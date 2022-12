Noi detalii despre supărarea lui Deac și bucuria de final a lui Dan Petrescu după FCSB – CFR 0-1. „Nu merita așa ceva!” Video exclusiv

CFR Cluj încheie în forță anul 2022. Înaintea ultimului meci, cu Hermannstadt, și a egalat la puncte liderul Farul.

Noi detalii despre modul în care Dan Petrescu și Ciprian Deac au trăit victoria CFR-ului cu FCSB, scor 1-0

În , președintele ardelenilor, Cristi Balaj, a dezvăluit în exclusivitate trăirile lui Dan Petrescu și ale lui Ciprian Deac la derby-ul de pe Național Arena.

CFR Cluj a învins-o pe FCSB, scor 1-0, grație reușitei lui Janga din minutul 69. Golul izbăvitor a venit după ce Petrescu l-a schimbat, surprinzător, pe Deac, în minutul 65, cu Cvek.

„Nu am câștigat doar din faze fixe, am avut și câteva contraatacuri cu Roger, Malele. Atâta timp cât am câștigat schimbările au fost bune.

Nu a fost supărat Deac. Era important pentru că am avut o serie lungă în care am primit goluri în ultimele secunde. La fel a fost și la Botoșani”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dacă Deac nu a părut prea fericit de schimbarea făcută de Petrescu, în ceea ce îl privește pe antrenorul campioanei, acesta a fost în culmea fericitii la finalul derby-ului de pe Național Arena, acolo unde,

„A fost deranjat și de anumite vorbe adresate din tribune”

„Dan Petrescu a fost foarte fericit că nu a primit gol și pentru el e un meci perfect. Ca fost stelist, nu se bucură că bate FCSB, dar probabil a fost deranjat și de anumite vorbe adresate din tribune. Consider că nu merită.

Au avut și ei două ocazii și am trăit periculos. Am fost supărat că nu am mai înscris noi. A scăpat Roger pe stânga, singur. Finalizarea a lăsat de dorit.

Aici a fost supărarea. Era normal să aibă și FCSB ocazii, au un lot valoros, au și avut, dar din punctul meu de vedere, victoria este meritată”, a adăugat președintele ardelenilor.