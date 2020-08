Nu se mai joacă nici FCSB – Astra Giurgiu! Valerică Găman, depistat pozitiv cu COVID-19. Exclusiv

Tot mai mulți jucători de la Astra Giurgiu încep să fie depistați pozitiv cu COVID-19. Din informațiile FANATIK, ultimul dintre ei este Valerică Găman. Fotbalistul s-a antrenat cu echipa a doua și a ieșit pozitiv la test.

Risto Radunovic a avut și el simptome de COVID-19 în urmă cu câteva zile, însă testul său a ieșit neconcludent, astfel că va repeta testul. În aceste condiții este imposibil și ca meciul dintre FCSB și Astra Giurgiu, programat inițial luni, să se dispute.

Primul jucător depistat pozitiv de la Astra a fost Ljuban Crepulja, miercuri, cu câteva ore înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Confruntarea a fost amânată pentru vineri, iar la rezultatele dinaintea meciului au mai fost găsite patru cazuri cu infectări.

Și fratele lui Valerică Găman a fost depistat în urmă cu trei zile cu noul coronavirus. George Găman, arbitru în Casa Pariurilor Liga 1, a fost delegat la meciul dintre Poli Iași și FC Voluntari. Însă, el a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și în locul său confruntarea a fost arbitrată de Adrian Cojocaru.

Valerică Găman s-a antrenat cu echipa a doua și a ieșit pozitiv, astfel că este imposibil ca meciul dintre FCSB și Astra să se poată disputa luni. Atât prima echipă a Astrei, cât și lista B care cuprinde jucători de la echipa a doua au liste cu infectări.

Bilanțul infectărilor de la Astra a ajuns la șase cazuri!

La testele efectuate vineri dimineața au fost găsiți pozitiv patru jucători: portarul David Lazar şi fundaşii Cristian Dima, David Bruno şi Costel Avram. În acest moment, Ljuban Crepulja și Valerică Găman sunt cei care se adaugă listei cu infectați COVID-19.

Risto Radunovic va fi și el testat încă o dată după ce rezultatul a ieșit neconcludent. Fotbalistul Astrei a resimțit simptome de COVID-19, așa cum FANATIK a anunțat în urmă cu câteva zile. LPF a cerut cluburilor un punct de vedere vis-a-vis de soluționarea campionatului dacă meciurile nu se pot disputa pe teren.

Coman: “Eu cred că dacă se fac teste săptămâna viitoare tuturor echipelor nu știu dacă vor fi 3 echipe care nu vor avea jucători pozitivi”

FANATIK a publicat răspunsul celor de la Astra care propun ca la înghețarea campionatului să se respecte clasamentul actual, la număr egal de meciuri. În cazul în care echipele nu au același număr de partide, cei de la Astra au propus un algoritm de împărțire a punctelor/meci. Vezi AICI documentul.

Contactat de publicația noastră, Dani Coman consideră că dacă s-ar face teste la toate echipele din Casa Pariurilor Liga 1 nu ar exista mai mult de trei care să nu aibă cazuri de COVID-19 în echipă:

“Liga a cerut tuturor cluburilor din prima ligă o opinie privind modul în care trebuie să se încheie sezonul dacă nu se pot juca meciurile. Asta a fost ieri, la Adunarea Generală. Nu am cerut noi înghețarea, este modul în care am răspuns la scenariile despre care am fost întrebați.

În cazul în care s-ar îngheța campionatul ce se întâmplă. Dacă mie mi-au ieșit jucători pozitivi Crepulja și David Lazar… Dacă mă întreba cineva dacă bag mâna în foc, le băgam pe amândouă, înseamnă că se poate întâmpla oricui.

Eu cred că dacă se fac teste săptămâna viitoare tuturor echipelor nu știu dacă vor fi 3 echipe care nu vor avea jucători pozitivi”, a spus Dani Coman pentru FANATIK.