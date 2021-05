Gigi Becali continuă „războiul” cu Armata: „Pot să schimb oricând numele FCSB în Steaua”

„Războiul” dintre Gigi Becali și Armată a avut un nou episod, după ce patronul FCSB i-a luat peste picior pe cei de la CSA Steaua în privința numelui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Finanțatorul FCSB se judecă cu CSA Steaua în mai multe procese privind marca, palmaresul, tradiția, istoria sau culorile clubului din Ghencea.

Becali îl consideră pe Florin Talpan „țapul ispășitor” și principalul vinovat pentru schisma din rândul suporterilor Stelei și îl numește pe jurist „plin de răutate”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Războiul” dintre Gigi Becali și Armată și-a consumat un nou episod

Între timp, Gigi Becali pare să fi trecut peste adversitatea față de clubul Armatei, dar în același timp continuă „războiul” de la distanță și râde de rivalii din Liga 3 că au datorii la ANAF, însă spune că nu mai e interesat de numele Steaua.

„Eu acum spun FCSB, îmi place. Pot să schimb numele în Steaua, dacă vreau. Mie îmi place FCSB că înseamnă «Faci Ce Spune Becali». Hahahaha!

ADVERTISEMENT

Faci ce spune Becali! Vine antrenorul care face ce spune Becali. Ce să facem? Așa ne distrăm și noi la fotbal, e joc, nu război, , a declarat Becali la Pro X.

Gigi Becali spune că FCSB are 10 milioane de euro în cont

„E și business. De aia râd, că am pus business-ul la adăpost. Am 10 milioane de euro în cont.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine are datorie două milioane la ANAF? Știți voi cine are un milion, două! Eu râd! Am 10 milioane în cont! Așa că râd”, a mai spus finanțatorul FCSB.

Echipa a doua a celor de la FCSB ar fi avut posibilitatea să blocheze CSA Steaua în drumul spre Liga 2, dar a pierdut primul baraj în fața celor de la CS Afumați și șansa de a ajunge în finala barajului, acolo unde ar fi dat peste formația Armatei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a plătit 3.000.000 de dolari pentru a prelua Steaua

Fostul selecționer al echipei naționale a României, Victor Pițurcă, susține că milionarul din Pipera ar fi înțeles că a greșit în relația cu suporterii roș-albaștrilor și că nu mai este interesat să dețină brandul ”Steaua”.

Și rivalii se implică în scandalul dintre Gigi Becali și Armată în ceea ce privește adevărata continuatoare a clubului Steaua, iar liderul galeriei Rapid consideră că dreptatea este de partea grupării din Liga 3.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al clubului Steaua, Marcel Pușcaș, a dezvăluit că Gigi Becali a plătit 3.000.000 de dolari pentru a cumpăra gruparea din Ghenchea în 2003 și consideră că totul a fost legal în ciuda faptului că suma a fost una destul de mică.