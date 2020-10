Ministrul Ionuț Stroe, înnebunit după un jucător al Craiovei: „Scriam pe tricouri numărul și numele său”

Ionuț Stroe a dezvăluit ce idol a avut în copilărie. Ministrul Tineretului și Sportului a vorbit despre modul în care alegea să-și arate atașamentul pentru un fost mare jucător al Universității Craiova, dar și despre un sport pe care l-a practicat în timpul liceului.

„Avocatul Sportului” are un rol foarte important în aceste vremuri de pandemie. Stroe are misiunea a ține mișcarea sportivă în viață, chiar dacă situația epidemiologică este din ce în ce mai rea pe zi ce trece.

Mare fan al Universității Craiova, Ionuț Stroe a trăit intens finalul sezonului trecut, atunci când Știința a fost doar la 90 de minute distanță de câștigarea titlului după 29 de ani.

Ce idol a avut Ionuț Stroe în copilărie: „Scriam pe toate tricourile numărul nouă și numele său”

Ionuț Stroe are un mandat mai greu decât se aștepta. Ministrul trebuie să gestioneze o perioadă de pandemie și să pregătească infrastructura sportivă din țara noastră pentru competițiile internaționale care vor urma. Olteanul din fruntea MTS este un mare fan al Universității Craiova și trăiește cu mari emoții fiecare meci al favoriților.

„Anul trecut, Universitatea Craiova a fructificat foarte bine oportunitatea oferită de acel blocaj, acea pauză competițională, au fost serioși și s-au pregătit. A fost o posibilitate de a se recalibra. Au avut victorii pe linie și înainte nu eram chiar favoriți la titlu. Cred că perspectivele fotbalistice ale acestui oraș sunt foarte bune.

E bine că am ajuns vicecampioni. Cei de la Cluj au meritat victoria în ultimul meci. Am trăit meciul alături de copiii mei, am avut emoții mari. Deja vedeam titlul în Bănie, dar e bine că există performanță și seriozitate la Universitatea Craiova. Chiar și acest campionat l-am început foarte bine. Cu siguranță că bucuria prilejuită de un nou titlu la Craiova va veni,” a declarat acesta la emisiunea „ACTIV ARENA” de la Oltenia TV.

Jucătorul preferat al ministrului MTS este Elvir Koljic, golgheterul accidentat al Științei. Ionuț Stroe îl consideră pe bosniac cel mai bun atacant al Craiovei din ultimii zeci de ani: „Din păcate, Koljic este într-o situație dificilă. Din ce am înțeles, recuperarea decurge bine, dar tot va lipsi destul de mult de pe teren. Pe Koljic îl așteptăm, ne lipsește. Se vede că lipsa sa. Nu mai avem aceeași putere de penetrare a defensivelor adverse, ne chinuim. Sper ca cei care au venit să suplinească absența lui, dar e jucătorul meu favorit și îl consider nouarul pe care nu l-am mai avut de când juca Rodion Cămătaru.

Eu am fost mare fan al său. Scriam pe toate tricourile numărul nouă și numele său. Domnul Cămătaru știe acest lucru, am și fost colegi în Consiliul Local al Municipiului Craiova și i-am împărtășit aceste amintiri și suntem destul de buni amici.”

Ministrul Sportului îl laudă pe Valentin Mihăilă: „Va avea o carieră frumoasă!” Ce spune de Cristiano Bergodi

Valentin Mihăilă a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată de Universitatea Craiova, după ce Parma a plătit 8,5 milioane de euro pentru extrema de 20 de ani. Ionuț Stroe îi vede un viitor luminos lui „Țintă”, jucătorul care era preferatul fiilor ministrului: „Mihăilă a confirmat, exista o așteptare din partea tuturor că se va transfera acest transfer. E un real câștig, a făcut un pas mare în cariera sa. Îl cunosc și pe tatăl său, e un tip deosebit, are o familie foarte frumoasă. Acest tânăr va avea o carieră frumoasă, modul lui de a fi și seriozitatea sa vor fi avantaje. Sunt sigur că va confirma așteptările la Parma.

Idolul copiiilor mei a rămas Alexandru Cicâldău după plecarea lui Valentin Mihăilă. Mie îmi place Koljic, deoarece este un atacant care nu iartă, se vede că are golul în sânge. Orice fază devine periculoasă pentru adversari. Copiii mei au cele mai mari așteptări, fiind mici, vor să câștigăm toate meciurile cu 3, 4-0. A fost o vreme când chiar așa se întâmpla în Bănie,” a mai spus acesta la Oltenia TV.

Cristiano Bergodi i-a câștigat încrederea lui Ionuț Stroe: „Îmi place Bergodi pentru că este un om cumpătat, un tip stabil. Gestionează foarte bine jocul echipei. Are școala italiană și probabil acesta este și motivul pentru care echipa nu excelează la capitolul spectaculozitate, dar avem rezultate. Am foarte mare încredere în el. Îmi place că se abține în a da fel de fel de declarații. A fost un om care a performat în fotbal, a activat la un nivel de profesionalism ridicat, la Lazio.”

Cine e Ionuț Stroe, Ministrul Tineretului și Sportului în Guvernul Orban. A practicat baschetul și a fost campion european cu echipa de fotbal a Parlamentului României

La fel ca și fotbalul, baschetul are un loc aparte în inima ministrului MTS. A practicat jocul de pe parchet timp de mai mulți ani și a făcut parte din echipa de baschet a uneia dintre cele mai bune instituții de învățământ din Craiova: „Mi-a plăcut baschetul de mic. Am avut în familie un practicant profesionist, un văr de-al tatălui care a jucat la Vâlcea și a făcut-o foarte bine. Am fost și în echipa școlii la Colegiul „Carol I” din Craiova. Am un metru și 80 de centimetri, nu sunt un tip înalt, doar un coleg era mai scund decât mine. Jucam extremă, încercam să-mi ajut echipa. Sunt amintiri dragi pe care le am. Îmi amintesc că mergeam cu un microbuz de 14 locuri pe la deplasări, pornind din Craiova spre Severin de la patru dimineața. Joc și acum baschet, am un panou de baschet în curte.”

De asemenea, Ionuț Stroe face parte din echipa de fotbal a Parlamentului României, formație cu care a ieșit campion european: „Am o trupă de prieteni cu care jucam în mod regulat. Din păcate, nu mai putem să facem acest lucru în fiecare miercuri.

Fotbal jucam și în echipa Parlamentului, deoarece există turnee inter parlamentare. Într-un an am ieșit și campioni europeni. Mi-ar fi plăcut să joc atacant, dar m-au pus fundaș lateral pentru că alerg. Sunt puțin mai tânăr decât ceilalți colegi și de aceea m-au ales să joc pe acel post. Ne-am întâlnit și cu foste mari glorii din fotbalul românesc, am jucat și cu cei de la FRF. Ultima competiție a fost organizată la București, pentru că eram campioni en titre, dar am pierdut în finală, cu turcii. Cu ei ne întâlnim mereu în fazele finale. Sunt foarte buni la fotbal, la fel ca ungurii”, a mai spus ministrul Ionuț Stroe.