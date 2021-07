Laurențiu Reghecampf, rețeta succesului la Universitatea Craiova? „E o mișcare fantastică!” Exclusiv

Laurențiu Reghecampf își intră în drepturi foarte repede la Universitatea Craiova. Tehnicianul de 45 de ani are misiunea să îi redreseze pe „alb-albaștri” înainte de returul cu Laci din al doilea tur preliminar al Conference League, de joi. Mihai Rotaru, patronul grupării din Bănie, are mare încredere în bunul său prieten.

După despărțirea de antrenorul Marinos Ouzounidis și , oltenii trebuie să-și regândească strategia, mai ales că . Cele mai vehiculate nume sunt cele ale lui Andrei Ciobanu, „decarul” naționalei olimpice și Paul Anton, fotbalistul lui Dinamo.

Laurențiu Reghecampf, rețeta succesului pentru Universitatea Craiova. Pavel Badea laudă mutarea verii în fotbalul românesc: „E o mișcare fantastică. Mihai Rotaru s-a mișcat rapid”

FANATIK , iar tehnicianul o va prelua pe Știința. Antrenorul are un contract destul de mare pentru fotbalul românesc, fiind renumerat cu aproximativ 500.000 de euro pe sezon, dar are și un bonus impresionant dacă reușește să o califice pe Craiova în grupele Champions League.

Astfel, Reghe revine în Bănie după aproximativ 10 ani. Ultima sa experiență nu a fost cea mai fericită, iar FANATIK a scris despre momentele în care fostul campion al României iar patronul Adrian Mititelu a fost de partea componenților lotului, luând decizia să-l suspende pe tehnician.

Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, a oferit primele reacție după anunțul mutării verii în fotbalul românesc. Fostul mare jucător a declarat că Reghecampf ar putea să facă o figură foarte frumoasă cu oltenii: „Reghecampf este un antrenor cu un cv impresionant. Ar putea să vină cu un declic la echipă, ceea ce ar fi foarte important. Totuși, el vine într-o perioadă grea, având în vedere ce s–a întâmpla în ultima vreme.

Eu cred că Reghe are personalitate, se poate impune în vestiar. E o mișcare fantastică, Mihai Rotaru s-a mișcat rapid. Știu că Reghecampf are o dorință foarte mare de rezultate, de performanță. Știe și această zonă foarte bine, a mai antrenat la Craiova și știe cum sunt oltenii și cât de mult își doresc performanță,” a decarat acesta pentru FANATIK.

Omul care a pus bazele proiectului de renaștere al fotbalului craiovean: „Trebuie aduși fotbaliști la echipă”. Ce spune Pavel Badea despre returul cu Laci din Conference League

Laurențiu Reghecampf nu vine în cel mai bun moment al Universității Craiova. Chiar dacă a câștigat , Știința a suferit în toate meciurile din acest sezon, lucru care i-a fost fatal lui Marinos Ouzounidis. Mulți dintre fani și-au îndreptat atacurile către jucători, iar aceștia consideră că mulți jucători s-au plafonat.

„Trebuie aduși fotbaliști, nu jucători de fotbal, doi sau trei fotbaliști. La Craiova, Laurențiu Reghecampf are toate condițiile pentru performanță. Există o infrastructură foarte bună, există seriozitate la club, dar și grupul de jucători a arătat că are valoare. Universitatea are un lot valoros.

Eu cred că jucătorii sunt foarte buni, dar și-au pierdut plăcerea de a juca. Din păcate, rezultatele din ultima vreme nu au arătat prea bine. Evoluțiile nu sunt cele pe care ni le-am dorit. Nu știu dacă Reghe își va asuma meciul din Conference League, deoarece nu poate să facă decât două antrenamente cu echipa. Trebuie să ne calificăm.

Dacă în anii precedenți am avut alibiul că am picat cu adversari puternici, așa cum au fost Milan și Leipzig, iar anul trecut ne-am făcut de râs, anul acesta trebuie să dovedim că suntem o echipă puternică. Îmi amintesc meciurile europene din trecut când acest club a arătat că se poate bate cu echipe mari,” a declarat Pavel Badea pentru FANATIK.