este însărcinată, nu este de acord cu această mutare.