Mircea Lucescu a povestit cum a trăit primele zile de război în Ucraina: ”Am scăpat din infernul de la Kiev”

Tehnicianul român, alături de Arcadie Zaporojanu, Emil Caras și Ognjen Vukoievic, a făcut de la Kiev până la granița cu Republica Moldova, iar apoi a reușit să ajungă în România.

Războiul din Ucraina l-a marcat pe Mircea Lucescu

Un nume important pentru fotbalul din Ucraina, Mircea Lucescu a vorbit pentru despre războiul declanșat de ruși și despre care spune că nu se aștepta niciodată să înceapă.

”Am venit dintr-un cantonament pentru campionatul care era pe cale să reia, am plecat în Spania şi Antalya cu aproape toate echipele ucrainene, un fel de mini-liga. Apoi ne-am întors, joi seară ne-am antrenat pentru meciul de Cupă şi apoi s-a întâmplat ceea ce nu ne aşteptam niciodată…

La un moment dat mă trezesc noaptea şi primul gând care îmi vine este vara, ştii acele furtuni de vară pline de fulgere şi tunete foarte puternice? Dar nu, din păcate nu. Ni se spune că războiul a început şi că a ajuns la porţile oraşului. Nu, nimeni nu se aştepta. Se credea că în Donbass vor fi cel mult nişte lupte, nimeni nu credea într-o invazie precum cea pe care am văzut-o noi”, a declarat Lucescu.

Povestea interminabilului drum spre România

Tehnicianul a menţionat că i s-a transmis că meciurile nu se vor juca şi trebuie să aştepte. ”Şi am aşteptat, o zi. Între timp, cei de la ambasada mea mă presau să părăsesc Ucraina. Aşa că am vorbit cu preşedintele meu, i-am liniştit pe jucători, ne-am asigurat că şi familiile lor sunt în siguranţă. Apoi, eu şi personalul meu am plecat.

Au fost 17 ore grele, între vamă şi puncte de control. Ca să ieşim din oraş mergeam înainte cu şapte km/h, străzile erau pline cu maşinile celor care fugeau. În afara Kievului am început să luăm drumuri secundare şi ne-am întâlnit cu convoaiele de soldaţi care se îndreptau spre sud, pentru că între timp începuseră bombardamentele de la Marea Neagră, aşa că am ajuns la graniţa cu Moldova, unde erau cozi interminabile.

Şi acolo am văzut scene urâte, cu bărbaţi care însoţeau femei şi copii până la graniţă, asigurându-se că trec şi apoi revenind. Acolo îţi dai seama cu adevărat de drama războiului. Pentru că noi i-am auzit doar pe cei pe care i-am confundat cu un tunet, dar acei oameni nu”, a povestit el.

Lucescu vrea ca jucătorii să devină liberi de contract

Lucescu a spus că a discutat cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru a ajuta la scoaterea din Ucraina a altor , nu doar de la Dinamo Kiev. ”Mai ales sud-americanii, pe care i-am adus aici şi apoi au plecat din nou. Le-am urmărit călătoria pas cu pas, cu Junior Moraes, atacantul de la Şahtior, care a condus lotul.

Îi mulţumesc pentru puterea de care a dat dovadă. Le mulţumesc şi lui Ceferin (n.r – preşedintele UEFA, Alexander Ceferin) şi preşedinţiilor federaţiilor din Ucraina, Moldova şi România. Eram obligat moral să fiu aproape de acei copii, ei nu erau. Dar acum trebuie să privim înainte.

Dacă războiul va continua, sper ca UEFA să le dea jucătorilor posibilitatea de a se elibera, sau măcar să meargă sub împrumut pentru a termina sezonul. Vorbim de băieţi tineri cu familii, trebuie să joace în continuare pentru că fotbalul este treaba lor. Şi are o putere enormă… Fără fotbal, lumea este mai dură.

Aţi văzut ce s-a întâmplat cu pandemia? Teatrele, cinematografele şi alte forme de divertisment erau în impas, iar fotbalul nu, a ţinut viu interesul oamenilor chiar şi fără public şi cu mare dificultate. Şi de îndată ce stadioanele s-au redeschis, oamenii s-au întors imediat. Înţelegi care este puterea lui? Este un bun care trebuie păstrat”, a continuat Il Luce.

Campionatul Ucrainei s-ar putea juca în alte țări

Mircea Lucescu a afirmat că există o propunere ca meciurile din campionatul Ucrainei să se dispute în alte ţări: ”Da, este o propunere pe masă. România e dispusă, Polonia şi Ungaria la fel, ştiu că Ceferin se gândeşte la asta, dacă se vrea, nu va fi greu de organizat”.

Apoi, antrenorul român a vorbit despre : ”Acum ruşii o invadează, cum au fost de-a lungul secolelor polonezii, mongolii, tătarii, popoarele germanice… Nu au reuşit niciodată să formeze un stat puternic şi independent, iar acum că au făcut-o, iată că vine invazia.

Tocmai acest lucru a contribuit însă să-i facă extrem de mândri că sunt ucraineni. Sunt un stat nou, entuziast, care îşi foloseşte cu mândrie propria limbă, lucru care nu s-a întâmplat înainte. Ei se consideră leagănul Europei de Est, de la cultură la religie, şi nu este un popor care să accepte uşor să fie cucerit”.

Lucescu speră ca liderii politici să facă pace

Întrebat cum crede că se va termina conflictul, Lucescu a răspuns: ”Sper că se va ajunge la un acord politic şi, mai presus de toate, să ne dăm seama de ce contează: să nu lăsăm pe alţii să moară. Repet: nimeni nu se aştepta la o asemenea tragedie, ucrainenii l-au ascultat pe Putin şi au crezut că sunt dispute verbale, ameninţări.

Istoria ne va spune mereu această poveste ca a unei ţări înfrăţite care o atacă pe alta, este o rană incredibilă. Când vor deschide ochii şi vor realiza pagubele pe care le fac, poate că se vor opri. Acum să ne gândim la pace, apoi ne gândim şi la fotbal”.