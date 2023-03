Jurgen Klopp și Carlo Ancelotti, mesaje de fair-play după Real Madrid – Liverpool 1-0: ”Echipa mai bună s-a calificat” / ”Un club de domni”

”Galacticii” au obținut o , consolidându-și supremația în fața ”cormoranilor” pe care i-au învins și în finala din sezonul precedent.

Primele reacții ale lui Jurgen Klopp și Carlo Ancelotti după meciul Real Madrid – Liverpool 1-0

La finalul partidei Real Madrid – Liverpool 1-0, din manșa secundă a optimilor de finală ale Champions League, cei doi antrenori, Jurgen Klopp și Carlo Ancelotti, au explicat care au fost momentele cheie ale acestei ”duble manșe”.

”A porni de la 2-5 nu este un moment grozav dacă vrei să treci mai departe. Trebuie să faci o performanță specială și nu am putut face asta în seara asta. Real Madrid a avut cele mai bune șanse, Alisson a făcut două parade fantastice.

Echipa mai bună s-a calificat, trebuie să recunoaștem asta. Fazele eliminatorii sunt așa. Nu este ceea ce ne-am dorit, dar este ceea ce am obținut. Ai nevoie de momente într-un astfel de joc, dacă am fi marcat în prima repriză am fi putut aprinde scânteia, dar asta e ipotetic.

Au fost echipa mai bună în trei reprize din această dublă și merită să meargă mai departe. Dacă remizam acasă și jucam așa cum am făcut-o în seara asta, probabil că aveam și noi șanse. Am venit aici și am sperat că vom obține ceva. Ne-am pregătit pentru o performanță specială în seara asta, dar nu s-a întâmplat”, a declarat Klopp.

Ancelotti, deranjat de penalty-ul primit de Manchester City în partida cu RB Leipzig

La rândul său, Carlo Ancelotti a ținut să explice de ce nu a făcut nicio schimbare până în momentul în care Karim Benzema a marcat unicul gol al meciului și este de părere că Toni Kroos și Luka Modric au fost artizanii acestei victorii din retur.

”Am jucat bine, ne-am descurcat bine. Le-a fost greu să preseze. Le-a fost dificil să facă presing sus pentru că Modric și Kroos se descurcă foarte bine în astfel de meciuri, nu le este frică, scot bine mingea din spate.

Echipa a jucat bine, nu fac schimbări de dragul de a face. Am vrut să fac schimbările pentru a opri jocul dacă aveam probleme la final. Echipa a jucat bine în fiecare minut. Suntem fericiți. Mi-a plăcut echipa la nivel psihologic pentru că a luat jocul în serios.

Liverpool este un club de domni, ne-au amintit de Amancio în prima manșă, a fost un gest foarte frumos din partea lor. În final am discutat cu Klopp despre faza posibilului penalty și am fost de acord că nu a fost henț.

Am vorbit și despre penalty-ul de primit de Manchester City care a fost o nebunie. Într-adevăr, penalty-ul împotriva lui Leipzig. Ăsta nu e fotbal, să fluieri un astfel de penalty în Champions League… Nu cred că a observat nimeni, nici măcar Guardiola nu și-a dat seama că a fost henț”, a mărturisit Ancelotti.

Real Madrid urmează să-și afle vineri la prânz adversara din sferturile de finală ale Champions League, în urma de la Nyon. În această fază au mai acces formațiile Inter Milano, AC Milan, Napoli, Chelsea, Manchester City, Bayern Munchen și Benfica.