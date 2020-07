Kylian Mbappe a spus pas unui transfer la Real Madrid. Ce alegere a făcut starul francez

Starul echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a spus pas unui transfer la Real Madrid, acolo unde este dorit de președintele Florentino Perez și de antrenorul Zinedine Zidane.

În ultima perioadă s-a vehiculat tot mai mult faptul că tânărul atacant francez este nemulțumit de faptul că PSG nu reușește să se impună pe plan internațional și își dorește să plece.

Cel mai des nume vehiculat pentru mutarea lui Mbappe a fost cel al ”galacticilor”, nemulțumiți de Eden Hazard, dar în ultimul timp s-a scris că jucătorul este dorit de Jurgen Klopp la Liverpool.

Transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid nu se va realiza

La finalul meciului amical de marți seară în care PSG a învins Celtic Glasgow, scor 4-0, Kylian Mbappe a vorbit despre un posbil transfer al său de la campioana din Ligue 1 și a exclus posibilitatea să ajungă la Real Madrid.

”Rămân la Paris şi vreau să fac parte din proiect. Mi-am propus să încerc să câştig cât mai multe trofee. Am ajuns în al patrulea an al proiectului şi este unul important, pentru că vine a 50-a aniversare a clubului. Doresc să dau tot ce am mai bun pentru PSG”, a declarat Mbappe, conform goal.com.

Starul mai are contract cu PSG până în 2022, iar pentru moment nu a semnat prelungirea. Deși pare tentat să accepte propunerea francezilor, Mbappe cere ca în noua înțelegere să existe o clauză de reziliere care să-i permită să se transfere.

Real Madrid pare să fi înțeles că este greu să se atingă de Kylian Mbappe în această vară, dar visul lui Florentino Perez s-ar putea îndeplini în 2021, în cazul în care atacantul nu-și va prelungi înțelegerea până atunci, iar PSG nu-și va permite să-l piardă gratis în 2022.

Numai că oficialii parizieni lucrează intens la noua ofertă pentru starul de pe Parc des Princes. Concret, ei i-au promis jucătorului o mărire de salariu absolut faraonică. Astfel, în noul contract Mbappe ar urma să câștige nu mai puțin de 700.000 de euro pe săptămână, adică 2,8 milioane euro pe lună, 33,6 milioane anual.

Kylian Mbappe este considerat la această oră atât cel mai valoros jucător din lume al noii generații cât și, totodată, cel mai scump fotbalist, cu o valoare cotată înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus între 180 și 200 de milioane de euro.

