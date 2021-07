„It’s coming Rome?”. Italia e cotată cu prima șansă la cucerirea Euro 2020. Câți bani câștigi dacă mizezi pe „azzurri”

Italia a câștigat derby-ul din sferturile de finală ale lui Euro 2020. „Squadra Azzurra” s-a impus cu 2-1 în meciul cu Belgia și se pregătește de semifinala cu Spania, o reeditare a finalei din 2012, atunci când ibericii s-au impus cu 4-0.

ADVERTISEMENT

Italia s-a impus într-un nou derby pe care l-a disputat în fazele eliminatorii, de această dată în fața Spaniei, , scor 4-2, după ce în timpul regulamentar și la finalul prelungirilor a fost 1-1.

Italia, principala favorită la câștigarea Campionatului European

Deși s-a aflat pe partea complicată de tabolu a Campionatului European, naționala lui Roberto Mancini tot a reușit să ajungă să joace cu trofeul pe masă pentru a patra oară în istorie. „Azzurrii” n-au reușit să câștige însă decât un Campionat European, pe cel din 1968.

ADVERTISEMENT

Italia a fost atunci gazda turneului final și s-a impus în ultimul act cu scorul de 2-1, într-o partidă disputată în compania Iugoslaviei. În celelalte două finale jucate, „Squadra Azzurra” a pierdut în fața Franței, la Euro 20o0, și în fața Spaniei, la Euro 2012.

La Euro 2020, naționala pregătită de Roberto Mancini este neînvinsă. În faza grupelor, Italia a terminat cu punctaj maxim. „Squadra Azzurra” a făcut parte din Grupa A, acolo unde le-a învins pe Turcia (3-0), Elveția (3-0) și Țara Galilor (1-0).

ADVERTISEMENT

Roberto Mancini, antrenorul care a făcut din „Squadra Azzurra” o națională record

Federația Italiană de Fotbal a luat o decizie excelentă în 2018, atunci când l-a numit în funcția de selecționer pe Roberto Mancini. Cu tehnicianul în vârstă de 56 de ani la timonă, „ .

Odată cu victoria din semifinale, cu Spania, Italia are mai multe performanțe cu care să se laude. În urmă cu trei ani, atunci când Mancini a venit la cârma primei reprezentative, italienii se aflau pe cel mai jos loc din istorie în clasamentul FIFA.

ADVERTISEMENT

Sub bagheta fostului mare atacant de la Bologna, Sampdoria și Lazio, „Squadra Azzurra” s-a transformat total. Are nu mai puțin de 33 de meciuri consecutive fără eșec, a încasat doar 18 goluri și are un bilanț de 29 de victorii, opt remize și două eșecuri.

Îi dedică și victoria supremă lui Spinazzola?

Pe lângă dorința de a-și trece în palmares al doilea trofeu continental, italienii vor să câștige Campionatul European și pentru colegul lor, .

ADVERTISEMENT

Fundașul Romei și-a rupt tendonul lui Ahile, după ce, în două din cele patru partide pe care apucase să le joace la Euro 2020, fusese desemnat cel mai bun jucător de pe teren. Atât la finalul victoriei din sferturi, cât și după succesul din semifinale, italienii au cântat numele lui Spinazzola, căruia i-au dedicat fiecare victorie.

După ce Italia va avea ocazia să și închidă competiția, duminică, 11 iulie, pe Wembley, acolo unde, de la ora 22:00, se va disputa finala lui Euro 2020.