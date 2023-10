Mihai Stoichiță, război cu Florin Prunea după Belarus – România 0-0: “Nu mă interesează! Are alte interese”

Prunea s-a arătat indignat de faptul că directorul Comisiei Tehnice din cadrul FRF s-a făcut auzit pe finalul când îi îndemna pe jucători la calm, deși naționala avea nevoie să marcheze.

Mihai Stoichiță, răspuns dur pentru Florin Prunea după Belarus – România 0-0

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Mihai Stoichiță a dat de pământ cu Florin Prunea, cel care îl arătase cu degetul la finalul partidei Belarus – România 0-0, afirmând că fostul portar are interese.

”Și ce era să faci? A fost o fază în care au plecat și fundașii centrali la atac și erau să ne dea gol ăia. Ce indicații am dat? Dacă am spus să fie calmi, să se adune, să fie raționali, să construiască în continuare, să aducă mingea în fața porții, e o indicație? Sau e o stare de spirit și o stare psihologică?

Critici din partea lui Prunea nu mă interesează. Și cu asta am încheiat orice discuție. Eu nu fac o polemică cu domnul Prunea. Este un om care are anumite interese, care probabil că este mânat de anumite interese împotriva Federației Române de Fotbal și cu asta basta, ce să ne mai ascundem.

E treaba dumnealui, poate să continue cu atacurile astea împotriva Federației Române de Fotbal. Depinde cum se receptează mesajele pe care le trimite el. Nu mai dezvolt acest subiect, am spus foarte clar și foarte concis ce cred eu despre Prunea.

Și cu asta am încheiat orice fel de comentarii asupra acestui domn. Nu are niciun fel de relevanță pentru mine ce spune Prunea. Nu e niciun fel de problemă, problema principală este să că nu am câștigat cu Belarusul”, a declarat Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Stoichiță l-a contrat și pe Gică Popescu

În ciuda rezultatului nesatisfăcător din întâlnirea cu Belarus, oficialii FRF au făcut scut în jurul jucătorilor și al staff-ului tehnic al naționalei României. Și asta în primul rând pentru că șansele de calificare sunt în continuare intacte.

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță i-a dat o fostului mare internațional Gică Popescu, după ce acesta a criticat jocul reprezentativei conduse de Edi Iordănescu.

