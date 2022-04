Gigi Becali și Meme Stoica pleacă din țară după înfrângerea dureroasă cu Craiova lui Mihai Rotaru. Exclusiv

La trei zile după ce FCSB a în fața Universității Craiova în Casa Pariurilor Liga 1, Gigi Becali și Meme Stoica vor părăsi România pentru o scurtă perioadă. Plecarea era pusă la cale de ceva vreme. Vor să se liniștească și să se roage, mai ales că suntem în Postul Paștelui.

Gigi Becali, Meme Stoica și Alexandru Tudor pleacă pentru câteva zile la Muntele Athos, urmând să revină înainte de FCSB – FC Voluntari

Gigi Becali, Meme Stoica, Alexandru Tudor și câțiva apropiați vor pleca miercuri, 6 aprilie, la Muntele Athos, acolo unde vor petrece câteva zile cu două săptămâni înaintea Paștelui. Deplasarea o vor face cu avionul, urmând să se întoarcă înainte de FCSB – Voluntari, care se va disputa luni, 11 aprilie.

Patronul celor de la FCSB nu a mai fost în Grecia, la Muntele Athos, după ce a izbucnit pandemia provocată de Covid. Chiar în acele zile din martie 2020, la Muntele Athos. Și atunci Meme Stoica și Sandu Tudor erau doi dintre oamenii care se pregăteau să-l însoțească.

Dar a venit lockdown-ul care a dat peste cap planurile șefului din Pipera. Mai mult, apropiații săi povesteau ulterior că Becali era decis să nu mai meargă deloc la Athos. El a refuzat categoric să se vaccineze și nu putea ajunge în Grecia, la Sfinții Părinți de acolo.

FANATIK a realizat un reportaj exclusiv cu Athosul românesc al lui Gigi Becali. Acolo au deja căsuțe pregătite și Meme, și Tudor, și Luțu!

Gigi Becali decisese să nu mai meargă în Grecia, dar în același timp a început să-și construiască propriul Athos. La finele anului 2021, FANATIK a realizat un reportaj exclusiv cu Athosul românesc al lui Becali.

Este vorba despre locul unde patronul de la FCSB vrea să se retragă după ce renunță la fotbal și la viața publică. , unde e interzisă prezența femeilor.

Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire peste vreo 10 ani. Nu știu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele și soția nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis. În plus, poți să știi ce se întâmplă până atunci? Că diavolul lucrează și el și nu știi cum îți schimbă planurile… Eu zic acum așa, dar cine știe ce o să fie peste 10 ani. Aș vrea să las totul în regulă și să mă duc acolo. E un loc frumos, liniștit… Și aș vrea să stau de vorbă cu oamenii. E greu ce vreau, dar nu imposibil” – Gigi Becali

este situat în apropiere de Băile Olănești și aparține de satul Comanca. La locul secret al șefului de la FCSB am ajuns după ce am trecut de Mănăstirea Comanca, am lăsat pe dreapta satul Pietriș, am trecut podul peste râul Olănești, iar în mijlocul pădurii a apărut locația.

Sunt câțiva preoți care au grijă de tot ce este acolo. Se construiesc căsuțe de lemn cu sobe de teracotă și panouri solare lângă biserica unde se roagă cei din zonă. Căsuțele au deja viitori destinatari, nu doar Gigi: sunt și pentru Meme Stoica, Alexandru Tudor, Ionuț Luțu și alți apropiați ai lui Becali.

Patronul celor de la FCSB este convins și acum că titlul poate fi câștigat de echipa sa doar dacă vrea Dumnezeu!

Chiar și după eșecul dureros în fața oltenilor lui Mihai Rotaru, a declarat că încă mai crede în titlu. Patronul celor de la FCSB rămâne convins că dacă Dumnezeu va vrea, echipa sa va lua campionatul în acest sezon.

Diferența de puncte dintre FCSB și CFR Cluj este semnificativă după disputarea a trei etape din play-off. Gigi Becali calcula pentru FANATIK, înainte de turneul pentru titlu, care sunt ale echipei sale.

„E foarte simplu. Avem zero şanse la titlu sau 100% şanse. Dacă Dumnezeu vrea să câştigăm titlul, îl câştigăm. Dacă nu, nu. De asta spun zero sau 100% pentru că ei au un avans foarte mare. Ce şanse să mai avem? Dacă vrea Dumnezeu, câştigăm. În mod normal nu avem şanse, v-am zis. Dar dacă începe CFR Cluj să se împiedice şi pierde puncte… De aia zic că noi o să câştigăm titlul doar dacă vrea Dumnezeu”, declara Becali pentru site-ul nostru pe 13 martie.

Atunci, la începutul play-off-ului, distanța dintre CFR Cluj, prima clasată, și FCSB, locul 2, era de 7 puncte.