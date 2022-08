LeBron James, patron la AC Milan! Starul din NBA e foarte aproape de a prelua acțiuni la campioana Italiei

LeBron James este aproape de a o prelua pe AC Milan! Baschetbalistul din NBA se află în negocieri pentru preluarea unui pachet minoritar de acțiuni la campioana Italiei. În afacere mai sunt implicați și clubul de baseball New York Yankees.

LeBron James, aproape de a deveni acționar la AC Milan!

Cele trei părți, LeBron James, Drake și New York Yankees sunt aproape de după ce un acord de principiu a fost încheiat în luna iunie. Toată tranzacția va costa 1,2 miliarde de dolari! Anunțul oficial va fi făcut în următoarele zile!

ADVERTISEMENT

Starul din NBA nu este la primul contact cu fotbalul din Europa. deține acțiuni și la Liverpool, prin compania Main Street Advisors, cu care este partener. De asemenea, clubul New York Yankees este familiarizat cu fotbalul, pe terenul celor de la Yankees jucând meciurile considerate pe teren propriu echipa New York City, ce activează în MLS.

La fel ca și în cazul Liverpool, LeBron James și Drake vor fi investitori pasivi prin intermediul companiei Main Street Advisors, aceștia nedeținând acțiuni directe, după cum se arată într-un raport. Oficialii RedBird nu au comentat încă cel mai recent raport, dar e așteptat un anunț cât de curând!

ADVERTISEMENT

Campioni de 27 de ori în campionatul național de baseball, oficialii de la New York Yankees sunt implicați și ei în fotbal. Alături de șeicii de la Manchester City, Yankkes sunt coproprietari ai clubului New York City, ce evoluează în Major League Soccer. New York City își desfășoară unele partide de acasă pe stadionul Yankee.

View this post on Instagram

LeBron James deține acțiuni la două dintre forțele Europei

RedBird deține acțiuni și la Liverpool, iar din acest punct de vedere situația e puțin complicată. Cel puțin pe plan european, în Champions League, acolo unde UEFA interzice ca două formații care evoluează în aceeași competiție să aibă același proprietar. Dar forul de la Nyon urmează să ia o decizie cu privire la acest aspect, în funcție și de puterea de decizie a celor de la RedBird în cadrul „cormoranilor”.

ADVERTISEMENT

RedBird va fi a 5-a companie care deține acțiuni la AC Milan în ultimii patru ani. În 2018, Elliott Fund a preluat echipa după ce finațatorii chinezi nu au mai reușit să ramburseze împrumutul luat. Asta după ce în 2017, după 30 de ani sub patronajul lui Berlusconi, gruparea de pe San Siro a fost vândută grupului de firme din China.

Dar AC Milan nu e singura formație cu acționari străini din Serie A. Pe lângă campioana Italiei, alte patru cluburi sunt deținute de firme sau patroni din altă țară: rivala „rossonerilor” – Inter Milano, Fiorentina, AS Roma și Bologna sunt echipele ce au o conducere străină.

ADVERTISEMENT

după o pauză de 11 ani. Timp de 7 ani la rând, „rossonerii” au absentat din cupele europene, dar acum se află pentru al doilea an consecutiv în Liga Campionilor. Iar planurile sunt mari pentru formația antrenată de Stefano Pioli, care a început cu dreptul noul sezon din Serie A.