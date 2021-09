Mihai Costea, interviu înainte de FC U Craiova 1948 – FCSB: „Nu ai voie să te relaxezi nici după 6-0!”. Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă cu frații Costea înaintea meciului de sâmbătă, 18 septembrie, dintre , de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Mihai Costea e momentan liber de contract și nu ar spune nu unei reveniri la Craiova, unde s-a lansat ca fotbalist, însă în același timp își dorește ca FCSB să câștige titlul în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

Interviu FANATIK cu Mihai Costea, fostul jucător al Craiovei și al lui FCSB: „Are mult mai multă forță prin venirea lui Edi Iordănescu”

se antrenează singur după despărțirea de Chindia Târgoviște și a declarat că nu a avut nicio discuție cu Dinamo: „Sunt bine. Aștept oferte din zona Golfului, dar și din Liga 1. Nu a fost nimic adevărat cu Dinamo. Nu am vorbit cu nimeni de acolo. Mă antrenez și vom vedea. Sunt la București. O să văd meciul la televizor. Am fost la Steaua – Dinamo pe stadion”.

Olteanul îndeamnă la calm și răbdare la Craiova, unde au venit foarte mulți jucători noi, iar Mutu are nevoie de timp pentru a clădi o echipă: „La Craiova s-au băgat mulți bani, s-au adus mulți jucători străini și până se acomodează e nevoie de timp. Au jucat un fotbal frumos și în multe meciuri au pierdut nemeritat. Puteau să aibă mai multe puncte.

Nu știu ce s-a întâmplă acolo și dacă postul lui Adrian Mutu e în pericol. E un antrenor tânăr, foarte bun și care a demonstrat și naționala de tineret. Va avea o carieră foarte bună în antrenorat, cum a avut și ca jucător”.

Ce spune Mihai Costea de Craiova și FCSB: „Se pot bate la play-off” / „Nu cred că se va băga Gigi Becali”

Chiar dacă FC U Craiova 1948 are un început de sezon destul de slab, Mihai Costea e de părere că Adrian Mititelu are o echipă care se poate bate pentru un loc de play-off: „Se pot bate la playoff. Important e să lege două-trei victorii și o să joace cu un alt moral și cine știe pot spera. Ultimele rezultate însă nu au foarte bune și e greu de crezut în momentul de față. Dar se pot schimba lucrurile”.

De cealaltă parte, crede că principalul atuu al FCSB este venirea lui Edi Iordănescu, antrenor cu care a mai lucrat în perioada 2011-2012: „Steaua are mult mai multă forță prin venirea lui Edi Iordănescu. Îl cunosc foarte bine pentru că mi-a fost antrenor cu Ilie Stan la Steaua. A demonstrat peste tot pe unde a fost. Sunt sigur că se vor bate la campionat. Ușor-ușor o să se vadă mâna lui Edi Iordănescu”.

Ba, mai mult, nu crede că Gigi Becali se va mai implica la echipă atâta timp cât Iordănescu are rezultate, iar ultimele trei transferuri îl vor ajuta foarte mult: „Budescu, Keșeru și Vali Gheorghe sunt transferuri foarte bune. Nu l-am prins pe Keșeru, dar am jucat cu Budescu la tineret la Craiova și îl știu foarte bine. Steaua e mai mult mai puternică prin aducerea celor trei. Dacă are rezultate și echipa merge bine, eu nu cred că se va băga Gigi Becali”.

Edi Iordănescu, model de antrenor pentru Mihai Costea: „Era foarte implicat”

a vorbit despre perioada în care Edi Iordănescu a fost antrenorul secund al lui Ilie Stan la FCSB, când era extrem de implicat în viața echipei: „Edi Iordănescu era foarte implicat și când era antrenor secund. Tot timpul. Cunoaște foarte mult fotbal și va ajunge un antrenor foarte mare. E normal să se sfătuiască și cu Anghel Iordănescu. Sunt familie. Am învățat multe lucruri de la el. E un om minunat și îl apreciez foarte mult. Am învățat enorm de la el”.

Fostul atacant al FCSB-ului crede că a venit în cele din urmă timpul ca FCSB să o detroneze pe CFR Cluj: „Ar fi cazul să câștige campionatul pentru că a trecut foarte mult timp. La Steaua se vrea campionatul. E o diferență mare de CFR Cluj, dar o să înjumătățească punctele. Dacă o să se apropie până la finalul play-off-ului o să aibă șanse. Un mare atuu e Edi Iordănescu și echipa”.

Mihai Costea: „Dacă pierd la Craiova, victoria cu Dinamo nu mai înseamnă nimic!”

Mihai Costea consideră că accidentările lui Coman și Tănase sunt pierderi mari pentru Edi Iordănescu, însă cu ultimele transferuri crede că echipa va arăta altfel: „Coman și Tănăse sunt doi jucători foarte importanți pentru Steaua în momentul de față și contează mult absențele lor. O să îi înlocuiască cei veniți, care au făcut o partidă foarte bună cu Dinamo, cu un scor foarte mare și au un moral foarte bun acum. Orice echipă care leagă două-trei victorii joacă altfel! Când sunt rezultate slabe la echipele mari se simte clar și în jocul fiecăruia”.

Fostul jucător al Chindiei știe ce înseamnă FCSB și spune că Edi Iordănescu știe foarte bine să gestioneze victoria la scor cu Dinamo, iar jucătorii vor fi și mai concentrați: „Când joci la Steaua nu ai voie să te relaxezi nici după 6-0. Nu cred că se va întâmpla asta, mai ales că e Edi acolo. Dacă pierd acum, rezultatul cu Dinamo se uită. Nu mai înseamnă nimic! Sunt sigur că va fi un meci foarte frumos. Și Edi și Adi sunt antrenori care joacă un fotbal frumos și ofensiv. Va fi spectaculos”.

Ce jucător a remarcat de la Craiova și FCSB

Mihai Costea a fost impresionat de numărul zece al celor de la FC U Craiova 1948, care a avut un început de sezon excelent și a fost cel mai bun jucător al oltenilor: „Mie mi-a plăcut de la Craiova Juan Bauza, mijlocașul venit de la Csikszereda, care a marcat în prima etapă cu CFR Cluj și a dat pasă de gol apoi cu Dinamo. Dar e accidentat acum. E un jucător bun și mi-a ieșit în evidență. E decar. În rest au forță prin grup”.

FCSB are multe mai multe individualități, însă Costea l-a remarcat încă o dată pe noua „perlă” a lui Gigi Becali: „La Steaua sunt foarte mulți jucători cu calități individuale. Mulți jucători buni. Octavian Popescu e un copil bun cu multe calități. Dacă o ține așa o să ajungă departe. După ultimele rezultate aș spune că o să câștige Steaua, dar Craiova poate compensa cu ambiție, joacă acasă și va fi o atmosferă incredibilă pe stadion”.

Mihai Costea nu ar spune nu unei reveniri la Craiova: „Mi-aș dori”

„Mi-aș dori să mă întorc la Craiova. Sunt prieten cu Adiță și îl respect pe tatăl lui. Au făcut lucruri mari pentru fotbalul românesc și au băgat foarte mulți bani. Au luat-o de la zero și au revenit din nou. Tot respectul. Sper să aibă succes și să ajungă acolo unde își doresc.

Suporterilor Craiovei și Stelei le transmit să susțină echipa și în momentele grele și să fie aproape de ei pe stadion pentru a face performanță. Sunt două cluburi importante pentru mine, unde am trăit momente frumoase. La Craiova m-am format ca om și jucător și la Steaua am făcut performanțe”, a spus Mihai Costea în exclusivitate pentru FANATIK.