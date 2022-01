Leo Messi a sărit în apărea unui coleg de la națională, batjocorit de coechipieri: ”Este ceva ce nu voi uita”

Messi nu traversează cea mai bună perioadă a sa după transferul la PSG, decât cele realizate în perioada când evolua la Barcelona.

Jucătorul de 34 de ani şi-a păstrat obiceiul de după fiecare gol marcat. El priveşte mereu spre cer şi i, în semn de omagiu. Este semnul lui de recunoştinţă faţă de persoana care l-a îndrumat spre fotbal.

Cum l-a apărat Leo Messi pe un coleg din naționala Argentinei

Că Leo Messi este omul orchestră la naționala Argentinei o știe toată lumea, dar puțini au ocazia să afle că superstarul de la PSG este și o persoană extrem de amabilă și care îi ajută pe cei aflați în situații delicate, așa cum s-a întâmplat de curând cu colegul său de la prima reprezentativă Alexis Mac Allister.

Mijlocașul formației Brighton a povestit cum Messi i-a sărit în apărare atunci când ceilalți coechipieri au început să facă glume pe seama sa la o acțiune a selecționatei argentiniene din preliminariile Cupei Mondiale din Qatar.

”Îmi amintesc că toată lumea îmi spunea ‘Colo’, care înseamnă ghimbir în Argentina. Nu îmi place prea mult și le-a spus colegilor asta. El a sărit imediat și le-a zis: ‘Nu-i place să i se spună Colo, așa că nu-i mai spuneți așa’”, a declarat Mac Allister, conform .

Cum a trăit Mac Allister prima întâlnire cu Messi

Alexis Mac Allister, care are un sezon excelent la Brighton, a povestit ce a simțit atunci când l-a întâlnit pentru prima dată pe septuplul câștigător al Balonului de Aur. ”M-am antrenat cu el când am fost la două convocări la echipa Argentinei, dar nu am jucat cu el.

A fost fantastic, la fel ca în meciurile pe care le joacă. Este ceva ce nu-ți vine să crezi. Eram roșu, complet roșu. Nici măcar nu am vrut să-l salut. Eram foarte nervos chiar și să întâlnesc unul dintre cei mai buni jucători din lume, dar a fost fantastic, desigur.

Este ceva ce nu voi uita. A fost ceva magic. Tatăl meu a jucat cu Maradona, iar eu am putut să mă antrenez cu Lionel Messi. Suntem foarte mândri de asta”, a spus Mac Allister.

Messi și Mac Allister nu au fost convocați pentru meciurile din ianuarie

Alexis Mac Allister a fost convocat de două la naționala Argentinei pentru meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din Qatar, dar nu a debutat încă. El a jucat în mod regulat pentru selecționata U23 în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din vara trecută.

Mijlocașul lui Brighton nu a fost chemat pentru partidele formației argentiniene din această lună, el fiind lăsat la club să se recupereze după ce a fost infectat cu Covid-19. Din același motiv, nici Leo Messi nu a mers la prima reprezentativă.

Recent, El Nacional, un cunoscut ziar din Catalonia, a anunţat că Antonela Roccuzzo . Totul vine după ce familia fotbalistului nu s-a acomodat în Franţa, iar pe “Camp Nou” au revenit Dani Alves şi Xavi, buni prieteni ai argentinianului.