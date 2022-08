Joonas Tamm le răspunde lui Gigi Becali și Mihai Rotaru. Omul adus de Mihai Stoica, goluri importante la Streda și cu Craiova

Joonas Tamm a reușit să aducă cu Dunajska Streda, deși a fost extrem de contestat de patronul Gigi Becali.

Joonas Tamm, eroul FCSB-ului la Streda. Refuzat de Mihai Rotaru, i-a dat peste nas și lui Gigi Becali

Internaționalul estonian a reușit să o aducă pe FCSB în avantaj în Slovacia în minutul 68, după ce a reluat în plasă fără speranțe pentru portarul gazdelor centrarea excelentă a lui Risto Radunovic pe careul de șase metri.

Joonas Tamm este într-o formă de zile mari și a reușit să marcheze ultimele două goluri ale FCSB-ului. Mai întâi a deschis scorul în minutul 48 în meciul cu FC U Craiova 1948, iar acum a marcat primul gol european în tricoul vice-campioanei României.

De altfel, FANATIK a aflat în exclusivitate la baza de la Berceni, datorită fizicului său impunător: 1,92 metri.

Joonas Tamm, refuzat de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova: „Am considerat că nu e un jucător pentru primele trei echipe”

Înainte să ajungă la FCSB, Joonas Tamm putea semna cu Universitatea Craiova, însă patronul „leilor” a renunțat să îl aducă în Bănie.

„Joonas Tamm ne-a fost oferit și nouă, dar am considerat că nu e un jucător pentru primele trei echipe din Liga 1, dar nu înseamnă că e așa. E un pariu pe care l-am pus. Trebuie să vedem dacă am avut dreptate sau nu.

Sunt jucători la care staff-ul tehnic și clubul au spus ’nu’. Nu avem nicio problemă să îi luăm. 100% puteam să îl luăm pe Tamm înaintea FCSB-ului”, a spus Mihai Rotaru, la .

Tamm, desființat de Gigi Becali la debutul la FCSB: „Cine? Eu nu am auzit de el!”

Gigi Becali l-a ironizat pe Joonas Tamm la debutul la FCSB și a lăsat de înțeles că nici nu a știut că a jucat: „Cine? Cine e? Habar nu am. Nu știu cine e Tamm. Nu l-am luat eu. Habar nu am, nici nu știu. Vorbesc serios. Nu știu, MM Stoica l-a adus. Am lăsat echipa pe mâna altcuiva. Habar nu am, nici nu știu.

Nu am văzut prima repriză, m-am uitat de când au dat gol. De unde să mă pricep eu la ce a jucat el?”, a spus patronul FCSB care îl preferă pe Dawa, la .

Tamm, pariul lui Mihai Stoica. Managerul general al FCSB, răspuns acid pentru Rotaru: „Noroc că ne mai lasă câte un jucător!”

Mihai Stoica este omul care l-a adus pe Joonas Tamm la FCSB, iar : „Asta e șansa noastră, că ne mai lasă Craiova câte un jucător, că până acum ne-au lovit de ne-au spart. Probabil ni l-au lăsat pe Dawa și ni l-au lăsat și pe Tamm. Cred că mai degrabă nu a reușit să treacă peste venirea lui Dawa la noi.

Nouă ni l-au luat pe Papp, pe Bălașa, pe Crețu… asta e, noi suntem ’loserii’ de serviciu și ne mulțumim cu ce ne lasă Craiova să luăm. În aceste condiții nu pot decât să le mulțumesc celor de la Craiova”.

, încă dinainte să devină antrenorul FCSB-ului și îl compara pe estonian cu Bogdan Planici: „La început va juca, dar la declarațiile pe care le-a dat MM, nu cred că vor da greș cu el. Eu mi-am adus aminte de când a venit Planic. L-a văzut Pintilii, Petrea… e clar că are calități pentru FCSB. Important e să vorbească engleză, că și ceilalți din echipă vorbesc, ceea ce e bine”.