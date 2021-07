Oltenia fierbe după venirea lui Laurențiu Reghecampf la U Craiova! Fanii exultă: „Să curgă fotbalul șampanie”

FANATIK Tehnicianul de 45 de ani va conduce primul antrenament al Științei la o zi după ce a semnat contractul și va sta pe bancă în returul din a doua manșă a duelului european cu albanezii de la KF Laci.

Oltenii sunt în al nouălea cer după anunțul verii în fotbalul românesc. Reghe poate fi impulsul de care aveau nevoie craiovenii pentru a ieși din pasa proastă pe care o aveau în ultima vreme. La ultima „ispravă”, Universitatea a pierdut, scor 1-4, în fața FCSB-ului. Unicul jucător evidențiat a fost Jovan Markovic. FANATIK .

Oltenia este în al nouălea cer după anunțul că Laurențiu Reghecampf o va prelua pe Universitatea Craiova: „Forța, Mihai! Să curgă fotbalul șampanie”

Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al Universității Craiova, iar acest lucru îi bucură teribil pe olteni. Patronul Mihai Rotaru a făcut tot ce e posibil ca Reghe să vină la Știința, mai ales că echipa este într-o situație destul de grea, având în vedere că au pierdut ultimele două meciuri oficiale.

Reghecampf vine în Bănie la 10 ani după experiența neplăcută din 2011, atunci când l-a demis de la FC U Craiova după doar o lună. A fost un moment destul de stânjenitor pentru cel care avea să devină unul dintre cei mai buni tehnicieni ai României. Mititelu i-a interzis până și accesul pe stadion, fiind lăsat să intre cu greu la un meci al echipei sale.

Acum, anunțul că antrenorul vine la Universitatea a produs un adevărat entuziasm. Astfel, pe rețelele de socializare, fanii craioveni au comentat îndelung decizia luată de club: „Bine ai venit, Laurențiu Reghecampf. Sper să faci curățenie printre blazații din lot,” „S-au deșteptat cei din conducerea Craiovei. Acum vedem randamentul jucătorilor. Avem antrenor de nota zece, patru jucători de valoare și campionatul este al nostru,” sau „Forța, Mihai. (n.r. Mihai Rotaru, patronul Universității) Să curgă fotbalul șampanie!”

Totuși, cei mai mulți dintre susținătorii „alb-albaștrilor” continuă să fie vehemenți la adresa fotbaliștilor din lot. FANATIK a publicat un material în care prezintă faptul că , pe cei mai vechi jucători din lot.

„Tot respectul pentru Reghe. Bine ai venit. E singurul care are personalitate dintre ultimii antrenori și cu siguranță va domina vestiarul. Sper ca jucătorii să realizeze că la echipă nu mai este amatorism, ori joci la un nivel înalt, ori pleci de la echipă. Succes, Reghe,” a mai scris un fan.

A câștigat două campionate cu FCSB și vine să facă același lucru și cu Universitatea Craiova. Mihai Rotaru: „E o premieră”

Laurențiu Reghecampf este unul dintre antrenorii care au făcut mari performanțe la FCSB. Fostul fundaș a reușit să câștige două campionate cu echipa din București, în sezoanele 2012-2013 și 2013-2014. De asemenea, a mai cucerit și o Supercupă a României.

Totuși, a rămas în memorie faptul că Reghe a calificat-o pe FCSB în optimile Europa League, reușind să treacă de Ajax în fazele eliminatorii. Din păcate, trupa „roș-albastră” a fost eliminată de Chelsea. De asemenea, Laurențiu Reghecampf a condus echipa și în grupele UEFA Champions League.

După anunțul că acesta o va antrena pe Universitatea Craiova, , patronul clubului, a declarat la : „A fost prima noastră variantă Reghe. E prima dată când batem palma cu antrenorul care se află în capul listei. De fapt, înainte să ne înțelegem cu Ouzounidis, în februarie, tot cu Reghe am discutat prima dată.

Cu Laur am o relație bună și cred că putem să facem lucruri foarte frumoase împreună. Cred că e potrivit pentru Craiova. Eu sunt extrem de mulțumit că l-am pus antrenor. Știam de ieri că va fi antrenorul Craiovei, el nu. El știa lotul, mi-a spus unde crede că am putea îmbunătăți echipa, ar fi vorba de 1, maxim 2 jucători. Evident, ne vom întări în plus dacă vor mai pleca fotbaliști.”