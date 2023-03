Gigi, pe asta o știai? Antrenorul Leo Strizu, implicat direct în două meciuri ale FCSB: „I-am zis lui Pinti să-l roage pe Meme să nu-i schimbe pe Cordea și pe Compagno!”. Dezvăluiri incredibile! Video exclusiv

fostul antrenor principal Leo Strizu a apărut în premieră într-un studio la moderată de Ioana Cosma. El a povestit în exclusivitate, cu lux de amănunte, detalii de culise despre tot ceea ce se întâmpă în sânul echipei patronată de Gigi Becali.

Leo Strizu, dezvăluiri incredibile după ce și-a dat demisia de la FCSB. Singurele momente când s-a băgat peste Mihai Pintilii

nu a mai rezistat și a spus tot ceea ce a pătimit la gruparea „roș-albastră”. ce se întâmplă în vestiar, dar și cum în urmă cu mai mulți ani pentru demiterea lui Victor Pițurcă.

Strizu a vorbit și despre pozția sa la echipă, susținând că a intervenit doar de trei ori peste Mihai Pintilii în ceea ce privește problemele tehnico-tactice. În rest, a acceptat cuminte să joace rolul care i s-a dat.

„Eu am avut trei intervenții la această echipă. La meciul de la Sibiu cu Hermannstadt. Ce mi-a dat mie să văd prima repriză… Poate că mă pricep sau poate că nu mă pricep. L-am luat pe Pintilii la pauză și i-am spus «Trebuie să le spunem ceva concret ăstora. Jocul și organizarea lui Hermannstadt sunt foarte bune. Un 4-1-4-1, în care nu poți să spargi prima linie. Fac un balans extraordinar, mai ales că joacă și cu Steaua».

Noi în prima repriză nu am avut nciun șut pe poartă, nu am avut nicio lovitură liberă de pe zona centrală. Zic «Băi Pinti, pot să spun sau să transmiți la echipă?» / «Vorbește tu!» / «Băi băieți, ca să putem să ne creăm ocazii de poartă și pe zona centrală, trebuie să facem în așa fel încât să spargem această linie. În momentul în care am spart-o, poate participă fundașii centrali sau interii, care au calitate, Edjouma și cu Olaru, atunci automat benzile strâng pe vârf și se creează foarte multe posibilități pentru cel care vine cu mingea. Dacă fundașii laterali adverși strâng, atunci jucăm pe margine, dacă nu strâng, jucăm în profunzime, și ne creăm ocazii de gol».

Dacă o să revedeți meciul, așa a fost. Asta am făcut eu la pauza meciului cu Sibiul. În fața echipei, m-a Pintilii lăsat să vorbesc”, a declarat Leo Strizu la FANATIK SUPERLIGA.

A continuat apoi, spunând care a fost a doua sa intervenție la echipă: „Urma meciul de acasă cu Farul, la care am avut o discuție cu Pintilii și am stat cuminte. Nu ne-am înțeles pe un subiect și am spus că nu are rost să mă bag. Singura ieșire a mea a fost în momentul când trebuia să-i schimb pe ăștia doi, pe Compagno și pe Cordea. Și i-am zis «Spune-i, mă, lui Stoica să amâne, să o mai lungească».

Nimeni din club nu vorbește cu Gigi, doar el o face. El e singurul și nimeni nu are voie să vorbească. Lumea a rămas încremenită. «Cum să facem așa ceva? Cum să-i spunem așa ceva lui Meme?». Păi dacă tu cerți antrenorii, nimeni de la Steaua nu se poate contrazice cu Meme, indiferent de antrenor… El face echipa și la juniorii republicani, de Elită. Dacă te contrazici cu Meme-ul, e groasă! Ei știu ce-i așteaptă.

«Spuneți-i, măi! Voi înțelegeți foarte bine. Cordea vine după gol și după ce a scos penalty. Compagno vine după gol». Când au mai mare încredere jucătorii după realizări? Băi, o faci, dar du-o mai târziu. Puteți să-mi spuneți orice despre Gigi, poate să spună lumea că sunt nebun. Dar Gigi are puterea, are înțelepciunea, dacă vorbești și îi explici și îi dai argumente… De ce Olăroiu și Reghe au avut rezultate?”.

Leo Strizu despre lotul FCSB: „Avem cea mai frumoasă și cea mai bună echipă”. De ce Dan Petrescu câștigă mereu campionatul

A treia și ultima oară când Leo Strizu și-a dat cu părerea despre jocul echipei și cum trebuie procedat a fost la meciul câștigat cu 1-0 pe terenul campioanei CFR Cluj. Atunci, a observat cum mecanismul s-a dereglat prin înlocuirea lui Compagno cu Miculescu și a sugerat cum poate fi remediată situația.

„Și am mai avut o intervenție. Singurul meci în care eu am condus cap-coadă a fost la meciul de Cupă de la Botoșani, o combinată între rezerve de la echipa mare și copii.

Și la meciul cu CFR Cluj, tot așa la scoaterea lui Compagno, nu mai aveam punctul ăla de sprijin. Și l-a băgat pe Miculescu. El e un jucător foarte bun, lumea nu-l percepe. Dar el e jucător de bandă, vârf e greu. Știu foarte bine, am jucat vârf. Trebuie să ai două poziții, și cu fața, și cu spatele la poartă. Și atunci, în momentul ăla când noi nu am mai avut punct de sprijin, tot ce se juca în profunzime era un spațiu gol. Și atunci fundașii lor centrali urcau cu lejeritate.

Și i-am zis lui Pintilii: «Hai să intrăm în 4-2-3-1, să-l tragem pe Edjouma în linie cu Șut, să pregătim și linia a doua pentru că CFR-ul trăiește doar prin luptă. Ne asigurăm și poziția să recuperăm mingea a doua și îl punem pe Olaru să facă legătura între vârf și cei doi mijlocași centrali. Dacă nu începem să rupem jocul, pățim ce am pățit cu Farul».

Și acum voi știți foarte bine la ce mă refer când spun să rupem jocul. Astea au fost singurele mele intervenții. Pe mine m-ați auzit la toate flash-urile, nu am spus niciodată că am contribuit și eu cu sfaturile mele. Asta e prima oară, la această emisiune, când aude lumea care a fost contribuția mea la Steaua.

Niciodată, la nicio emisiune, nu am spus «Am făcut aia» sau «Mi-am dorit să fac aia» sau «Nu m-au lăasat să fac aia». Am încercat să vorbesc la modul general, că e bine, e frumos.

Noi avem cea mai frumoasă și cea mai bună echipă din punctul de vedere al jucătorilor. Dar știți ce nu înțeleg ei? Băi, noi ne batem cu Dan Petrescu și ne batem cu Hagi. Dan Petrescu a prins șmecheria ce trebuie să facă în România și câștigă campionat după campionat”, a încheiat Leo Strizu.

