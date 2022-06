Noul președinte FR Handbal vrea să facă pace cu Cristina Neagu: ”Avem programată o discuție, ne vom întâlni”

Cea mai bună handbalistă a României după ce la finalul meciului câștigat cu HC Zalău a acuzat jocuri de culise.

Președintele FR Handbal, mesaj pentru Cristina Neagu

Constantin Din, ales în luna aprilie în funcția de președinte al FR Handbal, a declarat că va avea o întâlnire cu Cristina Neagu când aceasta va reveni din vacanță, dar în același timp i-a transmis că nimic nu îi dă dreptul să încalce regulamentul.

”Orice lucru anormal se discută la Comisia de Disciplină, unde se iau şi deciziile. Cristina Neagu a fost amendată în urma unor analize în cadrul acestei Comisii de Disciplină. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să apară respectul între noi cei care facem handbal şi nu numai.

Atâta vreme cât respectul o să fie în mijlocul nostru, cu siguranţă aceste declaraţii uşor-uşor vor dispărea. Îmi doresc foarte mult ca toţi cei implicaţi în handbal să ne bucurăm de acest sport frumos şi nu putem să ne bucurăm decât dacă există respect reciproc între toate părţile implicate.

Cu siguranţă, Cristina Neagu avea un substrat de adevăr. Avem programată o discuție, ne vom întâlni. Dar, orice societate, inclusiv federaţia, are nişte regulamente care trebuie respectate. Cel care greşeşte trebuie să plătească”, a spus Constantin Din, într-o conferință de presă.

Constantin Din vorbește despre interese de grup

”E evident. În cazul de faţă, dacă Cristina era nemulţumită pentru arbitraj, există această comisie a arbitrilor, această comisie de disciplină care teoretic trebuie să sancţioneze pe cei care greşesc.

Chiar dacă Neagu e cea mai bună jucătoare din lume, nu cred că are dreptul să încalce un regulament. Eu nu spun că are sau nu are dreptate, eu am văzut în reluare meciul acela. Au fost greşeli de arbitraj. Sunt în toate meciurile greşeli de arbitraj, greşesc şi jucătorii, greşesc şi antrenorii, cu toţii greşim.

Trebuie să eliminăm aceste interese personale şi de grup sau de interes imediat. Cu toţii trebuie să ne gândim la binele handbalului românesc şi trebuie să găsim soluţia de a îndrepta aceste lucruri”, a încheiat președintele FRH.

