Gigi Becali l-a convins pe Helmut Duckadam: „Ţin din nou cu FCSB! CSA Steaua e nou-înfiinţată, nu am legătură cu ea”

„Eroul de la Sevilla” este mulțumit de venirea lui Edi Iordănescu la FCSB, FANATIK, despre care spune că este o alegere excelentă.

Totodată, Helmut Duckadam a mărturisit că susține din nou FCSB, vorbind și despre CSA Steaua, club pe care nu îl recunoaște ca fiind urmașa echipei care cucerea Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Gigi Becali l-a convins pe Helmut Duckadam să țină din nou FCSB

Helmut Duckadam a mărturisit că alegerea lui Gigi Becali de a-l , l-a făcut să susțină din nou FCSB-ul: „Până acum două zile țineam doar cu UTA, acum am început să țin din nou cu FCSB.

CSA Steaua București e o echipă nou înființată, nu am legătură cu ea. Eu am jucat la fosta Steaua, actuala FCSB. Cu CSA Steaua nu am nimic în comuni. Sigla? O am acasă, mă uit la ea”.

„Edi e cel mai bun transfer făcut de Gigi Becali și dacă își va ține promisiune și cred că și-o va ține, echipa va avea mult de câștigat”, a mai spus Helmut Duckadam, la TV .

„Eu cred că Edi Iordănescu va avea 3-4 luni de grație, în care patronul nu va mai ieși să comenteze. Acum, nu văd nicio parte rea.

După două ieșiri ale patronului și dacă se va lua de jucători, cred că Edi va pleca și va renunța și la bani”, a mai spus Helmut Duckadam.

Edi Iordănescu are planuri mari la FCSB

sa la și are planuri mari pentru jucătorii vicecampioanei României: „Sunt un antrenor care nu a ars etape, mi-am îndeplinit obiectivele și mi-am dus contractele la bun sfârșit în cea mai mare parte.

Aveți în față antrenorul campion al României și credeți că aș fi venit aici fără să am anumite garanții? Nu fug de răspuns, dar nu știu ce a fost în trecut aici. Hai să lăsăm timpul să rezolve aceste lucruri”.

„Orice antrenor își dorește să aibă jucătorii la capacitate maximă. Nu vreau să am jucători mitraliați în spațiul public și e nevoie de o muncă imensă pentru a-i capacita.

Voi răspunde pentru rezultate și eu voi certa sau încuraja jucătorii, dar în spatele ușilor închise. Latura tehnică este total a mea. Primii 20, primul 11, schimbări, metodică, totul este la mine și la staff-ul meu”, a mai spus de presă.