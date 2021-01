Ionuţ Negoiţă nu poate să mai ia acţiunile de la Pablo Cortecero: ”S-a predat societatea!” Fanatik confirmat

Fostul acționar majoritar al lui Dinamo București, Ionuț Negoiță, nu poate să mai ia acţiunile de la Pablo Cortecero, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de duminică seară.

Membru în Consiliul de Administrație, Cornel Dinu a susținut că Negoiță negociază cedarea clubului către DDB, după ce patronul de la RIN nu și-a luat toți banii de la Cortacero, dar spaniolul a negat această variantă într-o discuție cu FANATIK.

Pablo Cortacero a răspuns celor mai fierbinţi întrebări şi a spus într-un interviu pentru FANATIK că nu are de gând să renunţe nici în ruptul capului la clubul pe care l-a preluat în luna august.

Acțiunile de la Dinamo sunt la Pablo Cortacero și nu mai pot reveni la Ionuț Negoiță

”Nu are nicio legătură cu realitatea. S-a predat societatea, cu totul”, a declarat Ionuț Negoiță despre posibilitatea de a lua înapoi acțiunile de la Pablo Cortacero și a începe negocieri pentru cedarea lor către DDB.

După interviul lui Cortacero din FANATIK, reacția fanilor nu a întârziat să apară și într-o postare cu titlul ”PSEUDOLOGIA FANTASTICĂ” făcută pe pagina de Facebook a PCH, ei îl acuză pe investitorul spaniol că îl apără cu un scop anume pe fostul patron Ionuț Negoiță și cred că cei doi vor să ”îngroape” Dinamo.

”Cum m-ar ajuta falimentul lui Dinamo? Că aș mai pierde niște bani pe lângă cei pierduți până acum? Ăsta e ajutorul? Sau cum? Mulți își dau cu părere. Dacă a pierde bani înseamnă avantaj… Nu am ce să comentez la asemenea aberații. E o inepție”, a fost reacția lui Ionuț Negoiță după acuzele fanilor lui Dinamo.

Negoiță regretă niciun român nu a vrut să preia Dinamo

”Eu nu am recuperat nimic de la spanioli. Era o datorie de peste 800.000 de euro, dar între timp s-au mai adunat niște bani. Am tot sperat, i-am mai tot lăsat. Între timp, nu au plătit nimic, iar datoriile au crescut. Nu au plătit nimic, nici datoriile vechi. Pe acțiuni am primit un leu. Către mine nu sunt datorii, doar cele pentru servicii din ultimii ani”, a declarat Negoiță pentru gsp.ro.

”Când le-am dat fanilor DDB pe un leu câte 10% din acțiuni, am insistat să le dau 90%. Să le dau tot. Mereu s-au eschivat. Spuneau că vor să mai adauge cotizanți, că trebuie să aibă acceptul lor, că vor să facă due diligence, deși erau de mult în club și știau tot. Dar au ezitat. Le-am zis să ia și să își asume… Asta e… Acum e ușor de comentat.

Era de preferat să ia cineva clubul din țară, suporterii sau cineva care își dă cu părere și comentează… Dar când e vorba să se bage, nu are nimeni bani. E păcat că nu s-a băgat cineva din ăia care să dădeau viteji și spuneau că se pricep. Credem că dacă se bagă unul din ăia, vom fi în Champions League… Dar nu a fost să fie”, a continuat el.

”Avem mulți viteji din gură. Cortacero a fost singurul care a venit să cumpere. Practic, dacă nimeni de aici nu vrut, iar băieții ăștia spanioli au venit cu 550.00 de euro, au venit cu Contra. Eu mă așteptam ca el să-i cunoască. Am crezut că se știu din Spania.

Îmi plăcea cum se contura proiectul. Îmi dădea încredere. Erau aduși fotbaliști cu o cotă bună, cu salarii mari. Dar nu știu ce s-a întâmplat de nu au continuat să mai aducă bani. Contra s-a retras… În fine”, a spus fostul patron de la Dinamo.

Negoiță ar fi încântat de o revenire al lui Nicolae Badea

”Nu cunosc ce potențial financiar are Cortacero. Nu am detalii. Dar am bănuit că, dacă a adus banii ăia și a făcut echipă bună, lucrurile vor merge bine. 550.000 e sumă destul de mare. El a mai arătat niște bani în niște bănci de afară…

Nu știu ce să vă zic de revenirea lui Nicolae Badea. Doamne ajută. Orice soluție pentru binele lui Dinamo e binevenită. Eu mă uit la meciuri și îmi pare rău. Dar sper să se găsească o soluție, cu domnul Badea, cu DDB, cu domnul Cortacero. Ar fi foarte bine pentru Dinamo s-o repună pe picioare”, a afirmat Ionuț Negoiță.

Patronul de Rin știe că Dinamo are mulți dușmani, dar nu are informații despre persoane care ar vrea falimentul clubului: ”Nu am astfel de informații. Cine ar vrea să falimenteze Dinamo? Dinamo are o grămadă de dușmani, inclusiv oameni care se dau dinamoviști. Nu asta e problema. Am simțit-o din plin. De asta m-am și retras. E greu să te lupți și i-am lăsat pe alții”.