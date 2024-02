Momentul în care „Dodel” Tănase nu a mai răspuns la întrebarea-cheie a lui Horia Ivanovici. „Alo… alo… nu te mai aud!”

Cristi Tănase a refuzat să răspundă la întrebarea-cheie pe care i-a pus-o Horia Ivanovici, când . . Imaginile au devenit virale.

„Te droghezi?” Întrebarea cu care Horia Ivanovici l-a „închis” pe Cristi Tănase

Cristi Tănase a recunoscut că a avut un weekend „greu” și că venea de la o petrecere cu alcool în momentul în care a fost filmat căzut, în fața casei, și cu un dinte lipsă. Totuși, deși la finalul lui 2023 , „Dodel” n-a recunoscut că se droghează.

„(n.r. – Ai căzut în patima drogurilor?) Eu? Doamne ferește. Mă lași mască la întrebarea asta. Ce întrebare e asta? Nu există așa ceva. M-am lăsat de fotbal și nu credeam vreodată că o să vând atât de bine și o să apar în fiecare zi la TV și în ziare cum apăream înainte. Cred că acum apar mai mult decât înainte.

Ce treabă mai are ce fac eu? Nu înțeleg lucrurile astea și ce vor să facă oamenii ăștia. Vor să facă rău? Cu ce îi ajută? Nu înțeleg oamenii care vor să facă rău sau să denigreze pe cineva. De ce? Pentru ce? Nu câștigă nimic. Măcar dacă câștigau bani. Dacă ar fi câștigat bani, înțelegeam.

Dar ei nu câștigă bani, nu câștigă nimic, vor doar să facă rău unei persoane. (n.r. – Ai căzut în patima băuturii?) Nu am căzut în nicio patimă. Sunt invenții. Merg și eu la un spriț, la un grătar. Ne îmbătăm și noi pe la 12-1 noaptea… N-am căzut în nicio patimă. Ideea e că vând eu prea bine și orice fac, și dacă trec pe roșu, gata, Mamă, ce a făcut ăla, trebuie să îl amendăm. Nu știu de ce s-a ajuns aici. Nu am deranjat pe nimeni și nu am supărat pe nimeni.

Și voi beți. Toată lumea bea. Vă știu și pe voi, că am stat și eu pe lângă ziariști și toată lumea știe că sprițul e frumos. Până la o anumită limită. Nu e ok să depășești limita. Dar acum să spună lumea că Mama, ce am făcut. Cu ce am deranjat? Eram amețit. Recunosc. Eram băut, amețit, stăteam jos acolo, ca după o seară de spriț.

(n.r. – Te-ai drogat vreodată?) Alo, nu te aud deloc. Alo?”, a încheiat Cristi Tănase intervenția telefonică de la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care se vede LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Ce droguri de mare risc ar fi consumat Cristi Tănase în luna decembrie

Deși a evitat răspunsul la întreabrea lui Horia Ivanovici, Cristi Tănase a fost, cum spuneam, prins în decembrie 2023 conducând sub influența drogurilor. Potrivit , în urma drugtestului la care fostul fotbalist a fost supus la vremea respectivă,

Este vorba despre cocaină, motiv pentru care Tănase s-a ales cu dosar penal și cu persmisul suspendat. „Dodel” nu și-a primit încă pedeapsa în acel caz.

„Dodel” Tănase, live la Fanatik SuperLiga: „Nu am împușcat pe nimeni!” Cum a răspuns la întrebarea „Te droghezi?”