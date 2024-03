Rapid și FCSB se vor duela în ultima etapă a sezonului regulat. va avea loc pe Stadionul Giulești, însă conducerea Rapidului, în frunte cu acționarul majoritar Dan Șucu, , pentru că cererea de bilete este foarte mare.

Mihai Stoica, alegere surprinzătoare despre stadionul pe care vrea să se joace Rapid – FCSB: „Eu am încredere”

De altfel, că face eforturi considerabile pentru ca meciul dintre cele două rivale să aibă loc pe cel mai mare stadion al țării. Mihai Stoica a spus că nu a primit, deocamdată, vreo înștiințare legată de locul disputării derby-ului.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB vrea ca derby-ul să aibă loc pe Stadionul Giulești. Oficialul „roș-albaștrilor” este încrezător că jucătorii lui Charalambous și Pintilii pot obține o victorie mare chiar pe stadionul rivalilor.

„Încă n-am primit nimic (n.r – înștiințare privind locul de disputare). Ok, jucăm oriunde, dar n-am fost anunțați deocamdată. Vorbesc foarte serios. Prima dată, când am primit propunerea aia, d-aia am și spus că vreau să jucăm în Giulești.

„Ai nevoie să-ți înfrângi demonii”

Ai nevoie câteodată să-ți înfrângi demonii. Am jucat două meciuri acolo, am pierdut două meciuri”, a declarat Mihai Stoica, la . Mihai Stoica a vorbit despre ultimul derby disputat în Giulești.

Rapid a învins la limită, scor 1-0, în turul play-off-ului din sezonul trecut. „Centralul” la acel meci, deoarece nu a sancționat cu cartonaș roșu două intrări foarte dure ale lui Răzvan Onea și Dragoș Grigore asupra lui Florinel Coman și Andrea Compagno.

„A fost situația care a fost la ultimul meci din play-off, cu intrările alea. Nu cred că mai are cineva curaj să facă ce au făcut atunci pentru că prea s-a vorbit mult de treaba asta.

Eu am încredere că putem să câștigăm acolo. Nu știu dacă se joacă pe Arena Națională. Deocamdată nu am primit nimic”, a declarat Mihai Stoica.

Mihai Stoica, laude pentru Risto Radunovic după FC Voluntari – FCSB 1-2: „Rar mi-a fost dat să văd”

Mihai Stoica l-a lăudat după victoria FCSB-ului, scor 2-1 cu FC Voluntari pe Risto Radunovic. La scorul de 2-1, fundașul muntenegrean a intervenit miraculos și a respins mingea în corner din fața porții. Radunovic se afla într-o poziție incomodă.

”Şi încă ceva extrem de important, am avut un fotbalist care a avut o intervenţie, mă refer la Radunovic, la o fază tratată greşit a ieşit o ocazie celor de la Voluntari care a fost imensă.

Risto cu piciorul drept, într-o poziţie incomodă când toata lumea a crezut că îşi dă autogol a scos mingea. Rar mi-a fost dat să văd”, au fost cuvintele lui Mihai Stoica.