Naționala României s-a pregătit la baza lui Real Madrid înaintea meciului cu Columbia!

Naționala României a ajuns în capitala Spaniei . FANATIK relatează de la Madrid cele mai importante informații legate despre acest meci.

Reporterii FANATIK au fost prezenți în momentul în care autocarul României a intrat pe poarta bazei lui Real Madrid. La ora 19:00, când „tricolorii” au ieșit pe teren, soarele era ascuns printre nori, iar termometrele arătau 13 grade Celsius.

În interiorul bazei era agitație. Pe unul dintre terenurile aflate aproape de intrare se desfășurau meciuri de copii, încurajați de părinți. Accesul acestora era permis pe baza unor brățări speciale.

Tricolorii s-au antrenat în spatele porților închise, administratorii bazei sportive au interzis prezența jurnaliștilor la sesiunea de pregătire.

Edi Iordănescu a mai vizitat baza lui Real Madrid și chiar . Un alt motiv pentru care naționala a ales baza „galacticilor” e și proximitatea de arena unde „tricolorii” vor întâlni Columbia. Baza lui Real se află la 10 minute cu mașina de stadionul lui Atletico Madrid, Civitas Metropolitano.

Din informațiile noastre, federalii sunt foarte mulțumiți de condițiile asigurate de organizatorii meciului, compania Lions Sport&Media, care are sediul la Buenos Aires, fiind aceeași firmă care a intermediat și amicalul România – Chile din vara lui 2018, câștigat cu scorul de 3-2.

Am găsit multă ospitalitate la Madrid, uși deschise. Pentru mine e o bucurie să merg din nou în bază la Real Madrid. Am fost relativ recent. Va fi o bucurie să-i văd și pe băieți intrând acolo și ia contact cu ceea ce înseamnă cel mai mare nivel. Eu am găsit lucruri fabuloase, iar în mod special pentru cei tineri poate să fie încă o lecție despre viață și ceea ce înseamnă sport și performanță” – Edi Iordănescu, selecționerul României