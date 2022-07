Marius Niculae explică de ce a refuzat să devină administratorul special al lui Dinamo: „Era un conflict de interese”. Exclusiv

Dinamo rămâne în continuare fără un administrator special după plecarea lui Iuliu Mureșan, iar situația financiară a este din ce în ce mai dificilă, clubul lovindu-se de din ce în ce mai multe refuzuri.

Marius Niculae, previziuni negre pentru Dinamo: „Nu văd o soluție pe termen scurt pentru a se regla situația”

Marius Niculae a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre oferta lui Răzvan Zăvăleanu de a deveni noul administrator special al lui Dinamo: „Eu sunt la federație, sunt la CS Dinamo și era un conflict de interese. Nici nu vreau să comentez prea multe pe tema asta. Au fost discuții cu mai mulți oameni, dar toți au cerut niște garanții pe care domnul Zăvăleanu nu le-a putut oferi. Asta e părerea mea. Orice om cere ceva ca să vină la Dinamo. Dacă nu ai jucătorii plătiți la zi ce pretenții să ai de la ei?”.

DDB organizează pe 15 august mult așteptatele alegeri, însă nimeni nu s-a înscris în cursă până în acest moment: „Nu mă gândesc să candidez nici în cadrul alegerilor pentru funcția de președinte al DDB”.

Fostul mare jucător al lui Dinamo e de părere că va fi extrem de dificil să se găsească un nou finanțator: „Nu văd o soluție pe termen scurt pentru a se regla situația. Investitor se caută de când a venit domnul Zăvăleanu și eu cred că e foarte puțin probabil să se găsească unul. Greul l-a dus doar DDB-ul și nu cred că se va mai întâmpla în România ce au reușit ei. Din nefericire nu a fost de ajuns”.

Marius Niculae: „Suntem singurii care am retrogradat cu două echipe în același sezon”

Dinamo a retrogradat în urma barajului cu U Cluj, însă și echipa a doua a clubului , jucători care vor evolua acum pentru echipă în Liga 2: „E greu să motivezi niște jucători care sunt cu gândul la plecare, care nu au condiții să facă performanță. E greu să faci ceva cu niște jucători care au fost la U19 sau au retrogradat cu Dinamo 2. Suntem singurii din România care a retrogradat cu două echipe în același sezon. Nu văd cum s-ar regla lucrurile.

Nicolae Badea din liga a patra, iar Marius Niculae e de părere că „alb-roșii” nu vor ajunge într-o criză de identitate precum Steaua, Rapid sau Craiova: „Am văzut că Nicolae Badea l-a adus pe Andrei Cristea antrenor. Pentru Andrei e un lucru bun că a început de jos. Chiar dacă e liga a patra, îi prinde foarte bine ca experiență. E bine dacă au obiectiv promovarea.

Sunt trei echipe cu numele de Dinamo acum, dar și înainte erau Dinamo Brașov, Dinamo Pitești, Dinamo Timișoara și așa mai departe. Din punctul meu de vedere echipa din Liga 2 e Dinamo și trebuie să vedem ce se va întâmpla cu această echipă. Nu cred că se va ajunge ca la Steaua sau la Craiova. E un lucru bun dacă se investește la nivel de copii și juniori. Aduce concurență celorlalte academii”.

Marius Niculae: „La ce lot are Dinamo acum nu are nicio șansă la play-off!”

Marius Niculae nu crede că se mai poate vorbi despre promovare în acest sezon la Dinamo: „La ce lot are Dinamo acum nu are nicio șansă la play-off. Cu cei tineri nu au nicio șansă din primul an. Trebuie niște investiții și să vină niște jucători cu experiență. Cum să reziști în Liga 2 când jucătorii au retrogradat cu Dinamo 2?”.

că Dinamo va primi 60.000 de euro pentru transferul lui Rici Grigore, însă Marius Niculae e conștient că niciun cent din această sumă nu va rămâne în conturile clubului: „Dinamo are nevoie disperată de bani pentru a-i plăti pe cei restanți. E greu să aduci alți jucători când tu ai datorii pentru cei care au rămas, pentru cei care au venit sau s-au întors după împrumuturi. Banii care s-au luat pe Rici Grigore se vor duce pe restanțele jucătorilor. Singura soluție e un investitor”.

Florin Răducioiu nu va mai continua la Dinamo, așa cum încă de pe data de 11 mai, iar Marius Niculae e trist că s-a ajuns în această situație: „Radu e un mare dinamovist și am avut onoarea să fiu coleg cu el la Dinamo. Îmi pare rău că lucrurile nu au funcționat așa cum și-a dorit el. E un băiat extraordinar, un suflet mare. Florin Răducioiu se confundă cu Dinamo și a făcut parte din marea echipă a lui Dinamo care a fost eliminată de Anderlecht.

E unul dintre cei care au făcut performanță la Dinamo și îmi pare rău că pleacă dezamăgit că nu a reușit. Nu e vina lui, pentru că a fost un cumul de factori și nu a putut să ajute cu mai mult. Cred de-asta a ales să plece”.

Marius Niculae, despre derby-ul Steaua – Dinamo din Liga 2: „S-a pierdut interesul”

Marius Niculae nu crede că „Eternul Derby” mai poate avea strălucirea de altă dată și e de părere că ambele cluburi și-au pierdut o parte din identitate: „În ultimul timp derby-urile dintre Steaua și Dinamo au fost destul de dezechilibrate și au fost scoruri destul de mari, cu care nu eram obișnuiți. Indiferent de situația cluburilor, că s-a mai întâmplat să fie Dinamo pe locul 1 și Steaua pe 11 sau invers și îi băteam în derby.

Erau meciuri foarte echilibrate, însă acum lucrurile s-au schimbat și identitățile s-au pierdut destul de mult. Nu s-au mai scos jucători din propria pepinieră care să simtă ceva pentru clubul ăla. Una e să fii crescut acolo cu mentalitatea de a câștiga împotriva rivalilor. Și probabil suporterii simt aceleași lucruri. Dacă aveai meci cu Dinamo se vorbea cu o săptămână înainte. Asta s-a pierdut acum. S-a pierdut interesul”.

Marius Niculae e sincer și consideră că dacă la Dinamo nu va veni un investitor, „câinii” ar putea să reconstruiască de la zero din liga a cincea: „Craiova și Rapid au început din ligile inferioare. Suporterii lui Dinamo clar nu își doresc acest luru. Nu ar fi o problemă că ar veni Dinamo după 5-6 ani în Liga 1, important e să fie o societate serioasă, curată, să poți să contruiești din temelii. În cazul în care nu vine un investitor ce faci? Nu poți să te zbați în Liga 2 cu un lot cu care nu poți să promovezi și să rămăi blocat. Problema e că ești condiționat de datorii care vor cântări foarte greu.

Orice investitor care ar veni cere un audit. Acolo se vede absolut tot și atunci probabil se sperie de datoriile de milioane de euro din spate. Ele trebuie plătite ca să scoată clubul din insolvență apoi să vină cu un buget. Dinamo nu are un stadion unde să joace și e un lucru foarte important asta”, a declarat Marius Niculae, în exclusivitate pentru FANATIK.