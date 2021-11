Mihai Mironică șochează: „Farul lui Gică Hagi nu este Farul meu”. Ce spune și despre Ianis Hagi. Exclusiv

Mihai Mironică, bine-cunoscutul realizator și comentator de la PRO X, s-a născut la Constanța, pe 27 august 1973. După absolvirea unui liceu economic în urbea natală a venit la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității din București și la sfârșitul lui ’92 a participat la o selecție făcută de Adrian Sârbu și Ilie Ciurăscu pentru echipa care avea să fie nucleu viitorului PRO TV, trei ani mai târziu.

Ca majoritatea constănțenilor, Mihai Mironică a ținut de mic copil cu Farul. Care pe stadionul de la Ovidiu. FANATIK l-a provocat la o discuție despre echipa pe care o iubește și acum, iar răspunsurile sale îi confirmă aura de jurnalist incomod. Nu se ferește să spună numai ce crede, fără să țină cont pe cine ar deranja afirmațiile sale. Chiar dacă sunt persoane apropiate. Sau… echipe!

Mihai Mironică șochează: „Farul lui Gică Hagi nu este Farul meu”. Ce spune și despre Ianis Hagi

Mihai, Constanța natală înseamnă Farul pentru filiația ta fotbalistică…

– Daaaa! Eu toată viața am fost „farist” și chiar dacă am trăit mai mult de jumătate din viață în București, mă consider constănțean și simt pentru Constanța cum nu simt pentru București.

Adică pentru mine Constanța este acasă și, implicit, Farul este echipa pe care am iubit-o de când am deschis ochii în fotbal, când am mers prima dată cu băieții din cartier pe stadion…

Am fost și în peluză, am cântat, am scandat, eram foarte atașat de echipă și am rămas cu ea până la moarte, ca să folosesc un termen de peluză. Eu mă consider văduv în acest moment…

Cum adică „văduv”, Doamne ferește?!

– Eu am condus echipa pe care am iubit-o, Farul Constanța, până la cimitir. Metaforic vorbind, nu mă privi așa uimit… Am fost alături de Farul și în Liga a II-a, inclusiv pe stadion, până și-a dat ultima suflare.

Acea echipă Farul s-a stins încet, încet, suporterii nu s-au mai înțeles între ei, nu s-au mai înțeles cu patronul… Giani Nedelcu era atunci, pe final… și au înființat o echipă a lor în Liga a IV-a sau a V-a, nu mai știu, au jucat chiar în paralel cele două echipe…

Acea echipă a suporterilor este Farul de acum, în combinație cu Viitorul, nu Farul cea veche, cea autentică… Iar eu nu pot să simt pentru ea… să zic că este Farul când eu știu că a jucat în paralel cu Farul meu… Farul lui nu este Farul meu.

Mihai Mironică: „Când mi-a spus Ciprian Marica de acordul cu Gică Hagi mi-au dat lacrimile!”

Bine, dar Ciprian Marica a câștigat la licitație brandul Farul… Cum vine asta, vrei să zici că Farul de acum te lasă rece?

– Nu… nici chiar așa… dar… să-ți povestesc ceva… Mi-a spus Ciprian Marica… nu apăruse știrea cu fuziunea cu Viitorul… că a ajuns la un acord cu și vor să facă fuziunea asta… crede-mă că mi-au dat lacrimile instantaneu!

…Pentru că mă bucuram că, în sfârșit, orașul meu o să fie o forță fotbalistică, am trăit destul frustrarea unui oraș mare fără vreo performanță în fotbal, am avut mereu senzația că fotbalul este sub nivelul orașului.

Și când mi-a spus Ciprian de acordul cu , am simțit că, în sfârșit, Constanța va putea însemna ceva important în fotbal. Sigur că mă simt bine când Farul bate pe FCSB sau CFR Cluj, dar nu mai este ca atunci când eram „farist” și eram în transă, cum suntem toți cu echipele iubite.

Deci, până la urmă, tot cu Farul „până la moarte”, cum macabru ne-am obișnuit să spunem de echipele pe care le iubum…

– Pentru mine este extraordinar că Gică Hagi s-a asociat cu brandul Farul, s-au asociat cele mai mari branduri din istoria fotbalistică a Constanței. Mi-aș fi făcut abonament pe viață, m-aș fi mutat la stadion, m-aș fi legat cu lanțuri în tribună, să fie Gică Hagi conducătorul Farului a fost un vis pe care l-am avut dintotdeauna… Dacă ar fi existat continuitate în istoria Farului adevărat…

Mihai Mironică: „Am ironizat exagerările din jurul lui Ianis Hagi, pe care le-a produs de multe ori chiar tatăl lui”

Dacă tot am vorbit de Gică Hagi… Ce ai cu Ianis, de ce-l urechezi mai mereu în emisiunile tale?

– Este o nuanță aici… Eu am ironizat de-a lungul timpului… și voi continua să fac asta, oricât de bun va fi , exagerările din jurul lui. Nu pe Ianis în particular. Care e un jucător bun, cu un discurs mișto…

Eu am ironizat exagerările din jurul lui, pe care le-a produs de multe ori chiar tatăl lui… sigur că pot să înțeleg dragostea de tată, care te poate face să-ți pierzi obiectivitatea…

Au dăunat, trebuie să o spun, și exagerările presei. De înțeles pentru că noi am crescut cu niște fotbaliști uriași, Gică Hagi, Ilie Balaci, Gică Popescu… monștri sacri…

Acum nu mai sunt mari valori în fotbalul nostru. De unde o disperare să te agăți de orice jucător care reușește să se ridice peste medie… mai ales când are și un nume ca Ianis… Hagi… Regele… Și asta nu-i face deloc bine lui Ianis.

