Jucătorul de la Universitatea Craiova care îi transformă în anonimi pe Florinel Coman și Octavian Popescu, vedetele FCSB: “Banda lor stângă nu a mișcat!”. Video exclusiv

încheiat în cele din urmă nedecis, scor 1-1. Ambele echipe au avut perioadele lor de dominare, când puteau să tranșeze disputa în favoarea lor, iar punctul obținut nu mulțumește pe nimeni. FCSB-ul ar putea pierde teren important în lupta la titlu, în timp ce oltenii au ratat șansa de a trece pe locul 3 în clasament.

Ștefan Vlădoiu, omul meciului FCSB – Universitatea Craiova: „Florinel Coman și Octavian Popescu nu au mișcat!”

Așa cum era de așteptat, derby-ul FCSB – Universitatea Craiova a fost analizat pe larg și în Iar printre și s-a vorbit și despre jucătorii care au impresionat sâmbătă seara pe „Arena Națională”.

Deloc surprinzător, în opinia fostului mare internațional Aurică Țicleanu, cel mai bun om al meciului a fost Ștefan Vlădoiu, fundașul dreapta al echipei oltene. Care a reușit să-i anihileze aproape total pe starurile Octavian Popescu și Florinel Coman, lucru confirmat și de Mihai Rotaru, patronul Universității.

„Am vorbit și cu Eugen Neagoe înainte de meci și i-am spus că întotdeauna când Vlădoiu a jucat împotriva FCSB-ului, că a jucat împotriva lui Coman, că a făcut-o contra lui Octavian Popescu, uitați-vă la toate meciurile noastre, banda lor stângă nu a mișcat. Chiar și atunci când Vlădoiu era la U Cluj și a jucat contra celor de la FCSB.

Chiar vorbeam aseară, la primul cantonament al lui Vlădoiu, cred că în 2015 sau 2016, în Austria, era domnul Mulțescu antrenor… El era nou venit, Andrei Ivan era deja la echipa mare, se băteau Ivan atacant stânga, iar Vlădoiu fundaș dreapta.

Și Andrei nu trecea de el. Adică era mult mai arțăgos. Chiar dacă era mai mic. Fane tot timpul îl tampona. Nu uitați un lucru: Vlădoiu îl bate la viteză pe Mihăilă”, a spus Mihai Rotaru la

Mihai Rotaru despre Ștefan Vlădoiu: „Are viteză, forță și nerv oltenesc”

Mihai Rotaru a vorbit apoi despre calitățile lui Ștefan Vlădoiu, evidențiind motivele pentru care banda stângă a FCSB-ului nu a mișcat în derby-ul de sâmbătă seară.

„Nici aseară Octavian Popescu nu a mișcat. Vlădoiu, în momentul în care își va rezolva câteva probleme minore, a rezolvat deja foarte multe, la calitățile pe care le are, e foarte, foarte greu să joci împotriva lui. Pentru că are viteză, are forță și are nervul acela oltenesc.

Și nu i-a anihilitat pe Coman și Popescu doar în meciul acesta, ci în toate în care a jucat împotriva lor. Uitați-vă pe istoric și o să vedeți că am dreptate. Iar sâmbătă a fost ușor”, a mai spus Mihai Rotaru.

Apoi, patronul Universității, și-a încheiat intervenția la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI într-o notă ușor umoristică, plecând de la o remarcă a lui Adi Ilie care spunea că i-a făcut echipa lui Eugen Neagoe, cu Vlădoiu fundaș dreapta.

„Nu i-am făcut echipa lui Neagoe cu Vlădoiu fundaș dreapta, pentru că nu avea cine să joace acolo. Vătăjelu accidentat, Căpățână accidentat, el era singura soluție. Nu sunt Gigi Becali să fac echipa, am mai avut discuțiile astea”, a mai spus Mihai Rotaru.

