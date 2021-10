Marian Bondrea, fostul antrenor al Electroputere, rememorează primul duel în Liga 1 a două echipe din Craiova: „Această performanță a fost unică în lume!” Exclusiv

Primul derby local al orașului Craiova a avut loc în urmă cu exact 20 de ani. Înainte de FC U Craiova 1948 și echipa lui Mihai Rotaru, se luptau pentru titlu în Liga 1.

Dacă între echipa lui Adrian Mititelu și cea a lui Mihai Rotaru există , cele două echipe colaborau foarte mult în anii 90.

Interviu FANATIK cu Marian Bondrea, antrenorul care a dus-o pe Electroputere pe podium, în fața Științei

, iar FANATIK l-a contactat pe fostul antrenor al Electroputere și FC U Craiova, Marian Bondrea. Fosta glorie a fotbalului din Oltenia a oferit un interviu în exclusivitate pentru site-ul nostru în care a vorbit despre duelurile de poveste dintre cele două echipe din Craiova, dar și despre „Derby-ul Olteniei” de duminică: „Au fost trei ani consecutivi în care am promovat Electroputere din divizia C. Primul meci cu Universitatea Craiova l-am pierdut cu 1-0 printr-un gol marcat de Adrian Ilie spre finalul jocului. În retur am făcut un rezultat de egalitate când a înscris Adrian Ilie spre finalul jocului”.

Electroputere reușea atunci o performanță incredibilă și termina pe locul trei în campionat, în fața Științei care în urmă cu un sezon câștigase tot ce se poate în România: „A fost o mare dezamăgire pentru ei și o bucurie imensă pentru noi. Mai ales că am terminat înaintea lor în clasament, pe locul trei. Cu un an înainte făcuseră eventul. La acel moment să știți că această performanță a fost unică în lume! Apoi s-au mai întâmplat”.

De altfel, acel sezon a fost singurul în care două echipe din Craiova au participat în cupele europene, însă Marian Bondrea speră că FC U și Universitatea vor reuși să repete performanța: „Acela a fost singurul an în care două echipe din Craiova au fost în cupele europene. A fost foarte frumos. O relație de amiciție între cele două cluburi, nu cum e acum. M-aș bucura ca orașul Craiova să aibă din nouă două echipe în cupele europene. Ar fi o mare performanță pentru fotbalul craiovean care trebuie să revină acolo sus, unde a fost ani de zile și cu jucători cunoscuți”.

Și putea să mai fie una. Am câștigat Cupa României în 93 și puteam să o câștig și în 94 dar au preferat să mă dea afară. Am terminat campionatul pe locul doi și a fost singurul an în care Craiova a bătut pe Dinamo și acasă și la București. Am bătut Steaua la Craiova, iar Ghencea ne-au egalat dintr-un penalty imaginar pe final de meci. Râdea și Ilie Dumitrescu când au dat 11 metri aiurea. – Marian Bondrea

Marian Bondrea explică relația de prietenie între Electroputere și Știința: „Tot ce au vrut de la noi au luat!”

Relația dintre Electroputere și Universitatea Craiova era una excelentă. Cele două echipe au făcut multe schimburi de jucători, mulți dintre ei chiar au ajuns și la națională și la cluburi importante din străinătate: „Au fost schimburi de jucători rentabile între cele două echipe. Tot ce au vrut de la noi au luat. Și nu au luat orice jucători cu mari calități care i-au ajutat și ulterior au jucat la echipele naționale și în străinătate. Dar și noi ne-am ajutat de jucătorii primiți de acolo și de experiența lor”.

Chiar dacă au fost timpul în umbra echipei fanion a orașului, Electroputere avea un public foarte fidel, care nu lipsea niciodată de pe stadion: „Nu a fost o rivalitate extraordinară pentru că noi trebuia să ne vedem lungul nasului. Eram Electroputere, nu Universitatea, cea mai iubită echipă. Am avut și noi un public al nostru. Cei din cartierul Valea Roșie. 1500-2000 de oameni care permanent alături de echipă lucru care ne-a ajutat și ne-a bucurat foarte mult”.

Electroputere a avut foarte mulți fotbaliști de valoarea, poate cel mai cunoscut fiind „Cobra” Adrian Ilie. Însă Marian Bondrea înșiră o listă de fotbaliști extraordinari care au făcut pasul la Universitatea de la Electroputere: „Au fost foarte mulți jucători care au făcut pasul de la Electroputere la Universitatea și apoi către fotbalul mare: Gab Popescu, Jerry Gane, Calafeteanu, Biță, Olaru, Țurea. Foarte, foarte mulți jucători care și-au pus amprenta asupra jocului Universității, dar și noi am avut beneficii.

L-am luat pe Cojocaru, pe Dudan, niște copii împrumutați, Predoi și Mitriță, care ulterior s-au întors și la Universitatea. Mitriță a ajuns prin Olanda și e jucător de echipa națională, Ion Mircea, Albeanu. A fost o chestie reciprocă avantajoasă și o concurență doar în plan sportiv, nu în tribune sau alte intrigi”.

Marian Bondrea: „Adrian Mititelu a investit enorm! Cred că e unul dintre patronii care au băgat cei mai mulți bani”

Marian Bondrea este impresionat de capabilă să ajungă în șapte ani din liga a patra în Liga 1: „Acum lucrurile s-au schimbat puțin. FC U are niște sechele pe care nu și le poate lepăda prea repede și e normal. Echipa a fost retrogradată și desființată. Ambiția lui Adrian Mititelu de a reveni și cu niște eforturi financiare uriașe. E de lăudat asta și mi-a plăcut cum au jucat până acum. Cred că e unul dintre patronii care au cheltuit cel mai mult în fotbal”.

Fostul antrenor în vârstă de 70 de ani e de părere că FC U Craiova 1948 nu poate trece peste modul în care a fost retrogradată și dezafiliată și de aici și conflictul cu Universitatea Craiova: „FC U are niște sechele pe care nu și le poate lepăda prea ușor și e normal să fie așa”.

La fel ca Florin Constea, Marian Bondrea și-ar dori să vadă mai mulți jucători olteni și români la cele două echipe:„Mi-ar plăcea să fie mai mulți jucători români în echipă și olteni. Din păcate globalizarea asta ne termină. Ar trebui să fie măcar cinci-șase jucători români titulari. Cei de afară care au venit au devenit olteni și la propriu și la figurat că s-au stabilit aici.

În toată lumea se practică asta cu jucătorii străini, dar nu să ai 20 de jucători. Rădoi de unde să mai ia jucători? Nu există unitate de grup și omogenitate la echipă. Vin zece jucători și pleacă alți zece. Ei nu se cunosc în câteva luni. Și Messi are nevoie de timp la PSG”.

Marian Bondrea surprinde: „Universitatea are cel mai bun lot din Liga 1 de trei ani!”

Marian Bondrea nu înțelege cum Universitatea Craiova nu a reușit să cucerească un titlu de campioană în ultimele trei sezoane și consideră în continuare că au cel mai bun lot: „Dar în același timp părerea mea e că Universitatea, CS U, are cel mai bun lot din prima ligă. Pentru mine e o surpriză că nu au reușit să câștige decât Cupa și Supercupa României. Un campionat era meritat și foarte aștept de către acești fani teribili”.

Fosta glorie a fotbalului craiovean e de părere că orașul Craiova poate menține două echipe la un nivel înalt, iar această concurență este benefică: „Părerea mea e că nu ar trebui să fie o singură echipă. Craiova e un oraș suficient de mare ca să aibă două echipe. Peste tot în lume sunt orașe cu mai multe echipe care au mari rivalități. Necazul mare e că rivalitățile nu sunt între jucători sau între conducători. Observ acum un pas înainte spre reconciliere făcut de FC U. Nu mai sunt atât de războinici. Au un președinte excelent, Marcel Pușcaș și văd Mititelu Jr. are acum un discurs mai echilibrat”.

Ambele echipe au două galerii cum foarte puține există în țară. Poate doar galeria lui Dinamo și a Stelei se pot ridica la același nivel sau FCSB, acuma nici nu mai știu care cum e. – Marian Bondrea

Olteanul consideră că rivalitatea dintre FC U și Universitatea se desfășoară mai mult la nivelul celor două galerii: „Iar la Universitatea sunt de asemenea oameni de calitate în frunte cu Sorin Cârțu care a fost un fotbalist uriaș. Părerea mea e că această disputată ar trebui să se limiteze doar în plan sportiv, dar rivalitatea mare este doar între galerii, ceea ce nu știu dacă este de neînțeles. Și la Roma se bat ce de la Lazio cu AS Roma, la Milano, Inter și AC Milan joacă pe același stadion. La Barcelona sunt două echipe. Peste tot sunt rivalități de acest gen.

Sincer să vă spun îmi place ambele echipe cum joacă. Mutu este și el un antrenor bun și are un discurs excelent. Au avut destul de multă șansă și unii și alții. Antrenorii au nevoie de timp și trebuie să lăsați să își facă treabă, dar lumea asta a luat-o razna, jucătorii schimbă antrenori”.

Marian Bondrea: „Eu nu aș fi renunțat la Mihăilă, Mitriță, Cicâldău până nu luam titlul”

Marian Bondrea este dezamăgit de politica cluburilor din Liga 1 de a vinde jucătorii cei mai importanți înainte de a face performanță: „Universitatea are cel mai bun lot de trei ani de zile. Eu nu aș fi renunțat la niște jucători până nu câștigam un titlu. Mă refer la Mihăilă, Mitriță, Cicâldău. Au luat niște bani și gata. Sau măcar să aduci înlocuitori pe măsură. Asta e politica patronilor. Gigi Becali, Valeriu Iftime gândesc la fel. Dacă vrei performanțe deosebite lasă echipa trei ani de zile. Bayern Munchen a adus doi jucători.

De asta apar atâtea accidentări. Eu nu am avut astfel de probleme. Aduc cinci-șase jucători, se creează o concurență mare și forțează la antrenament și se accidentează. Toate echipele au jucători accidentați pe bandă rulantă. Eu nu am întâlnit așa ceva”.

Bondrea e sigur că FC U Craiova 1948 va fi o echipă importantă în Liga 1 în următoarele sezoane și speră că duminică nu vor fi incidente la meci: „Cum ambițiile care sunt acolo sunt sigur că FC U va deveni o echipă importantă. Sper la meciul de duminică să nu fie evenimente cu suporterii, să se ia măsurile în consecință pentru că ei vor crea scandal. Jucătorii se respectă. Sunt unul-doi care sunt mai scrântiți așa”.

Marian Bondrea îi condamnă pe cei care i-au atacat casa lui Sorin Cârțu: „Nu se poate să îl tratezi așa pe Sorin Cârțu!”

Marian Bondrea îi ia apărarea lui Sorin Cârțu după ce ultrașii lui FC U Craiova 1948 de la Peluza Sud ai Craiovei Maxima: „El a fost solicitat acolo dar e un jucător emblematic pentru orașul Craiova. Nu se face așa ceva. Vă dați seama că și soția și copiii săi nu se simt bine. Plus că nu rezolvă nimic astfel de lucruri. Înțeleg galeria și fanatismul dar ce rezolvă? Nu văd satisfacția. Așa sunt tifoșii și trebuie să îi respectăm. Zugrăvește Sorin mai des și asta e.

Universitatea Craiova are experiență iar de partea cealaltă încă este emoția și entuziasmul. FC U a pierdut niște puncte foarte ușor, ultimele chiar la Botoșani”, a concluzionat Marian Bondrea în exclusivitate pentru FANATIK.