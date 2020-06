Ionuț Negoiță, ironic cu jucătorii lui Dinamo: „Când ești pe primul loc, îți permiți să ai pretenții” / Cu ce echipă de Liga Campionilor negociază Laszlo Boloni

În fiecare dimineață, FANATIK vă oferă o rubrică de revistă a presei din care puteți afla cele mai noi și mai interesante știri care au apărut pe site-urile din România. Cum era de așteptat, situația de la Dinamo continuă să țină prima pagină, dar mai putem afla astăzi și cu ce echipă de Liga Campionilor negociază Laszlo Boloni.

Ionuț Negoiță îi ironizează pe jucători și le cere suporterilor să-și asume preluarea clubului

Cu doar două zile înainte de partida cu Chindia, prima de la reluarea Ligii 1, situația este în continuare tensionată la Dinamo, incertitudinile planând pe toate planurile. Ecourile grevei jucătorilor de la finalul săptămânii trecute nu s-au stins încă, dar revolta nu l-a impresionat prea tare pe patronul Ionuț Negoiță.

„N-ați văzut ce jucători avem, cu multă personalitate. E important să avem așa ceva. Când ești pe primul loc, îți permiți să emiți pretenții. Ca urmare, le dau dreptate”, și-a ironizat Negoiță fotbaliștii într-o emisiune la Digisport.

După care, a vorbit despre stadiul discuțiilor cu posibilii investitori spanioli, reprezentați de Juan Melero Marin, care nu și-au onorat încă promisiunea de a vira 500.000 de euro în conturile clubului. De aceea, s-a întâlnit cu suporterii și le-a cerut să-și asume preluarea clubului.

„Nu au intrat banii, din păcate. Nu știu cât durează. Am făcut tot ce era de făcut, inclusiv acel contract de garanție. Trebuie semnat până pe 5 iunie. Ni s-a spus că a durat mai mult decât se așteptau. Au trecut luni, marți, miercuri și banii nu au venit. Am avut o întâlnire cu suporterii, le-am spus despre ce e vorba, să fie pregătiți. Ei știau de aceste discuții, de negocieri, și le-am spus că, în cazul în care acești oameni nu realizează ce au promis, trebuie să își asume preluarea lui Dinamo. Cam aici suntem în acest moment.

Tot au fost mesaje, că o să vină, că mail-ul, că banca, tot felul de discuții. Nu știu cât de reale sunt, rămâne de văzut. Din verificările noastre, sunt persoane credibile cele cu care suntem în discuții. Întotdeauna am sperat și continui să sper. Eu le-am spus suporterilor în mai multe rânduri că vreau să le dau clubul, să le dau toate acțiunile. În schimb, ei ezită, vor să ia pe bucăți, să mai crească cu programul socios.

Așteptăm, ce să zic. Încă mai sperăm la o minune. Dacă nu, suporterii să rezolve, să găsească soluția. Sper să se hotărască și să ia tot pachetul de la mine. Eu le-am spus să le dau tot pachetul, asumați-vă, nu vă mai feriți. Altă soluție nu există”, a mai spus Ionuț Negoiță la același post de televiziune.

Laszlo Boloni, în discuții cu un club de Liga Campionilor

Antrenorul român Laszlo Boloni s-a despărțit în urmă cu puțin timp de belgienii de la Antwerp și acum se află în căutarea unei noi provocări profesionale. S-a spus că ar fi în discuții cu unele formații tot din campionatul belgian, însă variantele Standard sau Gent au căzut rând pe rând. Așa că a fost nevoit să se reorienteze… Și ața l-ar trage mai aproape de casă (sau „acasă”, depinde cum vreți să interpretați).

Conform GSP, Boloni este în tratative cu Ferencvaros Budapesta, campioana Ungariei, echipă care a participat anul trecut în preliminariile Ligii Campionilor. Serghei Rebrov, actualul antrenor al formației ungare, va pleca la finalul campionatului la Fenerbahce, iar tehnicianul român este favorit să-l înlocuiască.

Ferencvaros este una dntre echipele de tradiție ale Ungariei. Momentan, ocupă locul 1 în clasament, cu un avans de 9 puncte față de MOL Vidi, așa că un nou titlu este ca și acontat, la fel și participarea în viitoarele preliminarii ale Ligii Campionilor. Situația financiară este și ea un foarte bună, există mulți jucători de valoare care au contracte de peste o jumătate de milion de euro anual, astfel că nu ar fi o problemă să i se satisfacă pretențiile lui Boloni.

Cosmin Olăroiu vrea la naționala Emiratelor Arabe Unite

Cosmin Olăroiu este un alt mare antrenor român cu o bună reputație în străinătate. Momentan, el se află sub contract cu echipa chineză Jiangsu Suning, însă ar putea pleca de acolo cât de curând, fiind dorit pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul a confirmat că are oferte, dar a precizat că e foarte greu să plece în acest moment de la Jiangsu.

„Eu sunt foarte onorat că am aceste oferte. Unele dintre ele sunt reale, altele mai puţin reale. Am mai avut oferte de-a lungul timpului de la echipe de club, chiar şi de la echipe naţionale, însă, în momentul de faţă, eu am un contract şi cred că e foarte greu să plec în momentul ăsta. Şi pentru mine, şi pentru ei.

Mi-aş dori foarte mult să antrenez o echipă naţională şi mai ales echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, unde am avut momente de satisfacţie foarte mari şi m-aş bucura şi ar fi o onoare pentru mine. Însă, la momentul ăsta, cred că e prematur să discutăm despre lucrul ăsta, pentru că mai am un an şi jumătate de contract şi trebuie să îl duc la bun sfârşit”, a spus Cosmin Olăroiu la Telekomsport.