Mobilizare generală la Dinamo. Ce mesaj au afișat fanii la Săftica, înaintea meciului cu Oțelul

Dinamo tratează meciul cu Oțelul cocoțată pe un val uriaș de încredere. , în deplasare, a reaprins speranțele în ”Ștefan cel Mare”.

Mesajul mobilizator afișat de fanii lui Dinamo

”Câinii” sunt pe ultimul loc, cu 19 puncte, după 25 de runde, și cu un succes duminică seară împotriva Oțelului au posibilitatea să se apropie la cinci puncte de locurile de baraj, pe care se află Poli Iași și FC Voluntari. Ambele echipe, pe care Dinamo speră să le bage sub ea în clasament, au pierdut partidele pe care le-au disputat în etapa a 26-a, 1-2 cu Petrolul, respectiv 0-1 cu UTA.

În timp ce conducerea l-a convins pe marele antrenor Mircea Lucescu să lucreze la moralul fotbaliștilor și să le redea încrederea, prin vizitele acestuia în cantonamentul de la Săftica, fanii s-au implicat și ei pentru a-i face pe jucătorii lui Kopic să înțeleagă mai bine spiritul lui Dinamo.

În acest sens, ultrașii din galerii au afișat pe marginea terenului de antrenament de la Săftica un banner cu un mesaj mobilizator, scris roșu pe alb: ”Până la moarte!”.

Zeljko Kopic i-a cucerit pe fanii lui Dinamo

Tehnicianul croat Zeljko Kopic i-a cucerit pe fanii dinamoviști nu doar prin victoria cu Farul, ci și prin gestul special de la Ovidiu, când a purtat pe braț o banderolă cu sigla lui Dinamo.

”Am avut susținere în toate meciurile, fanii sunt mulțumiți când câștigăm, de aceea trebuie să fim la un nivel superior, să dăm totul pentru a obține victoria. Mereu e loc de mai bine, în partidele anterioare nu am obținut puncte când trebuia”, a

Antrenorul lui Dinamo este mulțumit de susținerea morală din partea lui Mircea Lucescu. ”Se simte bine cu noi, e parte importantă din istoria lui Dinamo. Inima lui este aici și pentru noi toți este bine să îl vedem, să petrecem timp împreună. Ne-a urat mult succes pentru meciul cu Oțelul. Nu am discutat în particular, am discutat puțin, dar totul despre susținere, care o simt de la fani și de la Mister Lucescu”, a spus Zeljko Kopic despre întâlnirea cu legendarul tehnician, în vârstă de 78 de ani.

Mircea Lucescu nu mai vrea ca Dinamo să retrogradeze

Mircea Lucescu a vorbit pentru FANATIK despre vizitele sale în cantonamentul dinamoviștilor: ”Păi dacă le-a reușit cu Farul (n.r. râde), am zis să repetăm și cu Oțelul. Nu-mi convine ca Dinamo să retrogradeze pentru a doua oară în istorie. Când e greu se vede cine este alături de Dinamo.

Eu pot fi alături și de Rapid, dar Rapid o duce bine acum. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo. Nu ne mai permitem să mai pierdem un brand mare al României. Dinamo va renaște, are în spate o forță extraordinară, pe care o dau suporterii.

Au nevoie de prezența mea. I-am felicitat și i-am încurajat. Trebuie să aibă evoluții bune, pe măsura așteptărilor din partea suporterilor. Am vorbit cu antrenorul Zeljko Kopic. L-am încurajat. Îi era greu după seria de patru înfrângeri. Ajut cu sfaturi, cu încurajări. Astfel de lucruri pot schimba foarte mult starea de spirit a unei echipe”.

Dinamo – Oțelul va fi arbitrat de Andrei Moroiță

Meciul și va fi arbitrat de Andrei Moroiță. Fanii dinamoviști așteaptă o nouă victorie cu Oțelul, echipă aflată pe locul 11, cu 31 de puncte. Zeljko Kopic avertizează însă că Dinamo va avea o misiune foarte dificilă. Trupa lui Dorinel Munteanu a pierdut un singur meci în deplasare, 1-2 cu Rapid, în etapa a 24-a. În cele 12 meciuri disputate ”afară” gălățenii au adunat 19 puncte, cât Dinamo în 25 de etape.

”Cu atitudine, cu energie în cadrul echipei, așteptăm meciul cu Oțelul, o echipă puternică, cu o idee clară de joc în toate fazele. Sunt puternici în duelurile unu contra unu, acoperă bine terenul, aleargă foarte mult.

Ne așteaptă un meci puternic. Dacă nu îți câștigi duelurile, pierzi. Oțelul e solidă, trebuie să fim pregătiți. Vom face totul pentru a obține cele trei puncte în fața fanilor, să obținem o victorie importantă pentru toată lumea”, a declarat Kopic, sâmbătă, la conferința de presă premegătoare partidei Dinamo – Oțelul.

Dorinel Munteanu tratează meciul cu Dinamo ca pe o finală

De partea celalată, Dorinel Munteanu spune că Oțelul tratează ca pe o finală meciul cu Dinamo, în tentativa de a-și califica echipa în play-off.

”Este o finală, una dintre cele cinci finale. Nu am abandonat ideea de a juca în play-off. Mai mult decât atât, mergem cu foarte mare încredere după victoria cu FC U Craiova. Victorie pe teren propriu după foarte mult timp.

Avem în față o echipă care a câștigat ultimul meci împotriva campioanei României. La Dinamo, rezultatele negative au venit pe alt fond, nu pe fondul valorii jucătorilor. Au o singură victorie în 4 meciuri, dar în general Dinamo are o echipă bună, cu jucători valoroși.

Trebuie să fim foarte bine pregătiți atât fizic, cât și mental ca să ducem la bun sfârșit acest joc. Sunt convins că în tribune vor avea al 12-lea jucător, care o va susține pe Dinamo”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferința de presă.

Și noi vom fi susținuți în jur de 100 de suporteri. Ne gândim în primul rând să facem un joc foarte bun, în care să anihilăm calitățile adversarului. Ne așteaptă infernul. Este frumos atât pentru mine, cât și pentru jucători să joci cu un stadion plin”,