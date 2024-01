„Nu mă mai interesează de el. Pleacă, la revedere. Uită-l, uită-l!” Gigi Becali a vorbit despre ultima plecare de la FCSB

FCSB zburdă în SuperLiga. Roş-albaştrii au început în forţă anul 2024, după ce a câştigat cu 4-0 cu UTA Arad şi . Iar Gigi Becali e gata să renunţe aproape gratis la jucătorul pe care a plătit 1,5 milioane de euro.

„Nu mă mai interesează de el. Pleacă, la revedere. Uită-l, uită-l!”

. Deşi voia să încaseze măcar 500.000 de euro dintr-un transfer, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că va pleca pe o sumă mult mai mică:

“Nu mă mai interesează de el. Nu este problema mea Compagno. Costă 150.000 – 200.000 de euro. La revedere! Nu mă mai interesează de Compagno. La revedere! Uită-l, uită-l!

S-a terminat! La revedere! Nu ştiu cât va fi, 150.000 – 200.000. Am trei oferte pentru el”, a spus Gigi Becali despre Andrea Comapgno la FANATIK SUPERLIGA.

Andrea Compagno: “Eu nu vreau să fur bani de la Gigi Becali, să stau aici în vacanță”

pentru FANATIK în anul 2023 prin care a vorbit cu relaţia tensionată pe care o are cu Gigi Becali, fiind mereu criticat de patronul roş-albaştrilor:

“Criticile nu mă afectează, dar e normal să mă gândesc. A plătit bani mulți pe mine și mă gândesc mereu ca el să fie mândru de mine. Nu te aștepți ca după un sezon în care ai înscris 21 de goluri și în care te-ai descurcat bine, primul an la FCSB, să-ți zică «nu-mi place, vreau să schimb, vreau să schimb».

Repet, problema nu este că patronul vorbește așa. Problema e la mine că nu am marcat goluri atunci când am jucat! Dacă el zice că nu mai are încredere în tine și vrea alt atacant…

La început a zis că aduce atacant care să provoace concurență, acum zice că aduce alt atacant în locul meu. Eu nu zic că greșește, am zis simplu că el hotărăște. E normal dacă nu e fericit! Eu nu vreau să fur bani de la Gigi Becali, să stau aici în vacanță”, a spus Compagno.

Atacantul italian a fost transferat în vara anului 2022 de la FC U Craiova. Gigi Becali a plătit 1,5 milioane de euro pentru Compagno lui Adrian Mititelu.

Gigi Becali a vorbit despre ultima plecare de la FCSB