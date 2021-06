Marius Șumudică anunță încă două transferuri la CFR Cluj: ”Vom arăta bine”. Video

Tehnicianul a luat decizia ca ardelenii importanți, printre care Paulo Vinicius și Michael Pereira.

ADVERTISEMENT

La capitolul veniri, campioana României i-a adus pe Rachid Bouhenna, Johnatan Rodriguez, , Denis Rusu și Daniel Paraschiv.

Încă două transferuri la CFR Cluj anunțate de Marius Șumudică

CFR Cluj se află într-un stagiu de pregătire în Austria și la finalul meciului amical cu Ludogoreț Razgrad, scor 1-1, antrenorul Marius Șumudică a anunțat că își mai dorește două transferuri pentru ca lotul să fie complet.

”Un meci bun, dificil, încă suntem în perioada de acumulare, dar astăzi am arătat mai bine. Creștem de la meci la meci, începem să ne reintegrăm, au venit și jucătorii de la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, ușor-ușor, cu încă două transferuri, pentru care domnul președinte discută, CFR-ul va arăta ok”, a declarat Șumudică pentru CFR TV după întâlnirea cu campioana Bulgariei.

Șumudică, încântat de prestația din amicalul cu Ludogoreț

Tehnicianul ardelenilor este mulțumit de prestația jucătorilor săi în amicalul cu Ludogoreț, mai ales în repriza secundă când au fost folosiți mai mulți titulari de drept.

”Sperăm din tot sufletul să îi facem fericiți pe suporterii noștri, să trecem de primul tur din Liga Campionilor, apoi să ne continuăm aventura europeană. M-a mulțumit atitudinea jucătorilor, au avut responsabilitate. Exact ce am pregătit, aia au făcut.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău că am luat gol din lovitură liberă, practic în prima repriză nu au ajuns la poartă, au avut o singură ocazie, iar noi 5-6, dar nu am reușit să marcăm. În a doua repriză, odată cu intrarea celor care au venit de la echipa națională, am crescut în joc și am arătat altfel”, a încheiat Șumudică.

Adversari modești pentru ardeleni în Champions League

Marius Șumudică le-a făcut o promisiune fanilor CFR-ului și spune că echipa , dar care va fi și eficient în ceea ce privește veniturile echipei. În plus, el a recunoscut că nu își dorește jucători cu salarii mari la echipă, cum a avut când activa în străinătate, lotul fiind unul bun, care nu necesită multe îmbunătățiri.

ADVERTISEMENT

Ardelenii vor evolua în cu formația bosniacă Borac Banja Luka, iar dacă va reuși să se califice va da piept în faza următoare cu învingătoarea partidei Fola Esch (Luxemburg) – Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Campioana României are șanse mari să ajungă în turul 3 preliminar și dacă toate favoritele s-ar califica, CFR Cluj ar urma să fie în . Clujenii ar avea al treilea cel mai bun coeficient dintre campioanele ajunse în această fază, din urna a 2-a, astfel că trei surprize ar putea să ajute formaţia lui Marius Şumudică să prindă urna capilor de serie.