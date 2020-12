Meciurile stranierilor în weekend. Dueluri infernale pentru Ladislau Boloni și Marius Șumudică

2020 se apropie de final, dar fotbaliștii români din străinătate continuă să joace și în acest weekend. Chiar dacă sunt puțini cei care evoluează constant la nivel înalt, potențialii „tricolori” vor încerca să îl impresioneze pe selecționerul Mirel Rădoi.

De sâmbătă, 19 decembrie, până luni, 21 decembrie, au loc cel puțin 20 de meciuri în care sunt implicați și români. Într-unul dintre acestea, Cosmin Olăroiu poate realiza eventul cu Jiangsu Suning, dacă va câștiga Cupa Chinei.

Așadar, FANATIK nu susține doar fotbaliștii români, ci și antrenorii. Cosmin Olăroiu (Jiangsu Suning), Marius Șumudică (Gaziantep) și Ladislau Boloni (Panathinaikos) au cele mai importante meciuri din acest weekend.

Ce meciuri au stranierii în weekend. Dueluri incendiare pentru antrenorii români

În 2020, Cosmin Olăroiu a reușit o performanță istorică cu Jiangsu Suning. A cucerit primul titlu de când această echipă joacă fotbal profesionist (1994). Sâmbătă, 19 decembrie, de la ora 09:00, antrenorul în vârstă de 51 de ani poate cuceri și Cupa Chinei, trofeu pe care Jiangsu l-a mai luat o singură dată, în 2015. În ultimul act, echipa românului joacă cu Shandong Luneng, formație care a terminat pe locul 5 în Chinese Super League.

Olăroiu nu este singurul antrenor român care are meci tare în acest weekend. În Turcia, pe Marius Șumudică îl așteaptă confruntarea cu Fenerbahce. Partida, care va avea loc pe terenul lui Gaziantep, este programată tot sâmbătă, dar de la ora 18:00. Șumudică nu va fi singur în acest duel. Îi va avea la dispoziție și pe internaționalii Alexandru Maxim și Alin Toșca. Înaintea meciului cu Fener, echipa românilor nu pierde de zece etape și e pe locul 6, cu 18 puncte, cinci mai puține decât oaspeții, care ocupă ultima treaptă a podiumului.

O zi mai târziu, duminică, 20 decembrie, e derby de tradiție în Grecia. Panathinaikos, echipa antrenată de Ladislau Boloni, merge în vizită la PAOK. Pe locul 5, cu 18 puncte, oaspeții sunt în formă înaintea partidei din etapa a 13-a. Au trei victorii la rând. De cealaltă parte, PAOK e a treia în Super Liga elenă și vine după eșecul cu Aris, ocupanta poziției secunde, scor 0-1.

Joacă Ianis Hagi unul dintre ultimele meciuri ale sale pentru Rangers?

Sâmbătă, de la ora 19:00, Rangers are meci în etapa a 18-a din Premiership. Lider în clasament, cu 47 de puncte și nicio înfrângere, echipa lui Gerrard primește vizita lui Motherwell, care e pe poziția a cincea și care are 21 de puncte. Este primul din cele patru meciuri pe care Rangers le mai are de jucat în 2020. Ar putea fi unul dintre ultimele meciuri ale lui Ianis Hagi pe Ibrox, în cazul în care managerul englez va decide să îl folosească pe purtătorul tricoului cu numărul 7.

Dacă Ianis nu traversează deloc o perioadă bună, Răzvan Marin, prietenul și colegul său de la echipa națională, are toate șansele să joace al 13-lea său meci din acest sezon în Serie A. Duminică, de la ora 16:00, Cagliari primește vizita lui Udinese. Echipa lui Di Francesco e pe locul 12 în Italia, cu 13 puncte, și nu a mai bătut pe nimeni în ultimele cinci etape.

Marin nu este însă singurul român implicat în meciurile care se joacă weekendul acesta în Italia. Sâmbătă, de la ora 19:00, Crotone, echipa lui Drăguș, joacă la Sampdoria, iar de la ora 21:45, Parma accidentatului Mihăilă primește vizita lui Juventus, la care deja a debutat Radu Drăgușin. Duminică, de la ora 16:00, Vlad Chiricheș se va revedea cu Ciprian Tătărușanu, în Sassuolo – AC Milan, iar de la ora 21:45, Radu Ștefan și Lazio au derby cu Napoli.

