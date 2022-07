Infern în Giulești la derby-ul Rapid – FCSB! Meciul a fost întrerupt de două ori în primele șase minute. Ce coregrafii au afișat cele două galerii. Foto

Galeriile celor de la Rapid și de la FCSB au fost la înălțime încă de la începutul Arbitrul Istvan Kovacs a fost nevoit să întreruptă partida de două ori în primele șase minute, din cauza show-ului priotehnic creat de ultrași.

Atmosferă incendiară pe Giulești în derby-ul Rapid – FCSB

Aflată la primul ei meci în Giulești după opt ani de pauză, FCSB a fost susținută de 600 de ultrași la derby-ul cu Rapid, din etapa a doua din SuperLiga. Peluza Nord a fost prima care a ieșit la rampă. În minutul 2, ultrașii conduși de Gheorghe Mustață au aprins torțe, pe care le-au aruncat în teren, când gazdele se pregăteau să execute un corner.

A fost primul moment în care Istvan Kovacs a fost nevoit să întrerupă derby-ul. Patru minute mai târziu a venit și replica fanilor alb-vișinii. Giuleștiul a luat foc când din peluza gazdelor au zburat torțele rapidiștilor.

Cum au arătat coregrafiile celor două galerii

Dacă show-ul pirotehnic oferit de cele două galerii a fost la înălțime, coregrafiile au lăsat de dorit. Peluza Nord a afișat un banner simplu, cu mesajul „Ultras Nord”. Ceva mai târziu, roș-albaștrii au încercat să își ironizeze rivalii cu întrebarea „Cât mai este ajutorul social?”.

De cealaltă parte, alb-vișiniii au ridicat în mijlocul peluzei emblema Clubului Sportiv Rapid, înconjurată de cartoane de culoare albe.

Rapidiștii au afișat și ei un banner în josul peluzei, cu mesajul „Ne prețuim istoria și apărăm prezentul, cavalerii rămân de neclintit în templu”.

Contre între galerii înaintea derby-ului

Rapid – FCSB a fost presărat de contre între cele două galerii încă de la începutul săptămânii premergătoare derby-ului. Totul a început după ce conducerea gazdelor a anuțat că Peluza Nord nu va beneficia decât de 600 de bilete, deși liderii se înțeleseseră să își împartă peluzele la partidele din sezonul regulat.

„Le-a fost frică că o să fim mulți. Ei știu de anul trecut când am fost 9.800. Nu se așteptau să umplem peluza. Și acum cele 2.400 de bilete, mai lăsam acasă câteva mii. Dar nu e niciun fel de problemă. Știam că asta vor să facă după discuția mea cu Bocciu ca să ne dea peluza”, .

„Ei puteau să vină juma de stadion! Nu ne interesează. Oricum ei nu au atâția în galerie. Nu au cum să ne domine ei niciodată în viața lor pe noi! Nici la ei acasă, dar la noi! Nu există așa ceva. O să trebuiască să ne dea 5% la meciul retur. Vreau să fie clar că noi am încercat și am făcut tot ce am putut. Liviu a făcut chiar presiuni mari asupra conducerii și chiar a avut niște discuții mai aprinse. Nu decidem noi”, .

