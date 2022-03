Ionuț Panțîru, tot mai aproape să se lase fotbal, așa cum a anunțat FANATIK. Fundașul stânga, din nou pe masa de operație

Ionuț Panțîru (25 de ani) încă din octombrie anul trecut. Fundașul stânga nu își poate ajuta echipa în cursa de urmărire a liderului CFR Cluj, care are un avans de șapte puncte față de FCSB în Casa Pariurilor Liga 1. , fundașul stânga va suferi o nouă intervenție chirurgicală.

Ionuț Panțîru, din nou pe masa de operație

de când s-a accidentat, o veste deloc bună pentru fundașul a cărui carieră era în ascensiune în momentul accidentării.

„După cele două operații efectuate în Italia, în urma accidentării suferite anul trecut, Ionuț Panțîru a avut nevoie de o nouă intervenție chirurgicală pentru condropatie rotuliană grad IV.

Jucătorul a fost operat, la Monza Metropolitan Hospital, de Dr. Ion Bogdan Codorean, care a efectuat un implant de cartilaj. Intervenția a fost un succes, perioada estimată de recuperare fiind de aproximativ șapte luni.

Clubul nostru este alături de Ionuț și îi dorește să revină cât mai curând pe terenul de fotbal!”, a anunțat FCSB, pe pagina oficială de Facebook.

Drama prin care trece fundașul stânga al celor de la FCSB

Vestea că va ajunge din nou pe masa de operație a venit cum nu se poate mai prost pentru Panțîru. Roș-albaștrii sperau să îl recupereze pentru finalul acestui sezon. La începutul anului, fotbalistul venit de la Poli Iași în schimbul sumei de 200 de mii de euro .

„A fost o perioadă foarte grea. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat. Nu m-am gândit că o să trec vreodată prin asta, pentru că nu am avut niciun fel de operație sau chiar accidentare, până acum.

Dar este foarte greu. Sper să trec cât mai repede de ea și să revin pe teren, pentru că mi-e dor să fiu alături de băieți și de echipă. Recuperarea… din ce îmi zice Ovi, merge bine. Și eu mă simt mai bine. Mai am de muncit, nu știu exact cât, dar sper cât mai repede.

În momentul acela, n-am simțit că e grav. Când m-a lovit, am crezut că lovitură ‘oarbă’. Am încercat să continui, dar, la un moment dat, am simțit că nu mai pot să alerg. M-am pus jos și am cerut schimbare. Nu am simțit o lovitură atât de tare încât să cred că o să fie foarte grav. Asta este, eu trebuie să fiu puternic. Familia și colegii sunt alături de mine.

A doua zi, după RMN, am fost în cabinetul domnului doctor. Sincer, după ce mi-a dat vestea, am început să plâng, cred că am plâns vreo zece minute încontinuu. Foarte horror a fost acea veste pentru mine, dar asta e viața”, a declarat Ionuț Panțîru, pentru FCSB TV.