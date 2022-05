Jucător de legendă al Științei pune presiune pe echipa lui Reghe: „Cu FCSB și CFR Cluj se va vedea dacă pot face pasul cel mare” Exclusiv

Universitatea Craiova – FCSB trebuia să fie derby-ul de titlu din Casa Pariurilor Liga 1, dar oltenii au ieșit din calcule după FC Argeș – CFR Cluj 0-6. Rămâne miza locului secund pentru ei, în vreme ce FCSB speră să ducă lupta până în ultima rundă.

Pavel Badea are încredere că Universitatea Craiova poate să dea lovitura, deși Reghecampf are probleme de lot

Universitatea Craiova a avut , însă Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că acest lucru ar trebui să îi ambiționeze și mai mult pe jucătorii lui Reghe: „Nu avem un palmares pozitiv în meciurile cu FCSB, însă e un motiv în plus de a demonstra că Universitatea Craiova are un grup echilibrat și traversează o formă sportivă bună, cu încredere și jucători buni. Sper ca forma bună pe care au arătat-o și rezultatele pozitive să fie confirmate și la această partidă”.

Universitatea Craiova a pierdut prima manșă din semifinalele Cupei României, însă oficialul oltenilor e de părere că Reghe poate trimite o echipă extrem de competitivă atât cu FCSB, cât și în meciul cu Sepsi: „Noi avem obiectivul cel mai important pe sezonul ăsta să câștigăm Cupa României și să participăm în cupele europene. Campionatul este obiectiv important, lotul este numeros și avem concurență pe posturi și poate permite echipei să joace cu cel mai bun unsprezece în ambele competiții”.

Pavel Badea anunță o atmosferă incendiară în Bănie: „Jucăm cu casa închisă, e fantastic ce se întâmplă”

numărul mare de bilete vândute pentru derby-ul de pe „Ion Oblemenco”, fiind un meci așteptat de către tot orașul: „Sperăm să ne arate la meciul cu FCSB forma pe care au avut-o la ultimele meciuri și să avem o partidă frumoasă, pentru că asta ne dorim. Jucăm cu casa închisă. După doi ani de pandemie e fantastic să avem șansa să mergem la stadion, să ne susținem echipa favorită și să ne bucurăm de viață. Asta e cel mai important până la urmă. Au fost doi în care suporterii au suferit foarte mult”.

Cu toate acestea, Pavel Badea, a observat și el că jocul echipei a scârțâit în repriza a doua a meciului cu FC Voluntari: „Repriza a doua la meciul cu Voluntari nu am fost la nivelul celorlalte meciuri din ultimele cinci etape. Poate fi un semnal de alarmă pentru jucători și pentru antrenor, care nu a fost nici el mulțumit și a și spus asta”.

Universitatea Craiova VS. FCSB, un duel cu mari ambiții puse în joc

cu foștii jucători ai FCSB, care au lucrat cu a căror relație s-a răcit destul de mult în ultimii ani, iar Pavel Badea e convins că sunt ambiții mari în joc, ca la orice derby: „Ambițiile vor exista tot timpul. Nu numai la nivelul antrenorilor sau jucătorilor. Suporterii la fel. Noi oltenii suntem competitivi. Ne dorim o victorie care să confirme forma bună pe care o traversăm și să ne dea și moralul necesar pentru meciul cu Sepsi care vine la doar trei zile distanță. E o echipă extrem de dificilă, cu un antrenor bun și Cristiano Bergodi cunoaște foarte bine clubul nostru. A găsit de foarte multe ori antidotul jocului nostru”.

Fostul mare jucător al Universității Craiova e convins că „leii” vor face tot ce le stă în putere pentru a câștiga acest meci: „Eu mizez pe echipă la acest meci. Toți au determinarea și voința de a demonstra că sunt valoroși, că merită să fie în primul unsprezece și în cazul în care nu demonstrează sunt alții pe bancă care le pot lua oricând locul. Trebuie să recunoaștem că Universitatea Craiova are un lot echilibrat”.

Cea mai frumoasă amintire a lui Pavel Badea din derby-urile dintre Universitatea Craiova și Steaua: „Am cele mai multe goluri marcate”

Pavel Badea și-a adus aminte de perioada în care juca la Universitatea Craiova (1983-1992), când a fost cel mai bun marcator în meciurile cu Steaua: „În Diviza A cred că am cele mai multe goluri marcate cu Steaua. Îmi aduc că aminte în 1990, am câștigat cu 2-0 la Craiova și am dat ambele goluri. Aveau în echipă pe Hagi, pe Lăcătuș, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu. Stadionul era arhiplin și cred că au fost peste 45.000 de oameni. Cred că poate cea mai frumoasă amintire din perioada în care am jucat în România, pentru că nu trebuie să uitați că eu am jucat apoi zece ani în străinătate”.

Președintele lui CS Universitatea Craiova e convins că ambele echipe vor juca ofensiv și speră ca meciul să fie tranșat pe teren și să nu fie influențat decât de forma de moment a jucătorilor: „Văd un meci extrem de echilibrat, cu multe șanse de a vedea un spectacol echilibrat, pentru că sunt două echipe care joacă fotbal și nu le văd pe niciuna să se cramponeze în apărare și să facă antijoc. Sper ca cea mai bună echipă să câștige și acea echipă să fie Universitatea Craiova.

Mi-aș dori să spun că Universitatea Craiova va câștiga titlul și pentru mine e o lovitură oricine ar lua campionatul dintre CFR Cluj și FCSB. Eu cred că ei pot câștiga cu orice echipă din Liga 1 și după meciurile cu FCSB și CFR Cluj se va vedea dacă sunt pregătiți pentru ca la anul să facă pasul spre marea performanță”.

Pavel Badea, mesaj pentru jucători și pentru Reghe înainte de meciul cu FCSB

„Le doresc să reușească să se autodepășească și să confirme forma bună pe care o au, să îi facă fericiți pe suporterii care vor fi prezenți pe stadion.

Nu pot să îi dau eu sfaturi lui Laurențiu Reghecampf în privința echipei. Este un antrenor bun, fost jucător și e mult mai ancorat în realitate decât mine și ceea ce se întâmplă în fotbal. Eu mă ocup acum mai mult de managementul clubului. Pot doar să îi urez baftă și să îi transmit că suntem alături de ei”, a declarat președintele lui CS Universitatea Craiova, Pavel Badea, în exclusivitate pentru FANATIK.