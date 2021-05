Jucătorii lui Dinamo îl laudă pe Dusan Uhrin după victoria de la Iași: ”A schimbat atitudinea”

Jucătorii echipei Dinamo București îl laudă pe antrenorul Dusan Uhrin după victoria de la Iași în urma căreia ”câinii” au părăsit locurile de baraj.

”Roș-albii” s-au impus cu 2-1 în Copou și au înregistrat al treilea succes consecutiv în play-out.

Tehnicianul ceh a fost ridicat în slăvi și de fosta glorie din Ștefan Cel Mare, Costel Orac, care consideră că Uhrin a adus disciplina.

Dusan Uhrin, lăudat de jucătorii lui Dinamo

La finalul victoriei de la Iași, jucătorii lui Dinamo au vorbit la superlativ de antrenorul Dusan Uhrin și considewră că acesta a reușit ca într-un timp scurt să le schimbe atitudinea.

”Un succes foarte important. Ne bucurăm că a venit acest declic. Când am pierdut nu am jucat așa rău, știam că avem nevoie de acest declic. Nu mi-am salvat echipa, mi-am făcut treaba. Știam că adversarul e puternic la faze fixe, dar a fost greu cu vântul.

Uhrin a schimbat atitudinea, dar nu era nevoie de schimbarea antrenorului pentru a ne schimba atitudinea, totul depindea de noi. Sperăm să continuăm această serie bună. Urmează o nouă finală cu Hermannstadt și sper să o ținem pe linia asta bună”, a declarat portarul Mihai Eșanu.

Sorescu nu se gândește la prime

Mijlocașul Deian Sorescu consideră că prima oferită de fani este importantă, dar pe primul plan este salvarea echipei de la retrogradare: ”A fost cel mai important meci, pentru că știm lupta care este la evitarea retrogradării și ne-am motivat în plus.

Este un lucru bun că am ajuns la trei victorii la rând. Mă bucur că astăzi a fost ziua mea, a noastră. Merităm la ce echipă avem și la ce an am avut. Bucuria a venit târziu, dar e bine și așa. Și prima e importantă, dar nu banii sunt pe primul plan”.

Dusan Uhrin a reușit să îl transforme pe Deian Sorescu de când a preluat-o pe Dinamo, iar mijlocașul are cele mai multe assist-uri și goluri din haita „câinilor” în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

