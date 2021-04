Surpriză totală în showbiz! Oana Roman s-a împăcat cu tatăl ei, Petre Roman, după ce l-a pus la zid pentru că nu a venit la ziua nepoatei lui, Isabela. Vedeta a postat acum pe Instagram fotografia emoționantă, cu reuniunea lor.

Se pare că Oana Roman a decis să lase în urmă scandalul recent, petrecut de ziua fiicei ei. Atunci, vedeta a vorbit în termeni deloc pozitivi despre fostul premier al României. Mai mult decât atât, în podcastul lui Mihai Morar, a continuat seria dezvăluirilor șocante despre relația cu tatăl ei.

Ținând cont că în poza de pe Instagram apare și Isabela, fetița pe care Oana Roman o are cu fostul ei soț, Marius Elisei, este foarte posibil ca ea să fie și motivul acestei împăcări dintre Petre Roman și fiica lui.

“Azi ne am întâlnit cu tata. Arată fabulos. Isa a fost tare încântată”, este mesajul postat de Oana Roman, alături de imaginea apărută pe Instagram.

Oana Roman, cuvinte grele la adresa tatălui ei

De ziua de naștere a fetiței ei, Oana a fost extrem de supărată. Se aștepta ca bunicii Isei să fie prezenți, dar Petre Roman a decis să nu meargă la petrecere. După eveniment, Oana Roman a transmis un mesaj extrem de dur la adresa celor care nu au transmis măcar o urare frumoasă pentru fiica ei.

„De când am venit din vacanță am trecut printr-un carusel de emoții. Am semnat actele de divorț, după care s-a îmbolnăvit cățelul, apoi mama, care are iar probleme de sănătate.

La ziua Isabelei mi s-a confirmat că anumiți oameni nu vor să fie în viața noastră sau vor să fie doar atunci când au nevoie să fie în viața noastră.

Și când nu au nevoie, nu mai sunt. Nu-mi stă în caracter să-i sun și să-i întreb: de ce ai uitat că e ziua unui copil care te iubește sincer? Inclusiv din familie, de fapt bunicii ei nu au fost lângă ea nici unul!

În afară de mama pe care a văzut-o pentru că stă cu noi în casă, niciun bunic nu a fost lângă ea, nici măcar cu un telefon. Nici bunicii materni, nici bunicii paterni. Nimeni, anul ăsta, nimeni.

Ok, poate că nu-ți place de mine, pot să consider că nu am fost o fiică bună sau o noră bună, dar copilul ăsta ce vină are? Sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care sunt fix în aceeași situație ca mine, nu-i așa? Dar, cum reacționezi într-o astfel de situație?

Cum îi explici unui copil că niciun bunic nu a simțit să îi dea un mesaj de ziua ei, să îi spună «La mulți ani»? Nimeni, anul ăsta, nimeni!…

Eu tot timpul i-am explicat cât de mult țin eu la oamenii ăștia, cât de importanți sunt oamenii ăștia. Și ea a ajuns să îi iubească foarte tare pe toți! Cum îi explic eu acuma? Problema mea e că ați făcut să sufere un copil, care nu merită!

Aveți o problemă cu mine! OK! Dar când e ziua unui copil, dă frate, un mesaj! Sunt un om care nu ascunde rahatul sub preș pentru că știu că oricât l-aș ascunde, pute!”, a povestit atunci Oana Roman, într-o filmare postată pe Instagram.

Vedeta a suferit de depresie la 13 ani, din cauza lui Petre Roman

Când a fost invitată în emisiunea de pe Youtube a lui Mihai Morar, Oana Roman a continuat să facă o serie de acuzații la adresa faimosului său tată. Așa s-a aflat că a ajuns într-o depresie cruntă din cauza acestuia, atunci când era doar o adolescentă.

„Mulți ani am crezut că nu am dreptul să-i reproșez pentru că totul a fost pentru un scop mai presus de noi, dar în adâncul sufletului meu tot timpul i-am reproșat că a pus pe primul plan țara și nu pe mine, așa cum o făcuse până în acel moment.

Eu, dintr-o prioritate, am devenit cantitate neglijabilă. Nu s-a mai schimbat niciodată nimic. El nu s-a mai concentrat la nimic altceva din acel moment decât la politică. La un moment dat nu am mai putut, iar mama m-a găsit urlând la propriu. Le-am spus că dacă nu fac ceva o să mă piardă.

Singura modalitate prin care eu am reușit să mă vindec a fost să merg să-mi iau un câine. Am zis că dacă nu sunteți voi, să am și eu un suflet lângă mine”, a declarat Oana Roman în podcast-ul lui Mihai Morar.